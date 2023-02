Survivor All Star: Το μήνυμα της Καρολίνας στον Μάριο Πρίαμο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η κόκκινη ομάδα επικράτησε της μπλε στο επεισόδιο της Τετάρτης στο Survivor All Star, εξασφαλίζοντας το έπαθλο επικοινωνίας, που έδωσε στους παίκτες την ευκαιρία να διαβάσουν μηνύματα από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μεταξύ αυτών και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, ο οποίος δέχτηκε μήνυμα από τον κουμπάρο του, έναν φίλο του, αλλά και από την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα είχαν έρθει ιδιαίτερα κοντά στον εφετινό κύκλο του reality επιβίωσης, με το ειδύλλιό τους να προκαλεί αντιδράσεις εντός και εκτός παιχνιδιού.

Survivor All Star: Η απάντηση του Μάριου Πρίαμου στο μήνυμα της Καρολίνας

«Yo passenger. Όλα καλά from this side. Συνέχισε έτσι με την αγωνιστικότητά σου και την τρέλα σου να μας χαρίζεις ωραίες στιγμές. Keep it up with the good work» έγραψε η Καρολίνα Καλύβα στο μήνυμά της, με το χαμόγελο του Μάριου Πρίαμου να προδίδει τη χαρά του για όσα διάβαζε.

«Θα τα πούμε όταν βγω, εσύ ξέρεις, φιλάκια», αποκρίθηκε ο Μάριος Πρίαμος, ενώ έστειλε και ένα φιλί στην οθόνη όπου εμφανιζόταν η φωτογραφία της Καρολίνας.

Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, με κάποιους εξ αυτών να τον «πειράζουν» και να του δίνουν το χέρι τους.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό μέρος, «στον τάκο» κάθονται οι Κώστας Παπαδόπουλος, Κρις Σταμούλης, Σώζων Παλαίστρος Χάρος και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ενώ σήμερα, Πέμπτη, θα ανακοινωθεί το όνομα του παίκτη που θα αποχωρήσει από το reality επιβίωσης.