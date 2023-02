Σύγχρονος «Μίδας» ο Τζέιμς Κάμερον: Το αστρονομικό ποσό που εισέπραξε για τη ταινία Avatar: The Way of Water - iefimerida.gr

Το πρώτο Avatar είχε σημειώσει ρεκόρ εισπράξεων στο box office όταν βγήκε στις αίθουσες το 2009, με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Τζέιμς Κάμερον να κάνει νέα μεγάλη «μπάζα» με το φετινό Avatar: The Way of Water.

Η νέα ταινία του Καναδού σκηνοθέτη «έσπασε» τα ταμεία και βρίσκεται στην 4η θέση ως η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το Forbes γνωστοποίησε τα χρηματικά ποσά που κέρδισε ο Κάμερον, μετά από την τεράστια επιτυχία του sequel.

Σύμφωνα με το Forbes, ο σκηνοθέτης εισέπραξε τουλάχιστον 95 εκατομμύρια δολάρια για τη δουλειά του με πολύ πιθανή μια περαιτέρω μεγάλη αύξηση.

Ο Τζέιμς Κάμερον έχει βάλει στη τσέπη του από τη πρώτη ταινία Avatar 350 εκατομμύρια δολάρια.

