Οι σταρ που «αγκαλιάζουν» τα γκρίζα μαλλιά τους και τα δείχνουν στα social και σε δημόσιες εμφανίσεις - iefimerida.gr

Τα γκρίζα μαλλιά παύουν πλέον να αποτελούν ταμπού, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, και σε αυτό έχουν συμβάλει αρκετά και πολλοί σταρ του Χόλιγουντ.

Από την Έλεν Μίρεν μέχρι την Άντι ΜακΝτάουελ, πολλές διασημότητες αποδεικνύουν ότι οι γκρίζες τρίχες είναι πανέμορφες, επιλέγοντας να τις γιορτάσουν αντί να τις καλύψουν.

Παρακάτω, ακολουθούν μερικοί σταρ που γερνούν σαν καλό κρασί και αγκαλιάζουν τη φυσική τους ομορφιά αφήνοντας να φανούν οι λευκές τους τρίχες.

Τζένιφερ Άνιστον

Η πρωταγωνίστρια των «Friends» έκανε αίσθηση τη δεκαετία του '90 με το κούρεμα «The Rachel», και έκτοτε είναι γνωστή για τα πλούσια μαλλιά της, λανσάροντας μάλιστα τη δική της μάρκα προϊόντων περιποίησης μαλλιών, LolaVie, για να εκμεταλλευτεί την εμμονή του κοινού με αυτά.

Ενώ προωθούσε τη σειρά της σε ένα Instagram Reel του Ιουνίου του 2023, η Άνιστον άφησε να φανούν μερικές γκρίζες τρίχες της.

«Μπράβο που επέτρεψες στο γκρι να βγει -είναι αναζωογονητικό», σχολίασε κάποια στην ανάρτησή της, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Τόσο ωραίο να το βλέπεις. Και προφανώς είσαι κι έτσι πανέμορφη».

Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο γοητευτικός ηθοποιός άρχισε να γκριζάρει κατά τη διάρκεια που έπαιζε στη δημοφιλή σειρά «ER» («Στην Εντατική») και αντί να το κρύψει με βαφή, άφησε ως έχει τη νέα απόχρωση των μαλλιών του.

«Πρέπει να συμβιβαστείς με το να μεγαλώνεις και να μην προσπαθείς να το πολεμήσεις», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο Radio 4 του BBC το 2015.

«Πιστεύω πολύ στην ιδέα ότι δεν μπορείς να προσπαθείς να δείχνεις νεότερος. Απλώς πρέπει να προσπαθείς να δείχνεις όσο καλύτερα μπορείς στην ηλικία που είσαι και να μην ανησυχείς γι' αυτό».

Ο γοητευτικός Τζορτζ Κλούνεϊ / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello, File

Σάλμα Χάγεκ

Η μελαχρινή καλλονή δεν φοβάται να αποδεχτεί τις γκρίζες ρίζες που εμφανίζονται στα μαλλιά της.

«Ξυπνάω και μετράω πόσες άσπρες τρίχες και ρυτίδες έχουν εμφανιστεί σήμερα το πρωί», έγραψε η σταρ στη λεζάντα μιας selfie που έβγαλε αποκαλύπτοντας τα γκρίζα μαλλιά της, τον Ιούνιο 2023 στο Instagram.

Φαν της Σάλμα Χάγεκ ύμνησαν την φυσική ομορφιά της, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση. «Ευχαριστούμε που το μοιράστηκες. Βοηθάει να βλέπουμε ότι οι πιο όμορφες και διάσημες μεγαλώνουν», σημείωσε ένας ακόλουθός της, ενώ άλλος έγραψε: «Είσαι ένας αληθινός άνθρωπος και αυτό είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ», «Η φυσική ομορφιά δεν έχει ηλικία», έγραψε ένας άλλος.

Ανάμεσα στους σχολιαστές είναι και Σίντι Κρόφορντ που έγραψε: «Όμορφη».

Άντι ΜακΝτάουελ

Αφού αποδέχθηκε τα γκρίζα μαλλιά της κατά τη διάρκεια του lockdown, η ηθοποιός του «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία» έκλεψε τις εντυπώσεις με τις ασημένιες μπούκλες της στο Φεστιβάλ των Καννών 2021, παρά τις προφανείς αντιδράσεις της ομάδας διαχείρισής της.

«Με κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι δείχνω νεότερη επειδή φαίνεται πιο φυσικό. Δεν είναι σαν να προσπαθώ να κρύψω κάτι», δήλωσε στη Vogue για την απόφασή της να αφήσει τα γκρίζα μαλλιά της άβαφα.

«Νομίζω ότι είναι μια κίνηση δύναμης και αυτό έλεγα συνέχεια στους μάνατζέρ μου. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω εδώ και τώρα».

Andie MacDowell / Φωτογραφία: ianney Le Caer/Invision/AP

Τζέιν Φόντα

Η καλλονή της ταινίας «Barbarella» τράβηξε τα βλέμματα στα βραβεία Όσκαρ 2020 με τα γκρίζα μαλλιά της που τα είχε κουρέψει στυλ pixie της, έργο του colorist Jack Martin.

«Ήθελε να έχει ένα εντελώς νέο look για τα Όσκαρ και ταυτόχρονα να αγκαλιάσει το φυσικό της χρώμα», είχε δηλώσει τότε ο Martin στο Page Six Style. «Πριν έρθει σε μένα, δύο ή τρεις άλλοι κομμωτές είχαν δοκιμάσει και δεν μπορούσαν να πετύχουν το σωστό χρώμα».

Η μεταμόρφωση της Φόντα χρειάστηκε επτά ώρες για να ολοκληρωθεί -και η σταρ φάνηκε ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα.

«Σας λέω, είμαι τόσο χαρούμενη που τα άφησα να γίνουν γκρίζα», δήλωσε η 85χρονη ηθοποιός στην Ellen DeGeneres το 2021. «Αρκετά πια με τόσο χρόνο που χάθηκε, τόσα χρήματα που ξοδεύτηκαν, τόσα χημικά -τελείωσα με αυτά».

Η λαμπερή Τζέιν Φόντα / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Σάρον Όζμπορν

Ο Martin ήταν επίσης ο εγκέφαλος πίσω από το γκρι makeover της Σάρον Όζμπορν το 2020.

«Είχα βαρεθεί τόσο πολύ να πηγαίνω να τα βάφω και να τα βάφω και απλά είπα, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό», εξήγησε τότε η τηλεπερσόνα στο «The Talk».

«Έβαφε τα μαλλιά της κάθε εβδομάδα τα τελευταία 18 χρόνια και όταν ήρθε, μπορούσα να καταλάβω πόσο κουρασμένη ήταν από αυτή τη δέσμευση», δήλωσε ο Martin στο Page Six Style λίγο μετά το ντεμπούτο της Όζμπορν με το νέο της look.

«Φανταστείτε πόσες στρώσεις χρώματος έπρεπε να περάσω για να την κάνω να ασπρίσει, διατηρώντας παράλληλα την υγεία των μαλλιών της».

Η Σάρον Όζμπορν με γκρίζα μαλλιά / Φωτογραφία: CBS via Getty Images

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Halloween» είναι περήφανη για το γκρίζο pixie κούρεμά της, το οποίο έχει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

«Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορείς να κάνεις στα μαλλιά σου. Προσωπικά, το ένιωθα ταπεινωτικό. Πήγαινα σε ένα κομμωτήριο, η μυρωδιά των χημικών, η αίσθηση του χρώματος στα μαλλιά μου, το να φοράω αυτά τα πράγματα, να κάθομαι κάτω από το πιστολάκι, έλεγα: "Για ποιο λόγο;"», δήλωσε η Κέρτις κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε το 2021 στην εκπομπή «Lorraine» του ITV.

«Είμαι υπέρμαχος της φυσικής ομορφιάς εδώ και πολύ καιρό, κυρίως επειδή είχα δοκιμάσει και το λάθος από την άλλη πλευρά».

Η Τζέιμι Λι Κέρτις στα 21α ετήσια βραβεία Movies for Grownups της AARP το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 / Φωτογραφία: Allison Dinner/Invision/AP

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Αν και η σταρ του «Sex and the City» δεν έχει ακόμη γκριζάρει πλήρως, είναι οπαδός των «ανταυγειών ψαροκόκαλου», μιας τεχνικής χρωματισμού που δεν προσπαθεί να κρύψει τα γκρίζα. Στην πραγματικότητα, τα αναδεικνύει χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο που μοιάζει με το ψαροκόκαλο. Διάφορες αποχρώσεις αναμειγνύονται ανάμεσα στα γκρι, δίνοντας ένα εξαιρετικά ισορροπημένο μείγμα ζεστών και ψυχρών τόνων.

«Δεν μπορώ να ξοδεύω χρόνο για να παίρνω χρώμα βάσης κάθε δύο εβδομάδες. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Είναι πάρα πολύ», δήλωσε η Πάρκερ στο Allure το 2022, υπενθυμίζοντας πώς μια σειρά από viral φωτογραφίες παπαράτσι τον προηγούμενο χρόνο οδήγησε σε «μήνες και μήνες συζητήσεων για το πόσο γενναία είμαι που έχω γκρίζα μαλλιά».

Από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή της αναβίωσης του Sex and The City με τίτλο «And Just Like That», η SJP έχει επανειλημμένα απαντήσει σε ηλικιακά σχόλια που στόχευαν στην εμφάνιση της ίδιας και των συμπρωταγωνιστών της.

«Ξέρω πώς μοιάζω. Δεν έχω άλλη επιλογή», δήλωσε στη Vogue το 2021. «Τι θα κάνω γι' αυτό; Να σταματήσω να γερνάω; Να εξαφανιστώ;».

Νταϊάν Κίτον

Η Νταϊάν Κίτον εμφανίστηκε για πρώτη φορά εντελώς γκρίζα στις Χρυσές Σφαίρες του 2014 και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την πρωταγωνίστρια του «Something's Gotta Give» με διαφορετική εμφάνιση στις μέρες μας.

«Είναι καλύτερα να έχεις φως γύρω από το πρόσωπό σου -νομίζω ότι δείχνει καλύτερα στους μεγαλύτερους ανθρώπους», δήλωσε η ηθοποιός στο People το 2017 για την κολακευτική ασημί απόχρωση που της ταιριάζει. «Τα πιο σκούρα μαλλιά δεν μαλακώνουν τόσο».

Νταϊάν Κίτον / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Έλεν Μίρεν

Κανείς δεν διασκεδάζει περισσότερο με τα γκρίζα μαλλιά του από την Έλεν Μίρεν, η οποία έχει παίξει με προσωρινές μπλε και ροζ αποχρώσεις στο κόκκινο χαλί.

«Το έκανα επειδή είμαι τεμπέλα. Ειλικρινά, είμαι τόσο τεμπέλα σχετικά με τα μαλλιά μου!» δήλωσε η σταρ του Χόλιγουντ στο People το 2020 για την απόφασή της να υιοθετήσει το γκρίζο look: «Είναι πολλή δουλειά και όσο υπέροχοι και αν είναι πολλοί κομμωτές, δεν θέλω να κάθομαι με τις ώρες σε ένα κομμωτήριο. Απλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό».

Η Helen Mirren κατά την άφιξη της στην τελετή έναρξης στο 76ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάννες / Φωτογραφία Joel C Ryan/Invision/ AP

«Νομίζω ότι οι γυναίκες φοβόντουσαν τόσο πολύ να έχουν λευκά ή γκρίζα μαλλιά, επειδή αυτό τις έβαζε αμέσως σε μια διαφορετική κατηγορία. Και φυσικά, ανήκεις σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι! Οπότε, γιατί να μην το αγκαλιάσετε, να πάτε με τα νερά του και να το καλωσορίσετε; Κάντε το ένα θετικό πράγμα σε αντίθεση με ένα αρνητικό πράγμα», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.