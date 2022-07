Survivor 2022: Αυτή είναι η παίκτρια που προκρίθηκε στον ημιτελικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Γνωστή έγινε το βράδυ της Τρίτης (5/7) η τρίτη παίκτρια, που θα συμπληρώσει το ήδη γνωστό ανδρικό δίδυμο, στον ημιτελικό του Survivor 2022.

Το «εισιτήριο» για την τελική τριάδα του φετινού Survivor κρινόταν ανάμεσα στην Ασημίνα Χατζηανδρέου και την Θωμαϊδα Εμμανουηλίδου. Σε απευθείας σύνδεση από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, ο Γιώργος Λιανός κλήθηκε να ανακοινώσει την επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, μάλιστα στην πρώτη ώρα μετάδοσης του σόου.

Σύμφωνα με την απόφαση του τηλεοπτικού κοινού, νικήτρια σε αυτήν τη «μάχη» αναδείχθηκε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Δευτέρας (4/7) το Survivor έριξε αυλαία στον Άγιο Δομίνικο, καθώς οι τέσσερις εναπομείναντες παίκτες πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Οι παίκτες βρέθηκαν και πάλι στον στίβο μάχης για δύο τελευταίους αγώνες. Και φυσικά, οι νικητές δεν θα έμεναν παραπονεμένοι, καθώς θα «κλείδωναν» τις δυο καρέκλες του ημιτελικού.

Το πρώτο «χρυσό εισιτήριο» πήρε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση στον ημιτελικό, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα τον Άρη Σοϊλέδη στο one to one ματς (ενώ το σκορ ήταν 6-6).

Στη συνέχεια του επεισοδίου, ο Άρης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Θωμαϊδα Εμαννουηλίδου βρέθηκαν για μια ακόμα φορά να αγωνίζονται.

Οι δύο παίκτες που δεν θα κέρδιζαν, έμελλε να περάσουν εκ νέου από την ψυχοφθόρα διαδικασία της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού -όπως και έγινε. Τελικά, το δεύτερο «εισιτήριο» για τον ημιτελικό πήρε ο Σοϊλέδης και έτσι έμειναν τα δύο κορίτσια να μονομαχούν για την τρίτη και τελευταία θέση.