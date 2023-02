Survivor All Star: Νίκη για τους Κόκκινους και έπαθλο επικοινωνίας -Το μήνυμα που έλαβε ο Μάριος Πρίαμος από την Καρολίνα Καλύβα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η κόκκινη ομάδα νίκησε τους Μπλε στο αγώνισμα της Τετάρτης, του Survivor All Star, με έπαθλο την επικοινωνία.

Οι διάσημοι είχαν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες και μηνύματα από αγαπημένα του πρόσωπα, γεγονός που τους χαροποίησε ιδιαίτερα.

Ένα από τα μηνύματα ήταν αυτό με αποδέκτη τον Μάριο Πρίαμο, από την Καρολίνα Καλύβα, η οποία αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από το παιχνίδι.

«Yo passenger. Όλα καλά from this side. Συνέχισε έτσι με την αγωνιστικότητά σου και την τρέλα σου να μας χαρίζεις ωραίες στιγμές. Keep it up with the good work» έγραψε η Καρολίνα Καλύβα.

«Θα τα πούμε όταν βγω, εσύ ξέρεις» απάντησε ο Μάριος Πρίαμος και της έστειλε φιλί. Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Στο τάκο βρίσκονται οι Κώστας Παπαδόπουλος, Κρις Σταμούλης, Σώζων Παλαίστρος Χάρος και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όπου σήμερα Πέμπτη θα τους ανακοινωθεί το όνομα που θα αποχωρήσει από το reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Εν τω μετακύ στο επεισόδιο της Τετάερτης, κακοφάνηκε στον Κώστα Παπαδόπουλο το «μαύρισμα» στη ψηφοφορία από τους συμπαίκτες του, τη στιγμή που ο Σπύρος Μαρτίκας τους ευχαριστούσε που δεν τον έβγαλαν στον τάκο.

Ο Νίκος Μπάρτζης προσπάθησε να εξηγήσει στον Κώστα Παπαδόπουλο ότι δεν ήταν στρατηγική η ψήφος όλων των παικτών της Κόκκινης ομάδας εναντίον του, όμως ο ζαχαροπλάστης έδειχνε δύσπιστος.

Ο μοναδικός υποψήφιος της Κόκκινης ομάδας για αυτή την εβδομάδα ένιωθε κατάφωρα αδικημένος.

Από την πλευρά του ο Στάθης Σχίζας κατηγόρησε για εγωισμό τον Κώστα Παπαδόπουλο ο οποίος είπε ότι πλέον δεν θα ξαναματσάρει μόνος του παίκτες.

Από τους Μπλε, ο Ηλίας Μπόγδανος είπε ότι ο ζαχαροπλάστης την «πάτησε» καθώς ο Σπύρος Μαρτίκας τούς έχει κερδίσει με τα λόγια του. Ο Ασημακόπουλος ισχυρίστηκε ότι ο Σπύρος επηρεάζει ιδιαίτερα τον Νίκο Μπάρτζη.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του Παπαδόπουλου στην αντίπαλη ομάδα, είπε ότι θα έπρεπε να τον επιβραβεύουν οι συμπαίκτες του και όχι να τον βγάζουν στον τάκο καθώς έχει μεγάλη βελτίωση στον στίβο μάχης.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν έχει συγχωρέσει την Ρία Κολοβού, για τον τρόπο που επέλεξε να της «πλασάρει» την ψήφο της σε βάρος της. «Μόνο ψεύτρα δεν είμαι, δεν θα ορκιστώ στην οικογένειά μου» είπε η Μαριαλένα.

Στους Κόκκινους το έπαθλο επικοινωνίας και τα pancakes

Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν το έπαθλο επικοινωνίας και pancakes.

Οι μπλε μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 4-1 με τον Σάκη να τους «κλέβει» έναν πόντο. Με ένα σερί 3-0 οι Κόκκινοι έκαναν το 4-4.

Οι Μπλε πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ με τη Μαριαλένα, με τον Μαρτίκα να ισοφαρίζει σε 5-5. Οι δυο ομάδες ήταν στο νήμα με το σκορ να γίνεται 8-8.

Ο Σάκης όμως έκανε το 9-8 για τους Κόκκινους και η Σταυρούλα έδωσε τη χαριστική βολή γράφοντας το τελικό 10-8 για τους Διάσημους.

Ο Τάκης Καραγκούνιας ξέσπασε σε κλάματα που έχασε και το 2ο έπαθλο επικοινωνίας, ενώ στους Κόκκινους επικρατούσε ικανοποίηση με Παπαδόπουλο και Μαρτίκα να είναι «αγαπημένοι».

Ο Τάκης για να ηρεμίσει ξεκίνησε συνεδρίες με τον Βασάλο, ο οποίος με τη σειρά του έλυσε τα κοτσιδάκια του μπας και φύγει η κακή ενέργεια.

Από την άλλη οι Κόκκινοι πήγαν στον χώρο επικοινωνίας για να λάβουν τα μηνύματα τους.

Ξεχώρισαν τα μηνύματα αγάπης παικτριών που έχουν αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο σε παίκτες που συνεχίζουν στο νησί.

Όπως γράψαμε και παραπάνω, το μήνυμα που ξεχώρισε αφορούσε τον Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη, από την πρώην παίκτρια Καρολίνα Καλύβα.

