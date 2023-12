I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here: Ο Τάσος Ξιαρχό είναι ο μεγάλος νικητής [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλος τελικός το βράδυ της Πέμπτης, 14/12, στο «I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here» με τον Τάσο Ξιαρχό να αναδεικνύεται νικητής και να στέφεται «βασιλιάς της ζούγκλας».

Νίκος Αναδιώτης, Γιώργος Χειμωνέτος και Πάτρικ Ογκουνσότο βγήκαν εκτός παιχνιδιού στο πρώτο μέρος του χθεσινοβραδινού επεισοδίου, με δύο παίκτες της κίτρινης ομάδας, τους Τάσο Ξιαρχό και Πάνο Καλίδη, να έρχονται αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό.

I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here: Η τελευταία δοκιμασία και η συγκίνηση του Τάσου Ξιαρχό

«Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα! Όποιος κερδίσει, παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει μαζί με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ να τα παραδώσει στο “Όλοι μαζί μπορούμε”. Φυσικά θα φορέσει αυτό το στέμμα, θα κρατήσει αυτό το σκήπτρο και θα φύγει πολύ χαρούμενος» ανέφερε ο Γιώργος Λιανός για να δώσει το σήμα έναρξης του τελικού.

Στόχος των δύο παικτών ήταν να ξεβιδώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τα αστέρια, ενώ βρίσκονταν σε μεγάλο ύψος, και είχαν για… παρέα τους διάφορα ζώα και έντομα.

Οι δύο αντίπαλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, με τον Τάσο Ξιαρχό να παίρνει τελικά τη νίκη, και να στέφεται «βασιλιάς της ζούγκλας».

«Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό που ζήσαμε, θυσιάσαμε πάρα πολλά. Το καλό ενώνει τους ανθρώπους. Το αφιερώνω στην Αγγελική όλο αυτό. Δυνάμωσα, φεύγω από αυτό το παιχνίδι άλλος άνθρωπος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο χορογράφος συγκινημένος, παραλαμβάνοντας το σκήπτρο της νίκης.