Σπάνια εμφάνιση των γιων του Μάικλ Τζάκσον - Μεγάλωσαν πολύ, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια σπάνια εμφάνιση έκαναν οι δύο γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπλάνκετ, στο Λας Βέγκας, την ημέρα που θα ήταν τα 65α γενέθλια του εκλιπόντος πατέρα τους.



Ο 26χρονος Πρινς και ο 21χρονος Μπλάνκετ εθεάθησαν να συνομιλούν με τους επισκέπτες στο Mandalay Bay Resort and Casino στο Λας Βέγκας, αφού παρακολούθησαν την παράσταση Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil. Το σόου βασίζεται στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάικλ Τζάκσον και περιλαμβάνει ακροβατικά, χορό και οπτικά στοιχεία που «ταξιδεύουν» το κοινό στη μουσική του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μεγαλύτερος γιος του, Πρινς, φορούσε ένα γκρι T-shirt, τζιν παντελόνι και καπέλο του μπέιζμπολ, ενώ ο Μπλάνκετ, ο οποίος κάνει εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις, ήταν ντυμένος στα μαύρα.



Εγκάρδιος ο ένας γιος του Μάικλ Τζάκσον, συνεσταλμένος ο άλλος

Ο Πρινς έδειχνε πολύ χαρούμενος που βρισκόταν εκεί και δεν δίσταζε να βγάζει φωτογραφίες με τους πιστούς θαυμαστές του πατέρα του. Μάλιστα, κάποια στιγμή έλαβε ένα δώρο από έναν από τους παρευρισκόμενους – μια ζωγραφιά του Μάικλ Τζάκσον – και εμφανώς συγκινημένος, αγκάλιασε την γυναίκα που του το έδωσε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο αδερφός του, έδειχνε πιο συγκρατημένος και κλεισμένος στον εαυτό του, όπως μπορεί να δει κανείς στις φωτογραφίες. Από την έξοδο αυτή, πάντως, απουσίαζε η Πάρις Τζάκσον, η οποία αυτή τη στιγμή περιοδεύει με το συγκρότημά της.



Από διαφορετικές μητέρες τα παιδιά

Υπενθυμίζεται πως ο Μάικλ Τζάκσον είχε αποκτήσει τον Πρινς και την Πάρις με την πρώην σύζυγό του Ντέμπι Ρόου, με την οποία ήταν παντρεμένος από τον Νοέμβριο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2000. Ο Μπλάνκετ ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας και η ταυτότητα της μητέρας του δεν είναι γνωστή. Το 2002, μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές για τον Μάικλ Τζάκσον, ήταν όταν ο τραγουδιστής κρέμασε τον Μπλάνκετ από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου Adlon στο Βερολίνο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν 50 ετών όταν πέθανε από καρδιακή ανακοπή το 2009, η οποία προκλήθηκε από θανατηφόρο συνδυασμό συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο προσωπικός του γιατρός Δρ. Κόνραντ Μάρεϊ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για το θάνατό του.