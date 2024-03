Στέλλα Γεωργιάδου: Έγραφαν ότι παραμορφώθηκα από τις πλαστικές, ενώ δεν είχα κάνει ποτέ τίποτα - iefimerida.gr

Για την απόφαση που πήρε πριν μερικά χρόνια να εγκαταλείψει την Αθήνα για την Κύπρο μίλησε η Στέλλα Γεωργιάδου σε συνέντευξη που παραχώρησε, ενώ αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο «Happy Day» και για ένα δύσκολο περιστατικό που βίωσε όταν είχε τραυματιστεί επί σκηνής, ενώ αποκάλυψε ότι έχει κάνει botox.

Στέλλα Γεωργιάδου: Φυσικά και έχω κάνει botox

«Εγώ πηγαίνω με αυτά που μου φέρνει η ζωή. Ένιωσα κάποια στιγμή ότι έπρεπε να φύγω από την Αθήνα και να πάω στην Κύπρο, να κάνω κάτι άλλο. Φτιάξαμε με την οικογένειά μου μια όμορφη φάρμα. Τώρα πάλι η ζωή μού φέρνει δημιουργία», είπε αρχικά η Στέλλα Γεωργιάδου.

«Στα 90’s ήμασταν πιο πολλές ώρες στο καμαρίνι μας, από ό,τι στο σπίτι μας», σημείωσε η ίδια, ενώ τόνισε ότι «Έκανα αυτό που αγαπούσα. Πήγαινα στο μαγαζί και ξεχνούσα να πληρωθώ, με κυνηγούσαν για να με πληρώσουν».

Η Στέλλα Γεωργιάδου αναφέρθηκε και σε ένα δύσκολο περιστατικό που είχε βιώσει στο παρελθόν επί σκηνής, όταν τραυματίστηκε: «Κάποια στιγμή που τραγουδούσα, μου πέταξαν λουλούδια και χτύπησα πάρα πολύ με το μικρόφωνο τα δόντια μου, έσπασα το μπροστινό μου δόντι, έλειπε ένα κομμάτι».

«Δεν με ενόχλησαν τα σχόλια για την εμφάνισή μου στο "I’m A Celebrity Get Me Out Of Here". Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν βγήκα από το παιχνίδι δεν ήθελα να δω κανένα σχόλιο. Φυσικά και έχω κάνει botox. Από τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί να μην το κάνουμε; Πριν 10 χρόνια είχαν βγει δημοσιεύματα ότι παραμορφώθηκα από τις πλαστικές, ενώ δεν είχα κάνει ποτέ τίποτα», αποκάλυψε, τέλος, η Στέλλα Γεωργιάδου.