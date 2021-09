Τα Φιλαράκια: Τα λάθη και οι γκάφες που εντόπισαν οι θαυμαστές τους ξαναβλέποντάς τα [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Ρος, ο Τσάντλερ, ο Τζόι, η Φοίβη, η Μόνικα και η Ρέιτσελ, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις οθόνες μας ως «Τα Φιλαράκια», στο πρώτο επεισόδιο της διάσημης παγκοσμίως σειράς.

Τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες, πολλοί από εμάς έχουμε παρακολουθήσει το εικονικό sit-com ξανά και ξανά, τόσο που γνωρίζουμε το σενάριο καλύτερα κι απ' τους ηθοποιούς ίσως.

Αλλά, όπως θα γνωρίζουν όλοι οι φίλοι των Friends, δεν έχει σημασία πόσες φορές παρακολουθείτε ένα επεισόδιο. Με κάθε επανάληψη όμως, αρχίζετε να παρατηρείτε πράγματα για τη σειρά που δεν είχατε ξαναδεί.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σειρά είναι μία από τις πιο δημοφιλείς sit-com όλων των εποχών, μπορεί να εκπλήσσει το γεγονός, ότι όλα αυτά τα χρόνια, βγήκαν στον αέρα επεισόδια με άλλοτε μικρά, κι άλλοτε μεγαλύτερα λάθη.

Φυσικά, όσοι τα εντοπίζουν, τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο, το οποίο είναι γεμάτο με παραδείγματα από λάθη που «βγάζουν μάτι», αλλά πολλοί από εμάς δεν τα είχαν πάρει είδηση, τόσα χρόνια.

Μας κάνουν αυτά να αγαπήσουμε λιγότερο «Τα Φιλαράκια»; Απολύτως όχι, αλλά μας κάνει να νιώθουμε ανόητοι που δεν παρατηρήσαμε τα λάθη νωρίτερα; Λίγο ναι.

Ένα από τα πρώτα λάθη επεξεργασίας χρονολογείται από το πρώτο επεισόδιο, «The One Where Monica Gets a Roommate», στο οποίο η Φοίβη φαίνεται να αντιδρά στη δική της ατάκα. Πώς γίνεται αυτό; Όπως θα δείτε, ενώ μιλά στην κουζίνα, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον καναπέ του σαλονιού. Γνωρίζουμε ότι στο σενάριο έχει μια δίδυμη αδελφή, αλλά είναι πολύ απίθανο η Ούρσουλα να βρισκόταν στο διαμέρισμα της Μόνικα.

«Ω, μόλις έβγαλα τέσσερις βλεφαρίδες, αυτό δεν μπορεί να είναι καλό», είπε η Φοίβη, πριν η κάμερα γυρίσει στον καναπέ, όπου βρίσκεται και πάλι η Φοίβη, και πίνει ένα φλιτζάνι καφέ.

Αργότερα, στη δεύτερη σεζόν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου «The One Where Ross Finds Out», βλέπουμε το κολιέ της Ρέιτσελ να εξαφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη σε μια συνεχόμενη σκηνή, ενώ εργάζεται ως σερβιτόρα στο Central Perk.

Το κόσμημα που λείπει εξαφανίζεται ακριβώς όταν ανακαλύπτει ότι ο Ρος πρόκειται να πάρει μια γάτα με την Τζούλι - έτσι μπορείτε να καταλάβετε γιατί κανένας από εμάς δεν το είχε παρατηρήσει στο παρελθόν.

Προχωρώντας στο επεισόδιο «The One In Massapequa» την όγδοη σεζόν, το επεισόδιο είναι γεμάτο λάθη, με όλα να επικεντρώνονται στους γονείς της Μόνικα και του Ρος, Τζακ και Τζούντι Γκέλερ.

Το ζευγάρι γιορτάζει την 35η επέτειο του γάμου του, ωστόσο αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στις φωτογραφίες τους γύρω από το χώρο, μπορείτε να δείτε ότι φοράνε ακριβώς τα ίδια ρούχα με αυτά που φοράνε στο ίδιο το πάρτι.

Στη συνέχεια, στο ίδιο επεισόδιο, ενώ ο Ρος και η Ρέιτσελ αφηγούνται ιστορίες για την ψεύτικη γαμήλια τελετή τους, ένας άλλος άντρας που παριστάνει τον Τζακ Γκέλερ φαίνεται να στέκεται πίσω από τη Ρέιτσελ.

Αυτό συμβαίνει επειδή στο πλάνο που έγινε για την τηλεόραση, η σειρά γυρίστηκε σε 4: 3, το οποίο ήταν στάνταρ για την εποχή. Ωστόσο, όταν η σειρά μεταφέρθηκε στο Netflix, μπορεί να τη δει κανεί στην ευρύτερη οθόνη των 16: 9, η οποία αποκάλυψε πολλά κρυμμένα λάθη που δεν είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν.

Εν τω μεταξύ, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τη Ρέιτσελ, όταν βρίσκεται στην κουζίνα της Μόνικα και του Τσάντλερ και μιλά στον Τζόι για την οντισιόν του με τον χαρακτήρα του Τζεφ Γκόλντμπλουμ, στο επεισόδιο με τίτλο «The One With the Mugging».

Και, όπως γνωρίζουν ήδη όλοι οι φίλοι των Friends, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όταν πρόκειται για σφάλματα επεξεργασίας και γκάφες καθ' όλη τη διάρκεια των 10 σεζόν. Αλλά, ένα είναι σίγουρο, 27 χρόνια μετά, «Τα Φιλαράκια» παραμένουν εξίσου iconic όπως ήταν πάντα.

