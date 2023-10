Σταρ του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι -«Γλυκιά, ταραγμένη ψυχή» [εικόνες] - iefimerida.gr

Θλίψη στο Χόλιγουντ από τον θάνατο του ηθοποιού και παραγωγού Μάθιου Πέρι.

Ο ηθοποιός που έγινε διάσημος από τον ρόλο του ως Τσάντλερ στη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός σε μπανιέρα στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση του θανάτου του βύθισε σε θλίψη το Χόλιγουντ και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους για τον χαμό του.

Η Σέλμα Μπλερ, η Ολίβια Μαν, η Μίρα Σορβίνο, η Ράμερ Γουίλις και συμπρωταγωνιστές του έσπευσαν να κάνουν αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η Σέλμα Μπλερ μοιράστηκε μια γλυκιά selfie με τον «πιο παλιό της φίλο», όπως ανέφερε ενώ τόνισε ότι «τον αγαπούσε άνευ όρων» και ότι ο θάνατός του την λύγισε. «Όνειρα γλυκά Μάτι, όνειρα γλυκά», έγραψε επίσης.

Συγκλονισμένη από τον θάνατο του Πέρι, η Μίρα Σορβίνο με την οποία συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία Parallel Lives το 1994, έγραψε την πλατφόρμα X. «Ω, όχι!!! Μάθιου Πέρι!! Γλυκιά, ταραγμένη ψυχή!! Είθε να βρεις ειρήνη και ευτυχία στον Παράδεισο, κάνοντας τους πάντες να γελούν με το μοναδικό σου πνεύμα!!!».

Η Ολίβια Μαν αποχαιρέτισε τον αγαπημένο ηθοποιό με μία φωτογραφία του σε Instagram story. «Πάλεψε τόσο πολύ με τον εθισμό του και ήταν αρκετά γενναίος για να είναι ανοιχτός και ειλικρινής σχετικά με αυτό. Λυπάμαι πολύ για την οικογένειά του και τους φίλους του που λαμβάνουν αυτά τα νέα σήμερα. Τίποτα λιγότερο από σπαρακτικό. Αναπαύσου εν αγάπη, Μάθιου Πέρι», συνέχισε σε δεύτερη ανάρτησή της.

Η Σάνον Ντόχερτι θυμήθηκε μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της με τον Πέρι, ανάμεσα στις οποίες και μία που τον προκάλεσε να πει «γελοία πράγματα σε κορίτσια σε μπαρ» και τόνισε πως πάντα «υποστήριζαν ο ένας τον άλλον». «Θα μας έβρισκες πάντα όλους μαζί σε ένα παράπηγμα να μιλάμε στη δική μας φανταστική γλώσσα. Και ναι, ο Ματ είχε πάντα ΑΥΤΗ την αίσθηση του χιούμορ», είπε στους θαυμαστές της. «Η φιλία μας κράτησε πολύ καιρό. Μια ζωή πραγματικά. Ξέρω ότι πολλοί πονάνε, ειδικά η μικρή μας συμμορία. Θα λείψει σε πολλούς και σίγουρα σε εμάς. Ναί. Θα μπορούσα να είμαι πιο ποιητικός ή να λέω τα πράγματα καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το σοκ και η θλίψη».

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης πώς την έβγαλε ραντεβού μία φορά για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κράτηση σε ένα εστιατόριο στο Μαλιμπού, οπότε έβαλε τον μπαμπά της να το κάνει. «Πήγαμε και μιλούσε για την ιρλανδική πειστικότητα του μπαμπά μου το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας», είπε.

Η Μάγκι Γουίλερ, η οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Τζάνις στα Φιλαράκια έγραψε στο Instagram: «Τι απώλεια. Θα λείψεις στον κόσμο Μάθιου Πέρι. Η χαρά που λεφερες σε τόσους πολλούς στη σύντομη ζωή σου θα συνεχιστεί». «Αισθάνομαι πολύ ευλογημένη από κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε», κατέληξε.

Η Ράμερ Γουίλις εξέφρασε και αυτή τη θλίψη της. Ανέφερε μάλιστα ότι όταν «ήταν παιδί» στα γυρίσματα της ταινίας The Whole Nine Yards όπου πρωταγωνίστησε ο πατέρας της Μπρους Γουιλίς ο ηθοποιός ήτα «τόσο ευγενικός και αστείος και γλυκός».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν στα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από σταρ και απλός κόσμος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πλατφόρμα X πλημμύρισε από αφιερώματα και αποσπάσματα από τον χαρακτήρα του Τσάντλερ Μπινγκ από τη σειρά «Τα Φιλαράκια».