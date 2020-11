Το καλοκουρδισμένο σχέδιο της Κέιτ Μίντλετον για να γνωρίσει και να κερδίσει τον Γουίλιαμ -Αλλαξε Πανεπιστήμιο, είχε στρατηγική

Είχε στρατηγική η Κέιτ Μίντλετον για να μπει στη βασιλική οικογένεια; Ιστορικός ισχυρίζεται πως είχε.

Μπορεί η Μέγκαν Μαρκλ να εμφανίστηκε από τις βρετανικές ταμπλόιντ ως η Αμερικανίδα που με τη στρατηγική της κατάφερε να μπει στο παλάτι (και να το κάνει άνω-κάτω), ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστορικό του The Crown, Ρόμπερτ Λάσεϊ, αυτή που είχε στρατηγική για να μπει στη βασιλική οικογένεια ήταν η Κέιτ Μίντλετον.

Στο νέο του βιβλίο, «Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult», ο Λάσεϊ περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Κέιτ Μίντλετον πλάσαρε τον εαυτό της ως την καλύτερη επιλογή για σύζυγο του Γουίλιαμ, όταν ήταν μόλις 19 ετών.

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν πρώτη φορά το 2001 στο Πανεπιστήμιο St. Andrews. Η Κέιτ Μίντλετον, όμως, δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί, λέει ο Λάσεϊ στο ELLE.com.

«Η Κέιτ είχε στρατηγική», λέει ο Λάσεϊ. «Εγκατέλειψε τη θέση της σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας, αυτό του Εδιμβούργου, και επέλεξε ένα άλλο [St. Andrews] που πιθανότατα δεν είχε τα ίδια ακαδημαϊκά στάνταρ. Ήταν ήδη στο Εδιμβούργο για να βρει διαμερίσματα, αλλά άλλαξε Πανεπιστήμιο και άλλαξε και κατεύθυνση, πηγαίνοντας στο τμήμα Ιστορίας της Τέχνης, επειδή εκεί ήταν και ο Γουίλιαμ. Καθυστέρησε την πανεπιστημιακή της εκπαίδευση κατά ένα χρόνο και μάλιστα πήρε το ρίσκο χωρίς να γνωρίζει αν θα γίνει αποδεκτή στο St. Andrews».

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον με το σιθρού φόρεμα.

Δεν ήταν τυχαίο ότι η Κέιτ Μίντλετον γνωρίστηκε με τον Γουίλιαμ, όπως ισχυρίζεται ο Λάσεϊ στο βιβλίο του, αλλά δεν ήταν και η μόνη που επιδίωξε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με το βιβλίο του Λάσεϊ, αφού ανακοινώθηκε ότι ο Γουίλιαμ θα φοιτούσε στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της Σκωτίας, οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 44%. Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ συναντήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο Γουίλιαμ έβλεπε την Κέιτ ως φίλη. Μέχρι που η Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα πάντα με τον Λάσεϊ, εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα σε μια επίδειξη μόδας στις 26 Μαρτίου 2002.

«Είναι εκεί και πρόκειται να περπατήσει στην πασαρέλα και βγάζει ένα έξτρα layer ρούχων», λέει ο Λάσεϊ στο ELLE, συμπληρώνοντας: «Σε εκείνη τη φάση ήταν μια κυρία με στρατηγική, που ξέρει τι θέλει και το έχει».

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ άρχισαν να βγαίνουν μετά την επίδειξη μόδας και στη συνέχεια έγιναν και συγκάτοικοι στο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τον Λάσεϊ, υπήρξαν δύο χωρισμοί: ένας το 2004, αφού ο Γουίλιαμ έκανε ένα ταξίδι στην Ελλάδα με ιστιοπλοϊκό με αντροπαρέα, αλλά και πολλές γυναίκες, και ένα το 2007, όταν ο Γουίλιαμ χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο, ενώ εκείνη ήταν στη δουλειά της στο Jigsaw. Πάντως, η Κέιτ Μίντλετον κέρδισε τον Γουίλιαμ, και εννέα χρόνια μετά τη γνωριμία τους εκείνος της έκανε πρόταση γάμου. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα, το 2011, σε έναν καθ' όλα μεγαλοπρεπή βασιλικό γάμο, αντίστοιχο εκείνου της Νταϊάνα με τον Κάρολο.

Η Κέιτ Μίντλετον το 2007, ενώ πήγαινε σε πάρτι

Φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον το 2007, όταν συνόδευε τον Γουίλιαμ σε γάμους και είχε ήδη αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τον Χάρι

«Η Κέιτ Μίντλετον είχε αποδεχθεί την ιδέα ότι θα έπρεπε να είναι υπομονετική για χρόνια», τονίζει ο Λάσεϊ. «Ο Γουίλιαμ δεν ήθελε να παντρευτεί μέχρι να γίνει 30. Εκείνη περίμενε 9 χρόνια, αλλά στο τέλος τον παντρεύτηκε στα 28 του, επομένως υπάρχει ένα ακόμη στρατηγικό επίτευγμα από την πλευρά της Κέιτ Μίντλετον. Και γι' αυτό αποδεικνύεται η καλύτερη κληρονόμος του θρόνου».