«Ποιος είναι αυτός;» -Χρήστης του TikTok εντόπισε λάθος σε μια σκηνή από τα «Φιλαράκια» [βίντεο]

Έχουν περάσει σχεδόν 27 χρόνια από τότε που η διάσμη κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις οθόνες μας.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της πετυχημένης παγκοσμίως σειράς συνεχίζουν να την παρακολουθούν φανατικά και να ανακαλύπτουν μεγάλα λάθη με τα χρόνια. Το τελευταίο λάθος που εντόπισαν έχει να κάνει με τον μπαμπά του Ρος και της Μόνικα Γκέλερ.

Μία σοκαρισμένη χρήστρια του TikTok αναρωτιέται «Ποιος είναι αυτός;» αφού εντόπισε ότι ο Τζακ (ο πατέρας των Ροζ και Μόνικα, τον οποίο υποδύεται ο Ελιοτ Γκουλντ) αντικαταστάθηκε από ένα εντελώς διαφορετικό άτομο σε μια σκηνή από το επεισόδιο «The One in Massapequa».

Δείτε το βίντεο με το λάθος από τα «Φιλαράκια»:

Στο 18ο επεισόδιο της όγδοης σεζόν, βλέπουμε τα Φιλαράκια να παρευρίσκονται στο πάρτι των 35 χρόνων γάμου του Τζακ και της Τζούντι Judy, με το ζευγάρι να έχει πει σε όλους τους φίλους τους ότι ο Ρος και η τότε έγκυος Ρέιτσελ ήταν παντρεμένοι.

Το ζευγάρι (Τζένιφερ Ανιστον και Ντέιβιντ Σουίμερ) έπρεπε στη συνέχεια να συνεχίσει την προσποίηση, με τη Ρέιτσελ να λέει απίθανα ψέματα περιγράφοντας για τη μεγάλη μέρα τους.

Σε μια σκηνή, το «ευτυχισμένο ζευγάρι» φαίνεται να μιλάει στους γονείς του Ρος, Τζακ και Τζούντι, αλλά όταν η σκηνή σταματά στον Ρος και τη Ρέιτσελ, ο Τζακ φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από κάποιον εντελώς διαφορετικό άνδρα.

Ο κομπάρσος που έχει μπει στη θέση του Τζακ δεν του μοιάζει καθόλου, με τους δύο να έχουν διαφορετικό ύψος, να φορούν διαφορετικά ρούχα, ενώ ο άγνωστος άνδρας φορά ακόμη και γυαλιά.

Μία χρήστρια του TikTok ανακάλυψε το τεράστιο λάθος ενώ παρακολουθούσε το επεισόδιο, καταγράφοντας σε βίντεο τη σκηνή στην τηλεόρασή της και γράφοντας γεμάτη απορία: «Ποιος είναι αυτός;».

«Σε όλα τα χρόνια που βλέπω τα "Φιλαράκια", πώς δεν είχα παρατηρήσει ποτέ αυτόν τον τύπο πριν;», προσέθεσε.

Μία χρήστης του TikTok εντόπισε το λάθος και το μοιράστηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα

Τι συνέβη με τη σκηνή;

Παρά τη σύγχυση στη σκηνή, το Digital Spy ξεκαθάρισε το μπέρδεμα, αποκαλύπτοντας ότι το σφάλμα ήταν απλώς μια αλλαγή στην αναλογία κινηματογράφησης όταν η δημοφιλής σειρά μεταδόθηκε στο Netflix.

«Τα Φιλαράκια» που άρχισαν να γυρίζονται το 1994, γυρίστηκαν για πρώτη φορά σε αναλογία διαστάσεων 4:3, η οποία ήταν φυσιολογική εκείνη την εποχή. Σήμερα, οι εκπομπές γυρίζονται με την τυπική αναλογία 16:9, που σημαίνει ότι οι θαυμαστές της σειράς παρακολουθούν τώρα την ευρεία προβολή του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι κρυφοί αντικαταστάτες και οι κομπάρσοι που δεν έπρεπε να φαίνονται, είναι πλέον ορατοί.

«Πώς δεν είχα παρατηρήσει ποτέ αυτόν τον τύπο πριν;» αναρωτιέται η τηλεθεάτρια

Πέρυσι, άλλη μία γκάφα εντοπίστηκε στη σειρά, αυτή τη φορά με τον γιο του Ρος, Μπεν. Στο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν «The One With The Lesbian Wedding», βλέπουμε το μωρό του Ρος Γκέλερ να μεταμορφώνεται από ξανθό, σε ένα μωρό με πιο σκούρα μαλλιά ανάμεσα σε δύο γρήγορες λήψεις.

Τα πανομοιότυπα δίδυμα που έπαιζαν τον χαρακτήρα ήταν και τα δύο ξανθά -υποδηλώνοντας ότι ένα παιδί αντικαταστάθηκε προσωρινά για κάποιο λόγο, με τους παραγωγούς να ξεχνούν να το αλλάξουν ξανά.

Σε ένα άλλο επεισόδιο, με τον τίτλο «The One With The Red Sweater», βλέπουμε τη Μόνικα Γκέλερ, την οποία υποδύεται η Κόρτνεϊ Κοξ, να ανοίγει τα δώρα του γάμου της με τον Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι), τα οποία στο επόμενο πλάνο έχουν ξανατυλιχθεί... ως διά μαγείας!

Ένα άλλο λάθος που έχουν εντοπίσει οι θαυμαστές της σειράς

Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα λάθη που έχουν εντοπίσει οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς, την οποία όμως συνεχίζουν να βλέπουν με την ίδια μανία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες σειρές, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο της τηλεόρασης.