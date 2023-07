Τα τελευταία αγωνιώδη tweets της Σινέντ Ο' Κόνορ: «Είμαι χαμένη χωρίς αυτόν...» - iefimerida.gr

Ως «απέθαντο πλάσμα της νύχτας» ζούσε η Σινέντ Ο’ Κόνορ μετά την αυτοκτονία του γιου της πέρυσι, όπως αποκάλυψε η ίδια στην τελευταία της, αινιγματική ανάρτηση στο Twitter.



H διάσημη τραγουδίστρια προφανώς πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας από τότε που ο 17χρονος γιος της Σέιν έβαλε τέλος στη ζωή του τον Ιανουάριο του 2022, όταν δραπέτευσε από το νοσοκομείο στο οποίο βρισκόταν υπό επιτήρηση με τάσεις αυτοκτονίας.

Ο 17χρονος γιος της Σινέντ Ο' Κόνορ

Την περασμένη εβδομάδα, σε αυτό που φαίνεται να είναι η τελευταία της ανάρτηση, η τραγουδίστρια χαιρέτησε τον γιο της ως τον «έρωτα της ζωής της» και τον «μοναδικό άνθρωπο που την αγάπησε ποτέ άνευ όρων», προσθέτοντας ότι ένιωθε «χαμένη» χωρίς αυτόν. Παράλληλα, δημοσίευσε μια σειρά από συνδέσμους στο Spotify με σχετικά θλιβερά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου ενός που αφιέρωσε «σε όλες τις μητέρες παιδιών που αυτοκτόνησαν».



Οι επιλογές των τραγουδιών της Σινέντ Ο' Κόνορ

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της. Οι οικείοι της ζήτησαν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεν αποκάλυψαν την αιτία θανάτου.

Οι αναρτήσεις της Σινέντ Ο' Κόνορ στο Twitter

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ άνοιξε νέο λογαριασμό στο Twitter νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λέγοντας στους οπαδούς της: «Γεια σας, οικογένειά μου στο Twitter. Παρακάτω θα βρείτε τον νέο μου λογαριασμό. Κοιτάζοντας μπροστά. Σινέντ».



Φάνηκε να είναι αρκετά ενεργή στον νέο της λογαριασμό, γράφοντας αρκετά tweets σχετικά με τη διαδικασία επούλωσης. Η πρώτη της ανάρτηση ανέφερε: «Ποτέ μην ξεχνάτε ποιος σας βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή».



Επίσης, απάντησε σε έναν χρήστη που ρωτούσε «Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς η θεραπεία σε κάνει να αδιαφορείς για όλους και για όλα;». «Μόνο όσο θεραπεύεσαι… Μόλις θεραπευτείς είναι τελείως διαφορετικό πράγμα» ήταν η απάντηση της Σινέντ Ο’ Κόνορ.



Η επιστροφή στο Λονδίνο και η χαρά για το νέο άλμπουμ της

Στις 8 Ιουλίου ενημέρωσε επίσης τους ακολούθους της για τη ζωή της, λέγοντας ότι επέστρεψε στο Λονδίνο μετά από «23 χρόνια απουσίας» και δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενη που βρίσκεται σπίτι». Φαινομενικά ενθουσιασμένη, μοιράστηκε πως «σύντομα τελειώνει το άλμπουμ μου» και σχεδίαζε να το κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Ελπίζω να περιοδεύσω στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία προς το τέλος του 2024. Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες περιοχές ξεκινώντας από τις αρχές του 2025».

Το τελευταίο βίντεο της Σινέντ Ο' Κόνορ

Μοιράστηκε, επίσης, ένα βίντεο με την ίδια στο διαμέρισμά της για να «αποδείξει την ταυτότητά της» αφότου ακόλουθοί της αμφισβήτησαν την εγκυρότητα του λογαριασμού.



«Φαίνομαι σαν σκατά» είπε στην κάμερα. «Δεν ήθελα να φτιάξω βίντεο. Αλλά, ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο το παιδί σας δυστυχώς φεύγει από τη ζωή - δεν είναι καλός για το σώμα σας. Ή για την ψυχή σας, για να είμαι δίκαιη». Έδειξε στους ακόλουθούς της το διαμέρισμά της, ένα μπουκέτο λουλούδια που της είχε κάνει δώρο μια φίλη νωρίτερα εκείνη την ημέρα, και την καινούργια της κιθάρα, την οποία ανυπομονούσε να χρησιμοποιήσει «για να γράψει μερικές μελωδίες».

Το τελευταίο αγωνιώδες tweet: «Ζω σαν απέθαντο πλάσμα της νύχτας»

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ένα tweet που ζητούσε από τους ανθρώπους να περιγράψουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας emojis, η Σινέντ Ο’ Κόνορ δημοσίευσε μια σειρά από emojis που κλαίνε μαζί με μια φωτογραφία της ίδιας και του Σέιν.



Επαναλαμβάνοντας πώς έχασε τον 17χρονο γιο της από αυτοκτονία μόλις πέρυσι, η μουσικός έγραψε στις 17 Ιουλίου: «Από τότε ζω ως απέθαντο πλάσμα της νύχτας. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου. Ήμασταν μία ψυχή σε δύο μισά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε ποτέ άνευ όρων. Είμαι χαμένη χωρίς αυτόν».



Το τελευταίο tweet της Σινέντ Ο'Κόνορ

Το συναισθηματικό αφιέρωμα ακολούθησαν τέσσερα tweets που συνδέονταν με τραγούδια που πιθανώς άκουγε, μεταξύ των οποίων το «Chenrezi» των Ani Choying Drolma και Steve Tibbetts - το οποίο η Σινέντ Ο’ Κόνορ αφιέρωσε σε άλλες πενθούσες μητέρες.



Ανέβασε, επίσης, συνδέσμους για το «How Can You Mend a Broken Heart» του Al Green, καθώς και για το «Here but I'm Gone» του Curtis Mayfield και το «No One Knows About a Good Thing».