Survivor 2022: Τέλος ο Άγιος Δομίνικος -«Κλείδωσαν» οι δύο από τις θέσεις των ημιτελικών [βίντεο] - iefimerida.gr

Τέλος ο Άγιος Δομίνικος για το Survivor 2022, με τους δύο φιναλίστ να γίνονται γνωστοί και πλέον να μένει άλλος ένας να γίνει γνωστός.

Το βράδυ της Δευτέρας (4/7) το Survivor έριξε αυλαία στη χώρα της Καραϊβικής, καθώς οι τέσσερις εναπομείναντες παίκτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, όπου θα γίνουν ο μεγάλος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι συντελεστές του ριάλιτι επιβίωσης δεν... χαρίστηκαν στους παίκτες, καθώς βρέθηκαν και πάλι στον στίβο μάχης για δύο τελευταίους αγώνες. Και φυσικά, οι νικητές δεν θα έμεναν παραπονεμένοι, καθώς θα «κλείδωναν» τις δυο καρέκλες του ημιτελικού.

Το πρώτο «χρυσό εισιτήριο» για την Αθήνα πήρε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση στον ημιτελικό, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα. Συγκεκριμένα, έφτασε στις έξι νίκες μαζί με τον Άρη Σοϊλέδη και τον κέρδισε στο one to one ματς.

Στη συνέχεια του επεισοδίου, ο Άρης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Θωμαϊδα Εμαννουηλίδου βρέθηκαν για μια ακόμα φορά να αγωνίζονται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση στον μεγάλο ημιτελικό της Τρίτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο παίκτες που δεν θα κέρδιζαν, έμελλε να περάσουν εκ νέου από την ψυχοφθόρα διαδικασία της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού, το αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινώσει ζωντανά από την Αθήνα ο Γιώργος Λιανός. Τελικά, νικητής αναδείχθηκε ο Σοϊλέδης και έτσι έμειναν τα δύο κορίτσια να μονομαχούν για την τρίτη και τελευταία θέση του ημιτελικού.