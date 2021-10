Οι celebrities που μετάνιωσαν για τις πλαστικές επεμβάσεις τους, όπως η «παραμορφωμένη» Λίντα Εβαντζελίστα -Από την Κόρτνεϊ Κοξ στη Βικτόρια Μπέκαμ [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Οι περιπτώσεις σταρ που δεν έχουν συμφιλιωθεί με τον χρόνο και σε μια προσπάθεια τους να φαίνονται για πάντα νέοι και εντυπωσιακοί -υπό την πίεση πάντα του πρότυπου της τέλειας γυναίκας και του τέλειου άνδρα-και καταφεύγουν στις πλαστικές επεμβάσεις, είναι συχνό φαινόμενο στο Χόλιγουντ.

Ενώ μερικοί είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες βάζουν τους εαυτούς τους λόγω ματαιοδοξίας, για άλλους τα πράγματα πάνε στραβά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, είναι το σούπερ μόντελ, Λίντα Εβαντζελίστα. Αυτή την εβδομάδα, η 56χρονη Καναδή ισχυρίστηκε ότι μια διαδικασία τήξης λίπους την άφησε «παραμορφωμένη» λόγω μιας σπάνιας, αρνητικής αντίδρασης.

Όπως είπε, το CoolSculpting - μια διαδικασία μείωσης λίπους - είχε το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτήν - κάνοντας τα λιποκύτταρά της να επεκταθούν και να την αφήσουν «μόνιμα παραμορφωμένη», καταστρέφοντας τα μέσα επιβίωσής της και στέλνοντάς την σε μια σπείρα κατάθλιψης.

Τώρα κάνει μήνυση στην εταιρεία αφού επηρεάστηκε τόσο άσχημα που έγινε απομονωμένη. Άλλα σούπερ μόντελ και φίλες της, επαίνεσαν τη γενναιότητά της που μίλησε ανοιχτά.

«Λίντα, η δύναμη και η πραγματική σου ουσία είναι για πάντα αναγνωρίσιμες και iconic! Μπράβο!», ανέφερε η Σίντι Κρόφορντ.

«Σε αγαπάμε», δήλωσε η Κρίστυ Τέρλινγκτον, ενώ η Έλενα Κρίστενσεν πρόσθεσε: «Θα χρειαζόταν τεράστιο κουράγιο και δύναμη για να γράψω αυτές τις λέξεις. Μπορώ να πω ειλικρινά ότι ξέσπασα σε κλάματα διαβάζοντας αυτό».

Το άλλο θρυλικό μοντέλο των 90s, Πολίνα Πορίτζκοβα, στήριξε την Λίντα Εβαντζελίστα γράφοντας σε ανάρτησή της ότι είναι το κορυφαίο μοντέλο όλων των εποχών, ενώ μίλησε με θαυμασμό για τη απόφασή του μοντέλου να μιλήσει για την κατάσταση που τη βασανίζει.

Φυσικά υπάρχουν και άλλες διασημότητες που υπέστησαν αποτυχημένες επεμβάσεις, που εύχονται να μην τις είχαν κάνει ποτέ, και πιθανόν έχουν ταυτιστεί μαζί της.

Μάλιστα, μερικές από αυτές, όπως η «Μόνικα» από «Τα Φιλαράκια», Κόρτνεϊ Κοξ, έχουν μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για αυτό. Παρακάτω ακολουθούν κάποια από τα διάσημα πρόσωπα που θα ήθελαν να μην είχαν προσπαθήσει ποτέ να αλλάξουν την εμφάνισή τους.

Κόρτνεϊ Κοξ

Το 2017, η Κόρτνεϊ Κοξ είπε πως μετάνιωσε που χρησιμοποίησε fillers και botox και πώς διέλυσε τα ενέσιμά της εκείνη τη χρονιά.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός εξήγησε πώς η εξάρτησή της στις ενέσεις άρχισε να μεγαλώνει καθώς μεγάλωνε. «Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί τελικά είναι να πάτε σε έναν γιατρό που θα σας πει: “Φαίνεστε υπέροχη, αλλά αυτό που θα σας βοηθήσει είναι μια μικρή ένεση εδώ ή ένα γέμισμα εκεί” […] Χωρίς να το καταλάβεις, γίνεται ένα σταδιακό πράγμα που βάζεις και βάζει μέχρι να πεις “Ω, αυτό δεν φαίνεται σωστό”».

Βικτόρια Μπέκαμ

Η Posh Spice έχει δηλώσει πώς μετάνιωσε για τα εμφυτεύματα στήθους της και τα αφαιρούσε. Η 47χρονη τραγουδίστρια είπε στο Allure: «Δεν τα έχω πια. Αφαιρέθηκαν».

Μάλιστα, τότε, η Βικτόρια Μπέκαμ, είπε πώς ήλπιζε ότι οι θαυμαστές θα αγκάλιαζαν το σώμα τους. Μιλώντας στην British Vogue το 2017, είχε αναφέρει το εξής: «Μάλλον θα έπρεπε να πω, μην μπλέξετε με τα στήθη σας. Όλα αυτά τα χρόνια το αρνιόμουν - ηλίθιο. Αυτό είναι σημάδι ανασφάλειας. Απλώς γιορτάστε αυτό που έχετε».

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει μετανιώσει για την πλαστική στο στήθος της

Μίκι Ρουρκ

Όταν ο Μίκι Ρουρκ εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 1980, όλες οι γυναίκες άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος ήταν αυτός ο γοητευτικός άνδρας. Η φήμη του απογειώθηκε και έγινε ο κρυφός πόθος πολλών γυναικών στον κόσμο, με τον ρόλο του στις « 9 ½ εβδομάδες».

Ο 69χρονος όμως σήμερα ηθοποιός, έχει ένα δραματικά διαφορετικό πρόσωπο, εξαιτίας των διορθωτικών χειρουργικών επεμβάσεων, μετά την ενασχόλησή του με την πυγμαχία.

Ο Μίκι Ρουρκ αγνώριστος στα νιάτα του με την ηθοποιό Φέι Ντάναγουεϊ / Φωτογραφία: AP/Michel Lipcitz

«Το μεγαλύτερο μέρος ήταν να διορθώσω το χάος του προσώπου μου λόγω της πυγμαχίας, αλλά πήγα σε λάθος τύπο για να “ενώσω” ξανά το πρόσωπό μου», είχε πει στην Daily Mail.

Περιέγραψε επίσης πώς αφαιρέθηκε ο χόνδρος από το αυτί του για να ξαναφτιάξει τη μύτη του.

Κάιλι Τζένερ

Η 24χρονη ριάλιτι σταρ έχει χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία από το «πειραγμένο» πρόσωπό της.

Ωστόσο, η ίδια ομολόγησε ότι μετάνιωσε που πείραξε τα χείλη της σε ηλικία 15 ετών - και το πήγε πολύ μακριά.

Το 2018, η Κάιλι Τζένερ είχε αφαιρέσει λίγο από το filler της σε μια προσπάθεια να φανούν πιο φυσικά. «Λοιπόν, σίγουρα έκανα τα χείλη μου λίγο πολύ μεγάλα σε ένα σημείο. Ενθουσιάστηκα και ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω πολλά. Και μετά έπρεπε να επιστρέψω και να το διορθώσω, και ήταν μια τρελή διαδικασία. Δόξα τω Θεώ που δεν κατέληξα όπως να'ναι», είπε μιλώντας στο Allure.

Μέλανι Γκρίφιθ

Σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Porter, η Μέλανι Γκρίφιθ, πρώην σύζυγος του Αντόνιο Μπαντέρας, που έγινε αγνώριστη από τις πλαστικές επεμβάσεις, αποκάλυψε ότι αυτές ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Δήλωσε την απογοήτευσή της και ανέφερε τις εμπειρίες της σε κακούς γιατρούς, παίρνοντας την ευθύνη που της αναλογεί «Δεν είχα καταλάβει τίποτα μέχρι που άρχισαν γύρω μου να λένε: «Θεέ μου, τι έχει κάνει αυτή; Ήμουν σε κακή κατάσταση, ελπίζω ότι τώρα που πήγα σε ένα καλύτερο γιατρό να μοιάζω πιο φυσιολογική».

Τάρα Ριντ

Η 45χρονη ηθοποιός του American Pie, Τάρα Ριντ, είχε μια αποτυχημένη επέμβαση αυξητικής το στήθος και λιποαναρρόφηση στην κοιλιά της το 2004, που τις άφησαν εμφανείς ουλές.

Όπως η ίδια δήλωσε αργότερα η επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς ήταν απόλυτα αποτυχημένη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φορέσει μπικίνι για πολλά χρόνια και να χάσει πολλές δουλειές. Με μία δεύτερη επανορθωτική επέμβαση πόζαρε στο Playboy το 2009.

Τζένιφερ Γκρέι

«Νobody puts Baby in the corner» λέει ο Πάτρικ Σουέζι στην Τζένιφερ Γκρέι στην iconic ταινία «Dirty Dancing», η οποία απογείωσε την καριέρα της και την έκανε σταρ. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή, και να «φτιάξει» τη μύτη της. «Ξάπλωσα στο κρεβάτι του πλαστικού και ήμουν διάσημη και σηκώθηκα ανώνυμη», δήλωσε η ίδια στη Mirror το 2012. «Ήταν η πλαστική μύτης από την κόλαση. Ακόμα και οι φίλοι μου δεν με αναγνώριζαν». Η Γκρέι έκανε κάποιους ρόλους που δεν συγκίνησαν και στα 50 της κέρδισε το Dancing with the stars.

Πρισίλα Πρίσλεϊ

H Πρισίλα Πρίσλεϊ, πρώην σύζυγος του βασιλιά της ροκ, Έλβις, έπεσε θύμα του Αργεντίνου πλαστικού χειρουργού, Ντάνιελ Σεράνο, ο οποίος κατέστρεψε τα πρόσωπα πολλών διάσημων και μη πελάτων του. Ισχυριζόταν ότι κάνει μια ένεση, η οποία φρεσκάρει με εντυπωσιακό τρόπο τις σακούλες του προσώπου. Τελικά ήταν μία βιομηχανική σιλικόνη χαμηλής ποιότητας-παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για να λιπαίνουν εξαρτήματα αυτοκινήτων.

Ο Δρ. Σεράνο καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλακή και η Πρισίλα -μεταξύ πολλών άλλων- έμεινε με παραμορφωμένο πρόσωπο. Για να διορθώσει τη ζημιά η Πρισίλα Πρίσλεϊ πέρασε πολλές φορές την πόρτα του χειρουργείου, αλλά χωρίς τα αποτελέσματα που ήλπιζε.

