Οργίασαν οι θεωρίες συνωμοσίας και για απιστία του Γουίλιαμ με αριστοκράτισσα -Το τρολάρισμα από παρουσιαστή - iefimerida.gr

Οι φήμες-θεωρίες συνωμοσίας για την «εξαφάνιση» της Κέιτ Μίντλετον καλά κρατούν. Μία από αυτές μάλιστα, την οποία σχολίασε ο Αμερικανός παρουσιαστής και κωμκός Στέφεν Κόλμπερτ, αφορά την υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ.



«Φοβάμαι ότι έχω κάποια ανησυχητικά νέα για τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας» δήλωσε ο 59χρονος Κόλμπερτ στο επεισόδιο της Τρίτης 12 Μαρτίου του «The Late Show With Stephen Colbert».



Ο Στέφεν Κόλμπερτ τρολάρει για τις φήμες για απιστία του πρίγκιπα Γουίλιαμ

«Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ εικάζουν πως η απουσία της Κέιτ μπορεί να σχετίζεται με το ότι ο σύζυγός της και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, Γουίλιαμ, έχει σχέση» πρόσθεσε κι αφού σημείωσε πως «η καρδιά του συμπάσχει με την καημένη την Κέιτ», ο Κόλμπερτ αστειεύτηκε ότι «θα του χυθεί το τσάι, κυριολεκτικά» καθώς ένα εργαζόμενος της εκπομπής του τού έδωσε ένα πορσελάνινο φλιτζάνι με αγγλικό τσάι.



«Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποια είναι η υποτιθέμενη άλλη γυναίκα, πείτε το μαζί μου, η Μαρκησία του Σολμοντλέ» είπε ο Κόλμπερτ, αναφερόμενος στην Σάρα Ρόουζ Χάνμπερι. «Οι φήμες για μια σχέση μεταξύ του Γουίλιαμ και της Ρόουζ υπάρχουν από το 2019. Σύμφωνα με τα ταμπλόιντ, τότε, όταν η Κέιτ υποτίθεται ότι του είπε πως γνώριζε για τη σχέση αυτή, εκείνος ‘γέλασε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα’. Αχά, πάντα μια καλή απάντηση όταν η σύζυγός σου σε κατηγορεί για απιστία», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Ο Κόλμπερτ εξήγησε ότι η 39χρονη Χάνμπερι είναι «παλιά φίλη των βασιλικών» και παντρεμένη με τον «στενό φίλο του Γουίλιαμ, Ντέιβιντ Ρόκσαβατζ».



Πότε ξεκίνησαν οι φήμες για εξωσυζυγική σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Οι φήμες πάντως για σχέση μεταξύ του 41χρονου πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Χάνμπερι ξεκίνησαν το 2019 όταν πολλά μέσα ανέφεραν πως η Κέιτ και η Χάνμπερι είχαν τσακωθεί για το υποτιθέμενο σκάνδαλο. Το παλάτι του Κένσινγκτον δεν σχολίασε ποτέ τις εικασίες αυτές.



«Η Κέιτ βρίσκει τις φήμες οδυνηρές, προφανώς και μισεί τη σκέψη πως μια μέρα τα παιδιά της θα μπορούν να διαβάσουν γι’ αυτές στο διαδίκτυο» δήλωσε αποκλειστικά στο Us Weekly τον Ιούνιο του 2019 ένας φίλος της οικογένειας Μίντλετον.



Οι φήμες αναφέρθηκαν επίσης εν συντομία στο αποκαλυπτικό βιβλίο του Όμιντ Σκόμπι, τον Νοέμβριο του 2023 « Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», όπου ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν από τότε αποστασιοποιηθεί από την Χάνμπουρι μετά τις εικασίες περί σχέσης.



Ο 42χρονος Σκόμπι δήλωσε στο Entertainment Tonight τον ίδιο μήνα ότι επειδή ο Γουίλιαμ και η Κέιτ «δεν το αντιμετώπισαν ποτέ» οι ίδιοι, οι φήμες πιθανότατα «δεν θα φύγουν ποτέ». Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια που να υποδηλώνει ότι είναι αληθινές».



Επέστρεψε στο προσκήνιο η θεωρία περί απιστίας μετά την «εξαφάνιση» της Κέιτ

Η θεωρία λοιπόν αυτή, για την υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο εξαιτίας της απουσίας της Κέιτ Μίντλετον από τα φώτα της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Τον Ιανουάριο, το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι είχε υποβληθεί σε μια «προγραμματισμένη» εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα και πως δεν θα επέστρεφε σε καμία βασιλική υποχρέωση πριν από το Πάσχα – αν και πιθανότατα θα γίνει πιο σύντομα καθώς η ανάρρωσή της πηγαίνει πολύ καλά.



Η συζήτηση στα social Media σχετικά με την υγεία της Κέιτ εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά από τις δύο πρόσφατες εμφανίσεις της – πρώτα με την μητέρα της Κάρολ Μίντλετον και η δεύτερη με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ τη Δευτέρα στο αυτοκίνητό τους – καθώς και από το πρόσφατο πορτρέτο της για τη Γιορτή της Μητέρας και για το οποίο ξέσπασε σκάνδαλο εξαιτίας της επεξεργασίας που υπέστη.



Το ζευγάρι πάντως διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδος. «Η Κέιτ προσπαθεί να μη δίνει σημασία σε όλες τις φήμες και τα κουτσομπολιά και ο Γουίλιαμ κάνει ό,τι μπορεί για να την προστατεύσει, αλλά είναι οδυνηρό» δήλωσε μια πηγή στο Us Weekly. «Είναι μια αγχωτική περίοδος για τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, αλλά είναι φτιαγμένοι από σκληρό υλικό και αντέχουν».