Σπάνια φωτό της Βουγιουκλάκη, με τον Μπονάτσο, με μαγιό στον Θεολόγο -Στους μεγάλους έρωτες

Η Αλίκη με τον Βλάση Μπονατσο καλοκαίρι του 1982 στον αγαπημένο της Θεολογο σε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης την περίοδο του μεγάλου έρωτα τους. Ο αξέχαστος καλλιτέχνης με σπουδές υποκριτικής στο Λονδίνο και με το όνομα του συνδεδεμένο με την ελληνική ροκ μουσική του '70, γνωρίζεται με την Αλίκη το 1981 όταν μετά από χρόνια παραμονής στην Αμερική έρχεται στην Ελλάδα για να δει την μητέρα του. Ο κοινός τους φίλος και επί χρόνια μουσικός συνεργάτης της Μάικ Ροζακης, τον προτείνει για την "Εβίτα" που επιθυμεί να ανεβάσει στον ρόλο του Τσε Γκεβάρα και τους φέρνει σε επαφή. Ο Βλάσης παίρνει τον ρόλο τον οποίο και απογειώνει κυριολεκτικά, με την Αλίκη στην κουιντα το βράδυ της πρεμιέρας να βλέπει την αποθέωση του από το κοινό την ώρα του χαιρετισμου. Η ίδια ενθουσιασμενη θα δηλώσει αργότερα πως για πρώτη φορά συμπρωταγωνιστης της παίρνει περισσότερο χειροκρότημα από την ίδια. Η τυπική τους σχέση αρχικά, γίνεται αμοιβαία συμπάθεια και τέσσερις μήνες αργότερα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο και παθιασμένο έρωτα που απασχολεί τον τύπο της εποχής για καιρό με δεκάδες εξώφυλλα και αφιερώματα. Μέσα από αυτή την σχέση η Αλίκη αλλάζει τις συνήθειες χρόνων, ντύνεται casual με τζιν και tshirts, διασκεδάζει μαζί του σε clubs της εποχής και μέσα από την αιώνια παιδικότητα, τον αυθορμητισμό και τον ακομπλεξαριστο χαρακτήρα του, ζει τον ενθουσιασμό των νεανικών της χρόνων. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμος είναι ένα από τα κοινά στοιχεία που τους ενώνει απίστευτα και περνούν μαζί και με φίλους υπέροχα χειμωνιάτικα βράδια στο τζάκι της Στησιχορου και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στο "λιμανάκι" του Θεολογου. Δύο χρονια αργότερα θα συναντηθούν ξανά στην σκηνή στο θρυλικό μιούζικαλ "Βίκτωρ- Βικτωρια" σε εκπληκτικές ερμηνείες και με το κοινό να γεμίζει την πλατεία καθημερινά για να ζήσει από κοντά την μαγική χημεία και την λάμψη του ζευγαριού. Μετά από πεντεμιση χρονια θα τραβήξουν διαφορετικους δρόμους και θα παραμείνουν δύο καλοί και αγαπημένοι φίλοι όπου ο ένας θα αποτελεί για πάντα στην καρδιά του άλλου ένα σημαντικό και ιδιαίτερα ξεχωριστό κεφάλαιο.