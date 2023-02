Ο Γιώργος Θεοφάνους εξηγεί γιατί «ναυάγησε» η συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή - iefimerida.gr

Στο «ναυάγιο» της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία ετοίμαζαν δίσκο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό μας», με αφορμή το τέλος του τέταρτου κύκλου της εκπομπής του στο OPEN, με τίτλο «Ένα τραγούδι ακόμα».

«Κάναμε τέσσερις κύκλους, γυρίσαμε 48 επεισόδια. Κλείνει απόψε ο κύκλος της εκπομπής, δεν ξέρω τι θα ανοίξει παρακάτω. Η τελευταία προβολή είναι στις 10 Μαρτίου. Εννοείται πως είναι μεγάλη η χαρά μας, γιατί φέραμε τους πάντες», σημείωσε ο Γιώργος Θεοφάνους αναφορικά με την εκπομπή «Ένα τραγούδι ακόμα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στο γιατί δεν εμφανίστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην εκπομπή του, ο ίδιος εξήγησε: «Η Νατάσα δεν ήθελε να έρθει στην εκπομπή μου. Μου εξήγησε η κοπέλα ότι έκανε πολύ τηλεόραση, και ΟΚ, δεν ήρθε, δεν έγινε κάτι. Λίγοι δεν ήρθαν νομίζω. Η Πάολα, η Νατάσα και ο Βασίλης Καρράς, που είχε και ένα θέμα υγείας. Δώσαμε χώρο».

Γιώργος Θεοφάνους: Ήρθε η ώρα να ξανακάνουμε τραγούδια με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε: «Δεν έχω ιδέα αν θα παραμείνω στο Open. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κανάλι. Και στο “Μαύρο Ρόδο” που γράφω τα τραγούδια είναι στο Mega, τι σημαίνει αυτό; Μουσικός είμαι, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν κάνω τηλεόραση από επάγγελμα, για το κέφι μου το κάνω. Θα το έκανα και δωρεάν».

«Δεν έχω ιδέα πού θα βρίσκομαι από Σεπτέμβρη. Αν είναι κάτι που αξίζει τον κόπο, μπορεί να είμαι στην κριτική επιτροπή πάλι. Θα μπορούσα να είμαι στην κριτική επιτροπή του Fame Story, ανάλογα με το ποιοι θα ήταν οι υπόλοιποι», συνέχισε.

«Δεν έχει κλείσει ούτε ο κύκλος του Just The Two Of Us. Οι κύκλοι είναι για να ανοίγουν και πάλι. Εδώ ανοίγουμε κύκλους με τραγουδιστές που δεν τα βρήκαμε, δεν ταιριάξαμε. Είχαμε σταματήσει για πολύ καιρό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ας πούμε, και ήρθε η ώρα να ξανακάνουμε τραγούδια. Δεν κλείνουν οι κύκλοι ποτέ», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Θεοφάνους: Δεν ξέρω γιατί δεν κυκλοφόρησε ο δίσκος με τη Βανδή -Να πάω στα δικαστήρια;

Μιλώντας, τέλος, για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, και τον δίσκο που ετοίμαζαν, ο οποίος, τελικά, δεν κυκλοφόρησε, ο Γιώργος Θεοφάνους τόνισε:

«Δεν ξέρω γιατί δεν κυκλοφόρησε ο δίσκος. Μου ήρθε ένα μήνυμα από τον παραγωγό της Δέσποινας και μου είπε ότι θα κυκλοφορήσουμε μόνο πέντε τραγούδια. Εμένα η πρώτη μου συμφωνία ήταν για να κάνουμε 10 τραγούδια. Τώρα, τι; Να πάρω το συμβόλαιο και να πάω στα δικαστήρια; Είναι χαζό».

«Είχαμε ηχογραφήσει όλα τα τραγούδια με τη Δέσποινα, το ανακοινώναμε κιόλας. Για κάποιον λόγο, η Δέσποινα αποφάσισε να δουλέψει με τις Μέλισσες και να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Αυτά τα τραγούδια που ηχογράφησε η Δέσποινα υπάρχει περίπτωση να τα πει άλλος καλλιτέχνης», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ