Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάττι: Διακόψαμε τη συνεργασία μας, δεν πληρώθηκα ποτέ για τη «Μάντισσα» - iefimerida.gr

Στις συνεργασίες που έχει κάνει με δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής αναφέρθηκε ο Τάσος Ξιαρχό σε συνέντευξη που παραχώρησε, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι διεκόπη, καθώς δεν πληρώθηκε.

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος βρέθηκε σήμερα στην εκπομπή «Fay’s Time», με αφορμή τη νίκη του στο «I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here», με τη Φαίη Σκορδά να του κάνει πρόταση on air να κάνουν χορογραφία.

Ο ίδιος αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση της παρουσιάστριας, ενώ μίλησε και για τις συνεργασίες που έχει κάνει με αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής.

Τάσος Ξιαρχό: Δεν θα είμαι μαζί με τη Μαρίνα Σάττι στη Eurovision

«Έχω κάνει χορογραφίες με όλες, Φουρέιρα, Ζόζεφιν, Παπαρίζου, Πάμελα, Ζευγαρά, όλες» ανέφερε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό, προσθέτοντας ότι η πιο καλή, που «πιάνει» αμέσως ό,τι της δείχνει, είναι η Ζόζεφιν.

«Είναι και τι τους δείχνεις. Δηλαδή, ξέρω ότι στην Τάμτα θα δείξω κάτι που είναι πιο fashion και πιο απλό, και το κάνει πολύ γρήγορα. Δεν θα της δείξω αυτά που θα δείξω σε άλλη καλλιτέχνιδα. Πάρα πολύ καλή είναι και η Marseaux, που είναι καινούργια, και πολλές καινούργιες είναι πάρα πολύ καλές. Και η Μαρίνα Σάττι είναι πάρα πολύ καλή» συνέχισε ο ίδιος, με τη Φαίη Σκορδά να τον ρωτά αν θα είναι στην ομάδα της Ελληνοσουδανής καλλιτέχνιδας που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

«Δεν θα είμαι μαζί της στη Eurovision. Έχουμε διακόψει από την πρώτη μας συνεργασία, από τη "Μάντισσα". Είχα κάνει εγώ τη "Μάντισσα", και από τότε κόψαμε απευθείας» είπε ο Τάσος Ξιαρχό, με την παρουσιάστρια να τον ρωτά αν συνέβη κάτι μεταξύ τους, και τον ίδιο να απαντά «ναι, δεν πληρώθηκα ποτέ».

«Αλλά δεν με ένοιαζαν τα χρήματα στη δουλειά αυτή. Δεν την έκανα για τα λεφτά. Την έκανα γιατί ήταν η εποχή που έπρεπε να κάνω κάτι για εμένα, να δείξω αυτό που είμαι, ήταν πολύ στην αρχή μου» σημείωσε στο ίδιο θέμα ο Τάσος Ξιαρχό, ενώ, απαντώντας σε σχόλιο ότι «ίσως δεν έφταιγε η Σάττι γι' αυτό που έγινε», ο χορογράφος τόνισε: «Ήταν project της Σάττι αυτό. Είμαστε μια χαρά. Προέκυψε έτσι, καλώς ή κακώς έγινε. Δεν πειράζει, σημασία έχει ότι είναι τρομερά ταλαντούχα και επιτέλους έδωσε η Ελλάδα την ευκαιρία σε κάποιον πραγματικά ταλαντούχο να πάει στη Eurovision, και όχι απλά στον γιο, την κόρη, τον ξάδελφο κάποιου».