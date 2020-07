Τελικός J2US: Ο σέξι χορός της Ερρικας Πρεζεράκου τα... έσπασε [βίντεο]

Η Ερρικα Πρεζεράκου για ακόμη μια φορά έκλεψε την παράσταση, με τον σέξι χορό της στον τελικό του J2US.

Η εντυπωσιακή Έρρικα εμφανίστηκε στη σκηνή του λαμπερού σόου με μία καπαρντίνα από την οποία όμως σύντομα απαλλάχθηκε αφού χόρεψε πιο σέξι από ποτέ το τραγούδι "You can live your hut on" που κάποτε είχε χορέψει -και άφησε εποχή στον παγκόσμιο κινηματογράφο- η Kim Bisinger.

Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο το εύστοχο σχόλιο του Νίκου Κοκλώνη μετά το τέλος της εμφάνισης της Έρρικας Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή on stage αφού τη χαρακτήρισε "Ελληνίδα Kim Basinger".

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του ζευγαριού: