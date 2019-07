Συγκινημένος ο Γιώργος Τσαλίκης από την ορκωμοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Το δημόσιο μήνυμά του [εικόνα]

View this post on Instagram

Εγώ στη σημερινή ορκομωσία του @kyriakos_ στέκομαι σε αυτή τη συγκινητική στιγμή που ο άνθρωπος , ο πατέρας αγκαλιάζει τα παιδιά του που κι αυτά ανταποδίδουν με ζεστασιά , σεβασμό και συγκίνηση.. Εύχομαι αυτή την αγκαλιά να κάνει ο καινούργιος πρωθυπουργός σε όλα τα νέα παιδιά της χώρας και να τα δει οπως βλέπει τα παιδιά του .. Εύχομαι 4 δημιουργικά και όμορφα χρόνια για την πολύπαθη χώρα μας και τον πολύπαθο λαό μας ... Ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση αυτό πρέπει να ευχόμαστε όλοι ! Δεν είναι πολιτική στάση αυτό το ποστ.. είναι ανθρώπινη .. Δεν υπάρχουν περιθώρια ... Το κατάλαβα πολύ καλά στην επαφή μου με τον κόσμο στο Περιστερι μας .. Αφού εκεί γίνεται έργο , αφού εκεί είμαστε όλοι ενωμένοι χωρίς πολιτικούς χρωματισμούς , μπορεί να γίνει παντού ! Όσοι έχουμε παιδιά .. ξέρουμε την αγωνία .. Το αύριο μας θέλει ενωμένους .. Όλα να πάνε καλά !! Καλή εβδομάδα 🙏🏻⭐️♥️