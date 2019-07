Ο Στίβι Γουόντερ θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος -Τι δήλωσε για την υγεία του

Νέα περιπέτεια με την υγεία του αμερικανού τραγουδιστή και ακτιβιστή Στίβι Γουόντερ καθώς πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σε συναυλία του στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου, η εγχείρηση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο τυφλός από τη γέννησή του μουσικός Στίβι Γουόντερ, που πρόσφατα τάχθηκε με τον τρόπο του κατά του Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι βρέθηκε δότης για μεταμόσχευση. «Θέλω όλοι να γνωρίζετε ότι ήρθα εδώ για να σας δώσω την αγάπη μου και για να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που εισπράττω από εσάς», τόνισε.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx