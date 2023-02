Ποια είναι η Colleen Hoover, η συγγραφέας των best sellers -Τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια - iefimerida.gr

Η Colleen Hoover, μια κοινωνική λειτουργός με πολλές οικονομικές δυσκολίες, κατάφερε να εκδώσει μόνη το πρώτο της βιβλίο και πλέον θεωρείται κορυφαία συγγραφέας. Ένα από τα βιβλία της θα γίνει σύντομα ταινία, με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι.

Η ζωή της Colleen Hoover έχει όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται ένα μυθιστόρημα για να αγγίξει τον αναγνώστη και να γίνει best seller παραμένοντας για αρκετές εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης: δύσκολα παιδικά χρόνια, ενδοοικογενειακή βία, φτώχεια, στερήσεις, ζωή σε τροχόσπιτο με δανεικά χρήματα, έναν σύντροφο ζωής, τρία παιδιά και ένα ευχάριστο happy end, κάτι που ταιριάζει άλλωστε στο «αμερικάνικο όνειρο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγγραφέας Colleen Hoover, αν και έχει πασπαλίσει με μπόλικα αυτοβιογραφικά στοιχεία κάποια από τα διεθνή best sellers που έχει υπογράψει, όπως το «It ends with us», το οποίο ετοιμάζεται να γίνει ταινία, έχει καταφέρει να γράψει ενδιαφέρουσες ιστορίες με έντονα στοιχεία μυθοπλασίας, καταρρίπτοντας κάθε εκδοτικό ρεκόρ. Αρκεί να σημειώσουμε πως μόνο την περσινή χρονιά (2022) η συγγραφέας πούλησε 8,6 εκατομμύρια έντυπα βιβλία - περισσότερα αντίτυπα από τη Βίβλο, σύμφωνα με την NPD Book Scan, ενώ τα βιβλία της έχουν παραμείνει για πάνω από 76 εβδομάδες νούμερο ένα στη λίστα των New York Times.

Collin Hoover: Ξεκίνησε το γράψιμο με δανεικό laptop

Το παράδοξο σε όλα αυτά είναι πως η Colleen Hoover δεν ακολούθησε κάποιο marketing plan για να κατακτήσει με στρατηγική την κορυφή. Δεν είχε πίσω της καμία εκδοτική, κανέναν manager για να της «κλείνει» συνεντεύξεις, να κάνει περιοδείες ή να φιλοξενείται σε podcasts πασίγνωστων ανθρώπων. Δεν είχε καν ένα illustration εξώφυλλο, ούτε ποτέ έφταναν σε κριτικούς βιβλίων. Αντίθετα, έγραψε την πρώτη της ιστορία το 2012, όταν δανείστηκε το laptop της μητέρας της, μιας και δεν είχε χρήματα για να αγοράσει το δικό της, ώστε να περνάει δημιουργικά τον χρόνο της καθώς περίμενε τον γιο της που παρακολουθούσε εξωσχολική δραστηριότητα. Αρχικά έδωσε την ιστορία της σε αγαπημένα της πρόσωπα, ως δώρο, και στη συνέχεια έκανε αυτοέκδοση σε πλατφόρμα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Αυτή τη στιγμή η Colleen Hoover είναι η νούμερο ένα συγγραφέας των New York Times, με τα είκοσι δύο μυθιστορήματα και νουβέλες της να καταγράφουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Τα μυθιστορήματά της εμπίπτουν στις κατηγορίες του σύγχρονου ρομαντισμού New Adult και Young Adult, καθώς και στο ψυχολογικό θρίλερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η συγγραφέας ίδρυσε το The Bookworm Box, μια φιλανθρωπική συνδρομητική υπηρεσία και βιβλιοπωλείο, με την οικογένειά της το 2015. Πρόκειται για μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει στους αναγνώστες μια συναρπαστική ευκαιρία να λαμβάνουν υπογεγραμμένα μυθιστορήματα ταχυδρομικά κάθε μήνα από συγγραφείς όπου κι αν βρίσκονται. Όλα τα κέρδη από την υπηρεσία συνδρομής δωρίζονται σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις κάθε μήνα.

Colleen Hoover: Ποια είναι η συγγραφέας και πώς κατάφερε να γίνει τόσο δημοφιλής

Μέσα σε δέκα χρόνια η Colleen Hoover έχει καταφέρει από πρωτοεμφανιζόμενη αυτοεκδότρια να εξελιχθεί σε δυναμική συγγραφέα best seller, κι απ' ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί στην εκδοτική σκηνή για ακόμα μία χρονιά.

Η 42 ετών Colleen Hoover ζει σε μια μικρή πόλη στο Ανατολικό Ντάλας, λίγο έξω από το Sulphur Springs. Για αρκετά χρόνια εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός, πριν γίνει σύμβουλος στο WIC, ένα πρόγραμμα διατροφής για γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Ενώ εργαζόταν εκεί, η Hoover άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή ιστοριών. Όπως αναφέρθηκε, δανείστηκε από τη μητέρα της ένα laptop καθώς περίμενε έναν από τους γιους της να ολοκληρώσει τις πρόβες ενός θεατρικού έργου στο οποίο συμμετείχε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ολοκλήρωσε το μυθιστόρημά της, το έδωσε στη μητέρα της ως χριστουγεννιάτικο δώρο και λίγο αργότερα το εξέδωσε μόνη της για να το μοιραστεί με τους φίλους και την οικογένειά της. Το «Slammed» (2012) θα γινόταν το πρώτο της δημοσιευμένο μυθιστόρημα και το πρώτο της βιβλίο που θα εμφανιζόταν στη λίστα με τα πιο ευπώλητα βιβλία της USA Today. Πλέον έχει γράψει συνολικά 22 μυθιστορήματα και τρεις νουβέλες και έχει συμβάλει σε δύο ανθολογίες.

Όπως αναφέρει άρθρο των NYT, όταν η Colleen Hoover δημοσίευσε μόνη της το πρώτο της μυθιστόρημα για νέους ενήλικες, το «Slammed», τον Ιανουάριο του 2012, η ίδια έβγαζε 9 δολάρια την ώρα ως κοινωνική λειτουργός και ζούσε σε ένα τροχόσπιτο με τον σύζυγό της -οδηγό φορτηγού μεγάλων αποστάσεων- και τους τρεις γιους τους. Ενθουσιάστηκε όταν έβγαλε 30 δολάρια από τα πνευματικά δικαιώματα. Ήταν αρκετά για να πληρώσει τον λογαριασμό του νερού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Επτά μήνες αργότερα, το πρώτο της βιβλίο βρέθηκε στη λίστα των best sellers των New York Times. Μέχρι τον Μάιο η Χούβερ είχε βγάλει 50.000 δολάρια από πνευματικά δικαιώματα, χρήματα που χρησιμοποίησε προκειμένου να ξεπληρώσει τον πατριό της για το τροχόσπιτο. Μέχρι το καλοκαίρι, με δύο best sellers -το «Slammed» και μια συνέχεια, το «Point of Retreat»-, παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να γράφει με πλήρη απασχόληση.

Η επιδέξια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Hoover, όπου έχει πάνω από 3,9 εκατομμύρια οπαδούς σε όλες τις πλατφόρμες και δημοσιεύει ανόητα, αυτοσαρκαστικά βίντεο, βοήθησε στην αύξηση του κοινού της. Το ίδιο και ο συγχρονισμός: Ενώ έχτισε μια στενή σχέση με τους θαυμαστές της από τις αρχές της καριέρας της, οι πωλήσεις της εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα βιβλία της έγιναν αίσθηση στο TikTok. Μέχρι σήμερα το hashtag #colleenhoover έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2,4 δισεκατομμύρια προβολές.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τα best sellers βιβλία της Colleen Hoover

Η συγγραφέας μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη, στο Σαλτίγιο, έξω από το Ντάλας. Η πρώτη της ανάμνηση είναι όταν ήταν δύο ετών όπου ένα βράδυ ξύπνησε από τις φωνές του πατέρα της. Η ίδια τον είδε να πετάει μια τηλεόραση στη μητέρα της, ρίχνοντάς την κάτω. Οι γονείς της χώρισαν λίγο αργότερα και έμαθε ότι ο πατέρας της, ο οποίος πέθανε όταν εκείνη ήταν 25 ετών, ήταν αλκοολικός και είχε κακοποιήσει σωματικά τη μητέρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ήταν τεσσάρων ετών, η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε. Τα χρήματα ήταν λίγα, με αποτέλεσμα η Hoover με τη μεγαλύτερη αδερφή της, τη Λιν, να δουλεύουν τα πρωινά και τα Σαββατοκύριακα στη μικρή γαλακτοκομική φάρμα της οικογένειας.



Όταν η Χούβερ υπέβαλε αίτηση για οικονομική βοήθεια προκειμένου να φοιτήσει σε ένα κοινοτικό κολέγιο το 1997, έμαθε ότι η οικογένειά της έβγαζε 13.000 δολάρια εκείνη τη χρονιά. Αποφοίτησε με πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία και πέρασε χρόνια εργαζόμενη σε κοινωνικές υπηρεσίες: σε ένα κέντρο φροντίδας παιδιών, σε έναν κατ' οίκον νοσηλευτικό οργανισμό και στη συνέχεια σε μια κρατική υπηρεσία που προσφέρει συμβουλές διατροφής.

Το 2011, όταν ο μικρότερος γιος της ήταν 7 ετών, πήρε μέρος σε ένα θεατρικό έργο σε ένα τοπικό θέατρο. Η Χούβερ δανείστηκε τον φορητό υπολογιστή της μητέρας της για να διασκεδάζει κατά τη διάρκεια των προβών του. Βλέποντας βίντεο με slam poetry στο YouTube, της ήρθε η ιδέα για ένα μυθιστόρημα με θέμα μια μοναχική έφηβη που ανακαλύπτει το slam poetry. Τα πρώτα της μυθιστορήματα τα ανέβασε στην πλατφόρμα αυτοέκδοσης της Amazon.



Στη συνέχεια, που τα βιβλία της άρχιζαν να αποκτούν φανατικό κοινό, ο σύζυγός της Heath άρχισε να προσέχει τα αγόρια τους ώστε η Hoover να μπορεί να γράφει. Οι πωλήσεις των βιβλίων της εκτοξεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας, το 2020. Όπως αναφέρει το άρθρο των NYT, η ίδια πίστευε πως ήταν κάτι που δεν θα διαρκούσε, κι όμως έπεσε έξω. Το φαινόμενο Hoover μόλις ανθούσε.





H Colleen Hoover μέχρι σήμερα, που είναι από τις κορυφαίες συγγραφείς, εξακολουθεί να ζει μια ήρεμη ζωή αποφεύγοντας να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, ακύρωσε μια περιοδεία για να προωθήσει το βιβλίο της, λόγω προβλημάτων άγχους. Συνεχίζει να ψωνίζει από το Walmart με τις πιζάμες της και ζει στο ίδιο οικόπεδο, όπου κάποτε ήταν το αγρόκτημα της οικογένειάς της. Ο θείος της εξακολουθεί να θερίζει σανό για τα βοοειδή του στην ιδιοκτησία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2015, με τα κέρδη από τα βιβλία της, η οικογένειά της κατεδάφισε τον παλιό γαλακτοκομικό αχυρώνα και έχτισε ένα ευρύχωρο αλλά φιλόξενο μονώροφο σπίτι. Η Hoover επέτρεψε στον εαυτό της μερικές πολυτέλειες: Το σαλόνι της έχει ενσωματωμένους χώρους έκθεσης πολύτιμων λίθων και κρυστάλλων. Στο γραφείο του σπιτιού της, μια βιβλιοθήκη ανοίγει σε ένα μυστικό δεύτερο γραφείο όπου μερικές φορές κρύβεται για να γράψει.



Η μητέρα της ζει στην ιδιοκτησία. Είναι εξαιρετικά δεμένες και έχουν τα ίδια τατουάζ καρδιάς στο εσωτερικό των καρπών τους. Η Hoover εκφράζει τον θαυμασμό της για τη μητέρα της στο σημείωμα του συγγραφέα για το «It Ends With Us», το βιβλίο της για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Η ίδια γνωρίζει σχεδόν όλους στη μικρή της πόλη και εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τους συμμαθητές της στο λύκειο.

Η σχέση της με τη συγγραφέα του βιβλίου «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι»

Περιστασιακά, η Hoover έχει στραφεί στη συγγραφέα Ε. Λ. Τζέιμς -τη συγγραφέα του ερωτικού μπλοκμπάστερ «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι»- για συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση της ξαφνικής επιτυχίας. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό το δημοσίευμα των NYT, το περασμένο καλοκαίρι οι δύο συγγραφείς πέρασαν μαζί ένα πρωινό στο Ντάλας, όπου, ψωνίζοντας στο Target, υπέγραψαν κρυφά αντίτυπα των βιβλίων τους, και στη συνέχεια απόλαυσαν κοτόπουλο με τηγανητή μπριζόλα στο Cracker Barrel.«Της τηλεφωνώ συνέχεια για το τι συμβαίνει με εμένα αυτή τη στιγμή», είπε η Hoover. «Είναι περίεργο και δεν το έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι» υποστήριξε στο ίδιο άρθρο.

Τι είδους βιβλία γράφει η Colleen Hoover;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Τα βιβλία της Hoover ανήκουν στα είδη των νέων ενηλίκων και των νεαρών ενηλίκων, με τη θεματολογία τους να ποικίλλει. Στην Ελλάδα, τα βιβλία της συγγραφέως κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Διόπτρα, ενώ έγινε γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως το βιβλίο «It ends with us» θα γίνει ταινία, με πρωταγωνιστές τους Μπλέικ Λάβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι.





Αναζητώντας τα βιβλία της Colleen Hoover, έχει εξερευνήσει διαφορετικά είδη, γιατί, όπως η ίδια είχε τονίσει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, δεν ήθελε να ανήκει σε ένα μόνο είδος, αλλά να αφήνει ελεύθερη τη φαντασία της.