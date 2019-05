Δημοτικές εκλογές 2019, αποτελέσματα στο Περιστέρι: Εσκισε ο Τσαλίκης -Ολα τα ονόματα και οι σταυροί [λίστα]

View this post on Instagram

Πριν από 3 μήνες όταν μοιράστηκα με εσάς την υποψηφιότητα μου , ζητούσα να με αξιώσει ο Θεός να μου δείξει ο κόσμος την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνεις Εσυ Δήμαρχε μου , να αφήσουμε ένα επιπλέον αποτύπωμα αγάπης και δημιουργίας σε ένα από τους πιο σημαντικούς δήμους της χώρας μας , ένα δήμο στον οποίο έχεις κάνει μαζί με την καταπληκτική ομάδα σου θαύματα ! Σήμερα λοιπόν νιώθω με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη την ανάγκη να πω ότι ένα ευχαριστώ είναι λίγο .. 1000 ευχαριστώ για την αγάπη σας , για τη στήριξη , για την ευκαιρία ..! Σε ευχαριστώ Δήμαρχε μας , είσαι ο μέντορας μου , ο άνθρωπος που μας διδάσκει ,που μας εμπνέει , που μας ενώνει ! Ευχαριστώ τους συνυποψήφιους μου για την ανοιχτή αγκαλιά ! Ευχαριστώ την οικογένεια μου και τους φιλους μου για την αγάπη , τη στήριξη και την κατανόηση ! Ήρθε η ώρα για δουλειά με την πιο δυνατή ομάδα που έχει αποδείξει ότι έχει εξελίξει το Περιστερι μας στην πιο όμορφη, στην πιο σύγχρονη , στην πιο ανθρώπινη πόλη ! Θα δώσω όλο μου τον εαυτό να σας δικαιώσω για την εμπιστοσύνη ! Σας αγαπάω ! ♥️ @andreas_pachatouridis