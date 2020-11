H ακαταμάχητα σέξι Αννα Βίσση: Χρόνια πριν, με μικροσκοπικό μίνι φόρεμα [εικόνα]

Μια αναδρομή στο παρελθόν αποφάσισε να κάνει η Αννα Βίσση.

Η Αννα Βίσση, η οποία μετρά πάνω από τρεις δεκαετίας στον χώρο της μουσικής, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους, είναι άλλωστε γνωστή η στενή σχέση που έχει με τους θαυμαστές της όλα αυτά τα χρόνια.

Ετσι, την Κυριακή η Αννα Βίσση αποφάσισε να γυρίσει λίγο πίσω στον χρόνο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από το παρελθόν με σέξι διάθεση, σε σέξι ρούχα, να ποζάρει στον φακό.

«Throwback for self esteem», έγραψε η Άννα Βίσση στη λεζάντα της φωτογραφίας της, αφήνοντας να εννοηθεί πως ανέβασε τη φωτογραφία για την τόνωση της αυτοπεποίθησής της.

Μάλιστα, η Αννα Βίσση δέχθηκε πολλά κολακευτικά σχόλια και από διάσημες φίλες, όπως είναι η Βίκυ Καγιά, η Δούκισσα Νομικού και η Μαρίνα Βερνίκου.

Ενα σχόλιο όμως θέλησε να κάνει και η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, γράφοντας «Great. Makes sense what was going on with my self esteem» (Τέλεια. Ετσι εξηγείται τι πήγαινε λάθος με τη δική μου αυτοεκτίμηση…) με τους followers φυσικά να της απαντούν με σχόλια θαυμασμού.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η Αννα Βίσση:

Εντυπωσιακή και σέξι Αννα Βίσση: