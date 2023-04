Σιλβέστερ Σταλόνε: Πρωταγωνιστής και παραγωγός στη κωμωδία δράσης «Never Too Old to Die» - iefimerida.gr

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε υπέγραψε πολυετή συμφωνία με τη streaming υπηρεσία της Amazon, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι παραγωγός στη νέα κωμωδία δράσης «Never Too Old to Die».

Η κωμωδία δράσης ξεκινά με μια μυστηριώδη δολοφονία μέσα σε ένα γηροκομείο για κατασκόπους, η οποία πυροδοτεί την προσωπική αποστολή ενός ήρωα του Ψυχρού Πολέμου να βρει τον δολοφόνο που ζει ανάμεσά τους. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Never Too Old to Die», ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας, με την εταιρεία παραγωγής του «Balboa Productions» και τον συνεργάτη του, Μπρέινταν Άφτεργκουντ.

Η συνεργασία του Σιλβέστερ Σταλόνε με την Amazon θα τον δει να γράφει, να σκηνοθετεί, να κάνει την παραγωγή και να πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, για την τεράστια streaming υπηρεσία.



Θρύλος του Χόλυγουντ ο Σταλόνε

«Ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας αδιαμφισβήτητος θρύλος του Χόλυγουντ που έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο διαχρονικούς και εμβληματικούς χαρακτήρες της γενιάς μας», δήλωσε η Τζένιφερ Σάλκε, επικεφαλής της Amazon και της MGM Studios.«Ως ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός, έχει ορίσει το δικό του επικό σήμα της αφήγησης και έχει εμπνεύσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε τη σχέση μας με τον Σιλβέστερ και την "Balboa Productions" για να φέρουμε ακόμα περισσότερο από το συναρπαστικό δημιουργικό του όραμα στο παγκόσμιο κοινό μας».



Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, σύντομα, θα επαναλάβει τον ρόλο του καπετάνιου Στάκαρ Όγκορντ των Ρέιβανγκερ στο «Guardians of the Galaxy Vol. 3», το οποίο θα βγει στους κινηματογράφους στις 5 Μαΐου. Επίσης, πρωταγωνιστεί ως αρχηγός της μαφίας της Νέας Υόρκης Dwight «The General» Manfredi στη σειρά «Tulsa King» του Τέιλορ Σέρινταν.