Σταρ που γερνούν με χάρη -Σιχαίνονται τα μπότοξ και τις βαφές μαλλιών και εξηγούν γιατί - iefimerida.gr

Το αγνώριστο πρόσωπο της Μαντόνα στα φετινά Grammy, προκάλεσε ένα κύμα εικασιών σχετικά με τις επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, με ατυχές αποτέλεσμα ένα αφύσικα σφιγμένο και πρησμένο πρόσωπο.

Αλλά, ενώ η πίεση για να παραμείνει νεανική στο προσκήνιο είναι αναμφίβολα μεγάλη, άλλα διάσημα πρόσωπα έχουν υιοθετήσει ένα πιο φυσικό είδος ομορφιάς όταν έφτασαν τα 60 τους χρόνια.

Αν και είναι σπάνιο να βρει κανείς σταρ που δεν έχει αξιοποιήσει τους καλύτερους ειδικούς στην περιποίηση του δέρματος και τους πλαστικούς χειρουργούς, τα λέιζερ και τα αναζωογονητικά peeling προσώπου που έχουν στο οπλοστάσιό τους, ένα σωρό διάσημα πρόσωπα αποδεικνύουν ότι μπορεί κανείς να διατηρήσει τα πράγματα διακριτικά.

Η Jamie Lee Curtis, για παράδειγμα, η οποία έχει την ίδια ηλικία με τη Madonna (64 ετών), έχει κάνει botox στο παρελθόν, αλλά παραδέχτηκε ότι η διαδικασία την άφησε να νιώθει χειρότερα με τον εαυτό της και, πλέον, είναι μια ένθερμη υποστηρίκτρια του «να μην παίζεις με το πρόσωπό σου».

Εν τω μεταξύ, η Andie MacDowell τράβηξε τα βλέμματα όταν έκανε το ντεμπούτο της με γκρίζα μαλλιά στο Φεστιβάλ των Καννών το 2021 και έκτοτε ακολουθεί το φυσικό look, λέγοντας ότι ποτέ δεν ένιωσε πιο δυνατή.

Jamie Lee Curtis

Η 64χρονη Jamie Lee Curtis, η οποία κέρδισε Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Everything, Everywhere All At Once, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη γήρανση.

Η σταρ είχε αποκαλύψει ότι τα σχόλια ενός εικονολήπτη για τα «πρησμένα μάτια» της στα γυρίσματα της ταινίας Perfect το 1985 την οδήγησαν να κάνει κάποιες αλλαγές.

Αλλά αργότερα περιέγραψε λεπτομερώς τις τύψεις της για τις πλαστικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων του botox και της λιποαναρρόφησης, καθώς παραδέχτηκε πως οι αισθητικές επεμβάσεις την έκαναν να αισθάνεται χειρότερα και παραπονέθηκε: «Δεν δούλεψε, το μισούσα!».

Η Τζέιμι Λι Κέρτις στα 21α ετήσια βραβεία Movies for Grownups της AARP το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 / Φωτογραφία: Allison Dinner/Invision/AP

Μιλώντας στη Lorraine Kelly τον Οκτώβριο του 2021, η σταρ του Χόλιγουντ επέμεινε ότι πήρε το μάθημά της.

«Είμαι υπέρμαχος της φυσικής ομορφιάς εδώ και πολύ καιρό, κυρίως επειδή έζησα τη δοκιμασία και το λάθος της άλλης μεριάς», είπε.

«Έκανα πλαστική χειρουργική - δεν πέτυχε, το μίσησα. Με έκανε να αισθάνομαι χειρότερα! Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορείς να κάνεις στα μαλλιά σου. Προσωπικά, ένιωθα ότι ήταν εξευτελιστικό. Πήγαινα σε ένα κομμωτήριο: η μυρωδιά των χημικών, η αίσθηση του χρώματος στα μαλλιά μου, το να κάθομαι κάτω από το πιστολάκι ήταν σαν... Για ποιον λόγο;

Έτσι, πολύ νωρίς στην καριέρα μου έκανα περμανάντ και μετά έπρεπε να βάψω τα μαλλιά μου για μια ταινία, και μου έκαψαν τα μαλλιά! Και την πρώτη φορά που έκοψα τα μαλλιά μου κοντά, είπα: "Ω! Θεέ μου. Ουάου! Μοιάζω με εμένα!". Από τότε σταμάτησα να τα βάφω και από τότε είμαι υπέρμαχος του να μην παίζεις με το πρόσωπό σου.

Φωτογραφία: Allison Dinner/Invision/AP

Και ο όρος αντιγήρανση… Τι είναι αυτά που λες; Όλοι θα γεράσουμε! Όλοι θα πεθάνουμε! Γιατί θέλεις να φαίνεσαι 17 όταν είσαι 70; Θέλω να φαίνομαι 70 όταν θα είμαι 70» πρόσθεσε.

Το 2002 η Jamie δήλωσε στο περιοδικό More: «Πριν από δέκα χρόνια, πριν το κάνει κανείς αυτό, έκανα αφαίρεση λίπους κάτω από τα μάτια μου επειδή έπαιζα σε μια ταινία και ήμουν πρησμένη… Και θυμάμαι τον εικονολήπτη να λέει: "Δεν μπορώ να την τραβήξω". Θυμάμαι ότι ένιωθα καταντροπιασμένη».

«Έχω κάνει λίγη λιποαναρρόφηση. Έκανα λίγο μπότοξ. Και ξέρετε κάτι; Τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί. Τίποτα από αυτά. Είναι απάτη. Και εγώ είμαι αυτός που τη διαιωνίζει» εξήγησε.

Η Jamie μίλησε, επίσης, στο Fast Company για τη στάση της σχετικά με την πλαστική χειρουργική και τις μοντέρνες αισθητικές επεμβάσεις. Επέμεινε σε αυτήν λέγοντας το εξής: «Η σημερινή τάση των πληρωτικών και των επεμβάσεων και αυτή η εμμονή με το φιλτράρισμα και τα πράγματα που κάνουμε για να προσαρμόσουμε την εμφάνισή μας στο Zoom εξαφανίζουν γενιές ομορφιάς. Μόλις πειράξεις το πρόσωπό σου δεν μπορείς να το πάρεις πίσω», προειδοποίησε η ηθοποιός.

Andie MacDowell

Η 64χρονη Andie MacDowell έχει, επίσης, πάρει σαφή θέση υπέρ του να αγκαλιάζεις την πραγματική σου ηλικία και έχει κρατήσει κι αυτή τα φυσικά της μαλλιά.

Το 2021 η ηθοποιός εντυπωσίασε το κόκκινο χαλί όταν έκανε το ντεμπούτο της με μια πιο φυσική γκρίζα απόχρωση στο Φεστιβάλ των Καννών.

Αποφάσισε να αποδεχθεί τα φυσικά μαλλιά της αφού κουράστηκε από τη ρουτίνα των χρωμάτων που άλλαζε κατά τη διάρκεια του lockdown της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πέρυσι αποκάλυψε πως ένιωθε πολύ πιο «άνετα» με το πιο φυσικό look, παραδεχόμενη ότι της άρεσε πολύ.

Andie MacDowell / Φωτογραφία: ianney Le Caer/Invision/AP

Η 64χρονη σταρ του Four Weddings and A Funeral μοιράστηκε επίσης ότι προτιμά να γερνάει φυσικά, εξηγώντας: «Θέλω πραγματικά να είμαι εκεί που είμαι και να δείχνω στην ηλικία μου».

Μιλώντας στους Times, η ηθοποιός εξήγησε την ανακούφισή της για τη θετική ανταπόκριση που έλαβε επειδή αγκάλιασε το look με τα γκρίζα μαλλιά.

Η Andie MacDowell ανέφερε επίσης λεπτομερώς πως έκανε το βήμα παρότι της είχαν πει να μην κάνει αυτή την αλλαγή, καθώς οι άνθρωποι γύρω της «τη συμβούλευαν έντονα να μην το κάνει».

«Ο κόσμος μού έλεγε συνεχώς "δεν είναι ώρα", αλλά εγώ διαφωνούσα. Υποκλινόμουν στις πεποιθήσεις όλων των άλλων, αλλά θέλω πραγματικά να είμαι εκεί που είμαι και να δείχνω στην ηλικία μου».

Η ηθοποιός έχει αγκαλιάσει τη γήρανση με χάρη, αν και παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε να κάνει αισθητική επέμβαση στα «πεσμένα βλέφαρά της». Ωστόσο, αποφάσισε να μην το κάνει όταν ένας facialist τα χαρακτήρισε «τέλεια».

Emma Thompson

Στα 63 της χρόνια, η Emma Thompson έχει αγκαλιάσει τη διαδικασία της γήρανσης, έχοντας γκρίζες τρίχες μαλλιά της, ενώ ντύνεται ανάλογα με την ηλικία της.

Η ηθοποιός δείχνει υπέροχη κάθε φορά που βγαίνει στο κόκκινο χαλί, χωρίς να αφήνει τις γκρίζες τρίχες της και τις ρυτίδες της να την εμποδίζουν να δείχνει λαμπερή.

Μιλώντας στο The Wrap πέρυσι, η 63χρονη Thompson δήλωσε πως η πλαστική χειρουργική είναι μια μορφή «συλλογικής ψύχωσης».

Emma Thompson / Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP

«Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου; Απλώς δεν το καταλαβαίνω», είπε. «Ειλικρινά πιστεύω πως το να κόβεις τον εαυτό σου για να τον βάλεις σε άλλο μέρος προκειμένου να αποφύγεις να φανείς ότι κάνεις αυτό που στην πραγματικότητα κάνεις, δηλαδή να γερνάς, το οποίο είναι απολύτως φυσικό, είναι μια μορφή συλλογικής ψύχωσης. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ παράξενο πράγμα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως πάντα αισθανόταν έτσι.

Είπε, επίσης, ότι είναι περήφανη που η ταινία της 2022 God Luck to You, Leo Grande, έδειξε το γυμνό «ανεπεξέργαστο» σώμα της.

Σάρον Στόουν

Η 64χρονη Σάρον Στόουν παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν πάλευε με τη γερασμένη εμφάνισή της. Όπως έχει δηλώσει, έχει κάνει botox, ενώ εξήγησε ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο που πέρασε το 2001 άλλαξε εντελώς τη σχέση της με την αισθητική χειρουργική.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει μια πιο φυσική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και δεν φαίνεται να ανησυχεί πια για τις ρυτίδες της.

Η ίδια δήλωσε στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue Arabia το 2022: «Η ζωή δεν σε κάνει πάντα να νιώθεις νικητής καθώς μεγαλώνεις».

Sharon Stone / Φωτογραφία: Shutterstock

Η ηθοποιός χρειάστηκε να κάνει 300 ενέσεις μπότοξ και filler για να αναδομήσει το πρόσωπό της μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Είπε ότι αυτό μετέτρεψε τα τσιμπήματα από «χαριτωμένη πολυτέλεια σε κάποιο είδος τεράστιας, επώδυνης νευρολογικής ανάγκης».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι έχει μάθει να αγκαλιάζει το σώμα της καθώς μεγαλώνει, και μάλιστα είχε μια διαμάχη με έναν νεότερο εραστή για αυτό.

Όταν ο άνδρας τη ρώτησε αν είχε κάνει μπότοξ, του είπε: «Πιθανότατα θα ήταν πολύ καλό για τον εγωισμό σου και τον δικό μου αν το έκανα». Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι σταμάτησε να βλέπει ο ένας τον άλλον λίγο μετά από αυτό.

Sean Bean

Η εμφάνιση των ανδρών μετράει επίσης όταν πρόκειται για κάστινγκ. Ένας ηθοποιός που το γνωρίζει καλά αυτό είναι ο 63χρονος Sean Bean, η τραχιά εμφάνιση του οποίου του έχει χαρίσει ρόλους «σκληρών ανδρών» όλα αυτά τα χρόνια.

Ενώ στέφθηκε, το 2004, ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή, που κάποτε ονομάστηκε «Mean Sting» για τα μακριά ξανθά μαλλιά του από τους Times, ο ίδιος έχει υιοθετήσει μια συντηρητική στάση απέναντι στη γήρανση, προωθώντας τη φυσική ηλικία έναντι οποιουδήποτε τσιμπήματος.

Οι γραμμές του μετώπου του και τα μάτια του με τις σακούλες έχουν προσθέσει μόνο στην τραχιά εμφάνιση του ηθοποιού του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», κερδίζοντας ρόλους όπως ο Ned Stark στο Game of Thrones.

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει στο παρελθόν την περιφρόνησή του για την πλαστική χειρουργική. Το 2015 δήλωσε στους Times: «Κοιτάξτε όλους τους παλιούς ηθοποιούς: Peter O'Toole, Richard Burton. Σκέφτομαι τον Pete Postlethwaite. Πρόσωπο σαν γρανίτης. Ένας απίστευτος ηθοποιός. Και σκέφτομαι: "Nooor! Ο Pete δεν θα το έκανε αυτό!».

Στην ίδια συνέντευξη επέμεινε, επίσης, ότι δεν βάφει τα μαλλιά του, ωστόσο, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά, τα ξανθά μαλλιά του παραμένουν.

Tom Hanks

Κάποια μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ μπορεί να μπουν στον πειρασμό να κυνηγήσουν τη νεότητα με μερικές διακριτικές θεραπείες, αλλά, τώρα που είναι 66 ετών, φαίνεται ότι έχει αποδεχθεί την ηλικία του.

Ο Tom Hanks έχει εδώ και χρόνια γκρίζες τούφες στα μαλλιά του και, ενώ δείχνει υπέροχος, το δέρμα του έχει αρχίσει να εμφανίζει τα σημάδια γήρανσης που θα περίμενε κανείς να δει στο πρόσωπο ενός 66χρονου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός δεν συνηθίζει να ασχολείται με την εμφάνισή του και δεν την έχει συζητήσει σχεδόν καθόλου.

Tom Hanks / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

Όμως, η ξαφνική απώλεια βάρους του ηθοποιού ανησύχησε πέρυσι τους θαυμαστές του, οι οποίοι σημείωσαν ότι φαινόταν να έχει «γεράσει ξαφνικά» στην πρεμιέρα της ταινίας «Elvis» στην Gold Coast.

«Αγαπώ τον Τομ Χανκς. Τον είδα πρόσφατα στην οθόνη και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ αδύνατος. Ελπίζω να είναι καλά» είπε ένας θαυμαστής.

Bryan Cranston

Στα 66 του χρόνια, ο Bryan Cranston, ο οποίος έχει επίσης γκρίζα μαλλιά εδώ και αρκετό καιρό, έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά του να διατηρείται σε φόρμα καθώς μεγαλώνει.

Ο ηθοποιός του Breaking Bad εθεάθη να δείχνει κομψός κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Χιούστον με τον συμπρωταγωνιστή του Aaron Paul τον Ιανουάριο παρά τις ρυτίδες του, που αποτελούν απόδειξη των χρόνων που έχει ζήσει.

Bryan Cranston / Φωτογραφία: Shutterstock

Είχε δηλώσει στους Financial Times το 2014 ότι προσπαθούσε να τρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο και να τηρεί μια υγιεινή διατροφή.

Εν τω μεταξύ, όταν ρωτήθηκε για το αν θα έκανε αισθητική επέμβαση, ο ηθοποιός αστειεύτηκε ότι ήθελε το ίδιο στήθος με την... Πάμελα Άντερσον, δείχνοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να κάνει μια αισθητική επέμβαση.

«Το να προκαλώ τον εαυτό μου είναι σημαντικό. Το πρόβλημα με το να μεγαλώνεις είναι η τάση να σταματάς να εξερευνάς: αυτό κάνω: εξερευνώ τι τρώω, πού πηγαίνω. Με κάτι καινούργιο, επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι και πάλι αρχάριος. Είναι πραγματικά ταπεινωτικό να νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο για να μάθεις», είπε.