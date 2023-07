Σοκ: Πέθανε στα 56 της η θρυλική τραγουδίστρια Σινέντ Ο' Κόνορ - iefimerida.gr

Πέθανε η θρυλική μουσικός Σινέντ Ο' Κόνορ, στα 56 της χρόνια.

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1990, με το τραγούδι «Nothing Compares 2 U», του οποίου το βίντεο κλιπ έχει προβληθεί σχεδόν 400 εκατομμύρια φορές στο YouTube.

«Με μεγάλη μας θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ», αναφέρει η οικογένεια της εκλιπούσης σε μια λιτή ανακοίνωση, ζητώντας παράλληλα από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννημένη στο προάστιο Γκλεναγκίρι του Δουβλίνου, το 1966, η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 8 ετών και είχε αποκαλύψει πως την κακοποιούσε συστηματικά η μητέρα της.

Δεν δίσταζε να προκαλεί την κοινή γνώμη με τις τοποθετήσεις της σε διάφορα ζητήματα. Τον Οκτώβριο του 1992 είχε σκίσει μια φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στη διάρκεια εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «Saturday Night Live». Το 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά της σε Σουχάντα.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) τη θλίψη του για τον χαμό της Σινέντ Ο’ Κόνορ, υπογραμμίζοντας πως «η μουσική της αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο και το ταλέντο της ήταν απαράμιλλο». «Συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική της», αναφέρει ο ιρλανδός πρωθυπουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η Σινέντ Ο΄ Κόνορ εξομολογήθηκε ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει

Η παγκοσμίως διάσημη τραγουδίστρια αντιμετώπιζε πολλά ψυχολογικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια.

Η Σινέντ Ο΄Κόνορ είχε σοκάρει τους θαυμαστές της το 2017, όταν μέσω ενός 12λεπτου βίντεο, αποκάλυψε ότι ζει μόνη και σκέφτεται την αυτοκτονία.



«Ζω σε ένα δωμάτιο μοτέλ στον πάτο του Νιού Τζέρσεϊ. Είμαι μόνη μου. Και δεν υπάρχει κανείς στη ζωή μου εκτός από το γιατρό μου, τον ψυχίατρό μου - ο οποίος είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο και με λέει ήρωα - και δεν υπάρχει κάτι άλλο που να με κρατάει ζωντανή αυτή τη στιγμή… και αυτό είναι λίγο άθλιο. Θέλω όλοι να ξέρουν τι μου συμβαίνει και γι' αυτό γυρίζω αυτό το βίντεο» ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια καθισμένη πάνω στο κρεβάτι της.



«Αν εξαρτιόταν μόνο από εμένα θα είχα φύγει. Θα πήγαινα να βρω τη μητέρα μου… γιατί τα τελευταία δύο χρόνια περπατώ μόνη μου στη Γη σαν τιμωρία γιατί έχω ψυχολογικό πρόβλημα και εκνευρίζομαι γιατί κανείς δεν με φροντίζει» εξομολογήθηκε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρία χρόνια αργότερα, η Σινέντ Ο’ Κόνορ μέσα από το προφίλ της στο Twitter έκανε έκκληση για βοήθεια. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι αγοραφοβία της δεν της επιτρέπει να βγει από το σπίτι της, ώστε να αγοράσει τρόφιμα, με αποτέλεσμα να «πεθαίνει της πείνας».

Τον Ιανουάριο του 2022 ο 17χρονος γιος της, Σέιν, έβαλε τέλος στη ζωή του. Το είχε σκάσει από το νοσοκομείο, ενώ παρακολουθούνταν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

«Ο όμορφος γιος μου, ο Σέιν, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να βάλει τέλος στον επίγειο αγώνα του σήμερα και τώρα είναι με τον Θεό. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη και ας μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 56χρονη τραγουδίστρια ανήρτησε στο Twitter ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, που αφιέρωσε στον Σέιν: «Αυτό είναι για τον Σέιν μου. Το φως της ζωής μου. Το φως της ψυχής μου. Το γαλανομάτικο μωρό μου. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα όριο δεν μπορεί να μας χωρίσει».

Ποια ήταν η Σινέντ Ο' Κόνορ

Η Σινέντ Ο' Κόνορ γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου. Οι γονείς της, Σον Ο' Κόνορ και Μαρί Ο' Κόνορ, χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Σινέντ, τους κακοποιούσε σωματικά.



H Sinead O' Connor το 2011 / Φωτογραφία: ΑP

Το τραγούδι της Fire on Babylon αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Σινέντ αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Λόγω απουσίας από το σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianán Training Centre. Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Sinead O' Connor το 2007 / Φωτογραφία: ΑP

Το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School, όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε δύο δικά της τραγούδια. Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το Ton Ton Macoute, με τη Σινέντ τραγουδίστρια.



Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο. Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της άρχισε να εκτοξεύεται προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, The Lion and the Cobra. Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το Nothing Compares 2 U.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Sinead O' Connor το 1987 / Φωτογραφία: ΑP