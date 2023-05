«The Family Stallone»: Οι τρεις 20χρονες κόρες του Σταλόνε που θα παίξουν μαζί του στο οικογενειακό ριάλιτι - iefimerida.gr

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μπαίνει στον «χορό» των ριάλιτι, καθώς ο ίδιος και η οικογένειά του αποφάσισαν να ανοίξουν το σπίτι τους στις τηλεοπτικές κάμερες και να μας δείξουν τον τρόπο ζωής τους.

Ο σταρ του «Ράμπο» είναι γνωστό ότι μοιράζεται στενό δεσμό με τις τρεις κόρες που απέκτησε με την τρίτη σύζυγό του, το πρώην μοντέλο και επί 26 χρόνια σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν. Πρόκειται για τις Σοφία, 26, Σιστίν, 24, και Σκάρλετ, 20 ετών.

Στη νέα σειρά ριάλιτι της Paramount+, με τίτλο «The Family Stallone», ο Σιλβέστερ Σταλόνε φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οι τρεις κόρες του δεν είναι πλέον τα κοριτσάκια του, και θα χρησιμοποιήσει ακόμη και το διάσημο alter ego του, τον Rambo, για να κρατήσει τους άνδρες μακριά.

Ο ηθοποιός, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1972, άφησε τις κάμερες να μπουν στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες για να γνωρίσουν οι τηλεθεατές την οικογένειά του.

Σιλβέστερ Σταλόνε: Υπερπροστατευτικός με τις κόρες του

Η οικογενειακή ζωή για τους Σταλόνε είναι χαοτική, περισσότερο σαν την επιτυχημένη σειρά The Osbornes παρά το Keeping Up With The Kardashians, και τα κορίτσια του Sly δεν χάνουν χρόνο εξηγώντας πώς ο διάσημος πατέρας τους ανακατεύεται με τις ερωτικές τους ζωές.

Η μεγαλύτερη κόρη του σταρ, η Σοφία, παραδέχεται ότι το να είσαι μέλος μιας τέτοιας διάσημης οικογένειας είναι δύσκολο όταν πρόκειται να βρεις αγάπη, επειδή οι άνδρες συχνά της πιάνουν τη συζήτηση μόνο και μόνο για να απολαύσουν τα προνόμια του να έχουν έναν διάσημο πεθερό.

«Ήταν δύσκολο για τις αδελφές μου και εμένα να έχουμε μια σχέση: όχι μόνο έχουμε τον Σταλόνε συνδεδεμένο με το επίθετό μας, αλλά και ο πατέρας μου είναι υπερβολικά προστατευτικός και αρκετά εκφοβιστικός», πρόσθεσε η Σιστίν.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για τις κόρες του

Ενώ μπορεί να είναι υπερβολικά προστατευτικός στο ρομαντικό κομμάτι, είναι σαφές ότι ο Sly έχει καλή σχέση με τις τρεις κόρες του.

Μιλώντας για τους χαρακτήρες τους, παραδέχτηκε: «Η Σοφία είναι ευλογία, είναι αυτή που μας παρηγορεί, που λέει “όλα θα πάνε καλά”, η ικανότητά της να ελέγχει τα συναισθήματά της είναι εκπληκτική. Είναι πιο δυνατή από όλους μας».

«Τη Σιστίν την έβλεπα πάντα σαν αυτό το ντροπαλό, εύθραυστο, λεπτό γατάκι. Σκέφτηκα “πρέπει να σκληρύνω αυτό το κορίτσι”, οπότε πηδούσα από τις ντουλάπες, έβαζα κούκλες στο δωμάτιό της και προσποιούμουν ότι την παρακολουθούν. Η ειρωνεία είναι ότι ανέπτυξε μεγάλη αφοβία -δεν ξέρω αν έκανα κάτι καλό! Η Σκάρλετ είναι μοναδική, ήταν τόσο ασυνήθιστο παιδί, μου θυμίζει πολύ εμένα».

Είναι διάσημος για τους εμβληματικούς του ρόλους ως θρύλος της πυγμαχίας Rocky Balboa στο franchise Rocky και τον ρόλο του στρατιώτη John Rambo σε πέντε επιτυχημένες ταινίες.

Η ανάληψη αυτών των ρόλων σήμαινε ότι έπρεπε να είναι στην καλύτερη φόρμα της ζωής του, κάτι που διατηρεί ακόμα και σήμερα. Και φαίνεται ότι είναι κάτι που έχει ενσταλάξει στις κόρες του από νεαρή ηλικία.

Σιλβέστερ Σταλόνε: Η σκληρή εκπαίδευση που έκανε στις κόρες του

Αντί για κούκλες και κομψά παιχνίδια, η τριάδα περνούσε από δύο ώρες αυστηρής εκπαίδευσης σε στρατιωτικό στυλ κάθε πρωί πριν από το σχολείο, σε μια προσπάθεια να τους σκληρύνει.

Η Σοφία εξήγησε: «Δεχόμαστε πολύ αυτή την ερώτηση: "Πώς ήταν να μεγαλώνεις με τον μπαμπά σου;». Είναι πραγματικά ενδιαφέρον γιατί μας έβαζε να προπονούμαστε κάθε πρωί. Αλλά δεν μας εκπαίδευε σε κανονικά πράγματα. Ο μπαμπάς μου μας μεγάλωσε σαν παιδιά στρατιωτικού».

«Σηκωνόμασταν στις 5:30, κάναμε δέκα push ups, δέκα clean and jerks -αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό, ψάξτε το στο YouTube, είναι με μπάρα, είναι βαρύ και είναι χάλια. Μετά μας έδινε ένα μπαστούνι του γκολφ, και μόλις κουνούσες το μπαστούνι του γκολφ, πήγαινες στο μπιλιάρδο. Κάναμε σφαιροβολία και σπριντ στην πίσω αυλή».

«Παίζαμε σκάκι, διαβάζαμε δυνατά και μετά κάναμε μποξ στην κουζίνα. Κάπως έτσι καθόμασταν στο τραπέζι στις επτά, ακριβώς πριν το σχολείο, τρώγοντας αυγά».

Και καθώς μεγάλωσαν, η διαδικασία άλλαξε και μεταξύ άλλων εκπαιδεύτηκαν στο πώς να χρησιμοποιούν όπλα.

«Νομίζω ότι η σχέση μου με τον μπαμπά μου έγινε πιο συναρπαστική όσο μεγαλώναμε, δεν ήξερε τι να κάνει μαζί μας όταν ήμασταν μικρές. Τώρα που μεγαλώσαμε, μας έφερε στον κόσμο του. Βρήκαμε κοινά πράγματα που μας αρέσει να κάνουμε. Στην πραγματικότητα με έμαθε πώς να καπνίζω το πρώτο μου πούρο! Απλώς έγινε αυτή η παράδοση που κάναμε για χρόνια», πρόσθεσε η Σιστίν.

Σιλβέστερ Σταλόνε: Τα παιδιά, οι σχέσεις και το διαζύγιο που «πάγωσε»

Ο Sly έχει παντρευτεί τρεις φορές. Απέκτησε δύο γιους με την πρώτη σύζυγό του, Sasha Czack, με την οποία χώρισε το 1985.

Στη συνέχεια είχε ένα διάσημο ειδύλλιο με το μοντέλο από τη Δανία και τη συμπρωταγωνίστριά του στο Rocky, Brigitte Nielsen, σήμερα 59 ετών, αλλά ο γάμος τους κατέρρευσε το 1987, μετά από μόλις δύο χρόνια.

Το 1988 γνώρισε το μοντέλο Jennifer Flavin και το ζευγάρι παντρεύτηκε λιγότερο από δέκα χρόνια αργότερα, καθώς ο ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι ήταν «η μία και μοναδική».

Ο Sylvester Stallone και η Jennifer Stallone στο πάρτι πρεμιέρας της σειράς Paramount+ "The Family Stallone" στο Torrisi / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

«Την πρώτη φορά που τη συνάντησα ένιωσα τη γη να κινείται. Απλώς ήξερα ότι ήταν κάποια μοναδική και ξεχωριστή. Η Τζένιφερ ήταν πάντα ευγενική και ισορροπημένη. Είναι αδύνατο να μην σου αρέσει, κάνει τα πάντα σωστά. Είναι μια υπέροχη επιχειρηματίας, μια φανταστική μητέρα και σύζυγος, το γεγονός ότι μπορεί να με φροντίσει… θα πρέπει να κερδίσει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης!».

Αλλά δεν ήταν όλα απλά για το ζευγάρι. Τον περασμένο Αύγουστο η Jennifer υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, καθώς φαινόταν ότι το ειδύλλιό τους είχε αρχίσει να μαραίνεται.

Ο Sly έκανε ακόμη και ένα τατουάζ με τα μάτια του μοντέλου στο μπράτσο του να μεταμορφωθεί σε λεοπάρδαλη και στη συνέχεια κάλυψε ένα δεύτερο τατουάζ αφιερωμένο στη γυναίκα του με ένα πορτρέτο του σκύλου του Butkus, από τις ταινίες Rocky.

Μόλις έναν μήνα αργότερα το ζευγάρι συμφιλιώθηκε και η νέα τους σειρά ριάλιτι δείχνει ότι το ειδύλλιό τους έχει επιστρέψει.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στον γάμο του με την Τζένιφερ

Αλλά το ζευγάρι παραδέχεται ότι το εξαντλητικό του πρόγραμμα γυρισμάτων έχει ασκήσει πίεση στη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Sly παραδέχτηκε: «Νωρίτερα στην καριέρα μου τα προγράμματα ταινιών ήταν πολύ μεγαλύτερα, 130-140 ημέρες, συνήθιζα να το βλέπω όπως “Τι περιπέτεια, αυτό είναι φανταστικό”. Τώρα το βλέπω ως τιμωρία, δεν θέλω να λείπω πια, θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ».

Η Jennifer Stallone, αριστερά, η Sistine Stallone, ο Sylvester Stallone, η Sophia Stallone και η Scarlet Stallone / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Μιλώντας για την απουσία του, η Τζένιφερ πρόσθεσε: «Είναι απίστευτα δύσκολο να είσαι σε σχέση από απόσταση, το ξέρω γιατί κάθε χρόνο, μερικές φορές δύο φορές τον χρόνο, ο Σλάι πηγαίνει σε διαφορετική χώρα και κάνει ταινίες. Έχουμε χάσει μήνες μακριά ο ένας από τον άλλον και το να μην μπορούμε να συνδεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο είναι πολύ δύσκολο. Πάντα νιώθω άγχος όταν έρχεται πίσω».

«Όταν δεν είσαι μαζί με κάποιον για μερικές εβδομάδες, είναι σχεδόν σαν να ξανασυνταντιέστε. Είναι κάπως διασκεδαστικό γιατί είναι φρέσκο, αλλά πάντα νιώθω πεταλούδες στο στομάχι όταν τον βλέπω. Για μένα η οικογένεια είναι το παν, δεν ζούμε πάντα σε έναν κανονικό κόσμο, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί, φτιάχνουμε δείπνο, βλέπουμε τηλεόραση μαζί, νιώθω σαν στο σπίτι μας», είπε επίσης.

Οι διάσημοι φίλοι του Σιλβέστερ Σταλόνε στο ριάλιτι

Η Jennifer μπορεί να δίνει την εικόνα μιας παραδοσιακής οικιακής ζωής, αλλά ο κόσμος τους απέχει πολύ από το κανονικό, όπως θα δουν οι φαν τους στη νέα σειρά. Στα αρχικά επεισόδια εμφανίζονται μερικά διάσημα πρόσωπα.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ και ένας από τους καλύτερους φίλους του Σλάι, ο Αλ Πατσίνο, τους επισκέπτεται, όπου οι ηθοποιοί κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλο επειδή γκριζάρουν.

Και ο σταρ του Rocky, Dolph Lundgren, ο οποίος έπαιξε τον βάναυσο αντίπαλο του Balboa, Ivan Drago, στην τέταρτη ταινία, εμφανίζεται στη σειρά.

Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν επίσης μια ματιά στον κόσμο του μικρότερου αδερφού του Σλάι, Φρανκ, ο οποίος ζει λίγο πιο κάτω, σε ένα σπίτι που έχει γίνει κάτι σαν «ιερό» του σταρ του κινηματογράφου. Το σπίτι είναι γεμάτο με αναμνηστικά ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των σορτς που φορούσε στο franchise Rocky.

Κάνοντας μια ξενάγηση στην ιδιοκτησία, οι αδερφές Σοφία και Σιστίν αποκαλύπτουν το παρατσούκλι τους για τον θείο τους, «Ιταλός Όστιν Πάουερς», επειδή έχει ένα υδρομασάζ τεσσάρων ατόμων στην κρεβατοκάμαρά του.

Η σειρά δίνει στους θαυμαστές μια άνευ προηγουμένου ματιά στη ζωή του ηθοποιού στο σπίτι, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στο Χόλιγουντ.

Αλλά για τον Sly το να επιτρέπει στις κάμερες να παρακολουθούν κάθε του κίνηση ήταν η τέλεια δικαιολογία για να περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τις κόρες του.

«Είμαι τόσο πολύ στον δρόμο, πιθανότατα ήμουν στον δρόμο για το 60% της ζωής μου. Κοίταξα γύρω μου και είπα: “Οι κόρες μου μεγάλωσαν, δεν θα ήταν υπέροχο να περάσω λίγο σοβαρό χρόνο μαζί τους, όπου δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν και θα έπρεπε να είναι μαζί μου;”. Έχοντας κάνει πολλά πράγματα σωστά και πολλά πράγματα λάθος, κατέληξα σε ένα συμπέρασμα: ότι ο χρόνος είναι το νόμισμά σας. Αυτός είναι ο πιο πολύτιμος τραπεζικός λογαριασμός που θα έχετε ποτέ και πρέπει να τον ξοδέψετε στο σωστό σημείο, διαφορετικά θα χρεοκοπήσετε -και μιλάω συναισθηματικά. Το προσδόκιμο ζωής είναι γύρω στα 72 έτη, δηλαδή 3.900 Σαββατοκύριακα -αυτό είναι. Όταν το συνειδητοποιήσεις πραγματικά, γίνεσαι πολύτιμος με τον χρόνο σου».