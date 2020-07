Τελικός J2US: Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιαρχό οι νικητές -Ουρλιαχτά στην ανακοίνωση [εικόνες & βίντεο]

Πολλές εκπλήξεις είχε ο τελικός του «Just The 2 Of Us», το βράδυ του Σαββάτου.

28 Έλληνες celebrities όλο αυτό το διάστημα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τρία μόνο ζευγάρια να φτάνουν μέχρι το τέλος του λαμπερού σόου, τον Τρύφωνα Σαμαρά με τη Χαρά Βέρρα, τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη και την Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό.

Νικητές του «Just The 2 Of Us» αναδείχθηκαν ο Τάσος Ξιαρχό και η παρτενέρ του Κόνι Μεταξά, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων του τηλεοπτικού κοινού αφήνοντας, έτσι, στη δεύτερη θέση τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη.

Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έκανε ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν τις 2:00 το πρωί.

Οι δύο καλλιτέχνες, με τις εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, ήταν από την αρχή του παιχνιδιού το απόλυτο φαβορί για την κορυφή.

J2US: Τα τρία τραγούδια που ερμήνευσαν στον τελικό

Στην πρώτη τους εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του «Just The 2 Of Us», ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνι Μεταξά επέλεξαν να τραγουδήσουν ξανά το «Cry me a river», το οποίο γι’ ακόμα μία φορά το είπαν εξαιρετικά. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Στο τέλος του τραγουδιού, ο Τάσος πήρε αγκαλιά την Κόνι για να την κατεβάσει από τον πάγκο που είχε στηθεί πάνω στη σκηνή και «κόλλησαν» μεταξύ τους, καθώς το κολιέ που φορούσε ο χορογράφος πιάστηκε στο ρούχο της τραγουδίστριας, με αποτέλεσμα να κατέβουν τα σκαλιά… αγκαζέ.

Στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε το «Telephone» των δημιουργών Stefani Germanotta, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Lazonate Franklin και Beyoncé Knowles, ενώ στη συνέχεια ερμήνευσαν την «Κιβωτό» της Ελένης Βιτάλη.