Οι πολυαναμενόμενες σειρές και ταινίες που έρχονται μετά την λήξη της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ έληξε την Πέμπτη (9/11) μετά από 118 ημέρες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απεργία που έγινε ποτέ από ηθοποιούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

To Σωματείο SAG-AFTRA κατέληξε σε τριετή συμφωνία με τα κινηματογραφικό στούντιο μετά από μια απεργία που απείλησε να φέρει το απόλυτο χάος στην βιομηχανία του θεάματος.

Η απεργία των ηθοποιών ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου, με τους σεναριογράφους να έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους ήδη δύο μήνες νωρίτερα, με τις αμοιβές και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η παραγωγή πολλών πολυαναμενόμενων κυκλοφοριών σταμάτησε κατά τη διάρκεια των απεργιών, με αυτή των σεναριογράφων να λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου, δύο μήνες πριν ακολουθήσει η απεργία των ηθοποιών.

Τώρα που και οι δύο απεργίες στο Χόλιγουντ έχουν σταματήσει, πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες επιστρέφουν με τους θαυμαστές να ανυπομονούν να τις δουν σύντομα στις οθόνες τους.

White Lotus

Λίγες ώρες πριν επιβεβαιωθεί ότι οι απεργίες τελειώνουν, ο δημιουργός του White Lotus, Mike White, δήλωσε ότι η τρίτη σεζόν θα είναι «υπερμεγέθης».

Το αγαπημένο σόου του HBO αναμένεται να βγει στις οθόνες το 2025 αφού η παραγωγή καθυστέρησε λόγω των απεργιών του SAG-AFTRA.

Σε μια συνέντευξη στο Entertainment Weekly, ο Mike White αποκάλυψε ότι ελπίζει να ξεκινήσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του White Lotus στις αρχές του 2024.

«Θα είναι ένα υπερμέγεθες White Lotus. Θα είναι μακρύτερο, μεγαλύτερο, πιο τρελό. Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο κόσμος, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το περιεχόμενο της σεζόν».

Είχε αναφερθεί ότι η τρίτη σεζόν θα διαδραματιζόταν στην Ταϊλάνδη, αν και πηγές είπαν στο Variety ότι ο Mike είχε εντοπιστεί να αναζητά πολλές τοποθεσίες στη χώρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το καστ της τρίτης σεζόν, αν και πιθανότατα θα περιλαμβάνει νέα ονόματα.

Stranger Things

Μια από τις σημαντικότερες καθυστερήσεις λόγω των απεργιών είναι η τελευταία σεζόν του Stranger Things. Τα γυρίσματα για την πέμπτη σεζόν καθυστέρησαν, αλλά η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει ξανά σύντομα.

Πριν λίγες ημέρες, αποκαλύφθηκε η πρώτη σκηνή της πέμπτης σεζόν που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές.

Ο λογαριασμός των συγγραφέων στο Twitter, έχει μακρά παράδοση στο να κυκλοφορεί teaser για την δημοφιλή σειρά και τώρα έδωσε ένα νέο update.

Η πρώτη σελίδα του σεναρίου γράφει: «Σκοτάδι. Ο ήχος του κρύου αέρα. Δέντρα του θροΐζουν. Και… μια παιδική φωνή. Τραγουδά ένα γνώριμ τραγούδι:». Η φωτογραφία έχει λεζάντα: «Σεζόν 5. Κεφάλαιο 1. Σκηνή 1».

Την περασμένη εβδομάδα, ο σκηνοθέτης και παραγωγός της σειράς Shawn Levy επέμεινε ότι δεν ανησυχεί για την ηλικία του καστ στην πέμπτη σεζόν της σειράς, αναφέροντας ότι θα χρησιμοποιηθούν κοστούμια, περούκες και μπόλικο μακιγιάζ.

Mission Impossible: 8

Το Mission Impossible: 8 έχει καθυστερήσει για σχεδόν ένα χρόνο επειδή τα στούντιο αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν τις ημερομηνίες κυκλοφορίας εν μέσω της απεργίας των ηθοποιών.

Ο 61χρονος Τομ Κρουζ είχε αρχικά προγραμματιστεί να επιστρέψει ως πράκτορας Ίθαν Χαντ στις 28 Ιουνίου 2024, αλλά αναβλήθηκε.

Το Mission Impossible 8 δεν έχει όνομα επί του παρόντος, αλλά πιθανότατα θα ονομάζεται Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two, καθώς είναι μια άμεση συνέχεια του Part One που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

Deadpool 3

Το Deadpool 3 είναι άλλη μια πολυαναμενόμενη κυκλοφορία που καθυστέρησε λόγω των απεργιών, ενώ οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξή του στους κινηματογράφους.

Η ταινία του Marvel Cinematic Universe ήταν προγραμματισμένη να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 3 Μαΐου 2024, αλλά το Deadline αναφέρει ότι είναι απίθανο να κυκλοφορήσει τότε.

Η ταινία δράσης, με πρωταγωνιστές τους Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν, είχε φτάσει μόνο στα μισά των γυρισμάτων όταν η παραγωγή σταμάτησε τον Ιούλιο λόγω της αποχώρησης του Σωματείου Ηθοποιών.

Ο σκηνοθέτης Shawn Levy εξέφρασε πρόσφατα τις αμφιβολίες του σχετικά με το ότι έχουν τελειώσει εγκαίρως για την ημερομηνία κυκλοφορίας. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν η ταινία θα βγει τον Μάιο ή αν θα μετατεθεί για αργότερα μέσα στο 2024.

Beetlejuice 2

Το επερχόμενο σίκουελ της αγαπημένης ταινίας τρόμου Beetlejuice γυριζόταν στο Βερμόντ όταν ανακοινώθηκαν οι απεργίες των ηθοποιών τον Ιούλιο.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 και μια ολόκληρη σειρά από γνωστά πρόσωπα επιστρέφουν στους αγαπημένους τους ρόλους.

Αλλά οι θαυμαστές ελπίζουν ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να παρακολουθήσουν το Beetlejuice 2 καθώς ο σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον αποκάλυψε ότι η ταινία είχε ολοκληρωθεί κατά 99% όταν σταμάτησε η παραγωγή.

Ο Μάικλ Κίτον επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Betelgeuse, ενώ η Winona Ryder θα επιστρέψει ως Lydia Deetz και η Jenna Ortega θα ενταχθεί στο καστ ως κόρη της.

Gladiator

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποκάλυψε ότι επεξεργαζόταν τα 90 λεπτών πλάνα που κατάφερε να τραβήξει για το Gladiator 2 πριν από την απεργία του Χόλιγουντ.

Ο σκηνοθέτης έκανε γυρίσματα για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Μονομάχου» στο Μαρόκο όταν σταμάτησαν λόγω των απεργιών.

Η επερχόμενη ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2024, είναι η συνέχεια της οσκαρικής ταινίας του 2000, η οποία ήταν μια μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Ο Ράσελ Κρόου δεν θα επιστρέψει, καθώς ο χαρακτήρας του πέθανε στο τέλος της αρχικής ταινίας. Ο Paul Mescal θα πρωταγωνιστεί της νέας ταινίας ως Λούσιους, ο ανιψιός του αυτοκράτορα Κόμοδου (Χοακίν Φίνιξ) και ο μυστικός γιος του χαρακτήρα του Μάξιμου, ο οποίος επέζησε.

Yellowstone

Η πέμπτη σεζόν του Yellowstone με τα τελευταία επεισόδια του Κέβιν Κόστνερ θα καθυστερήσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει αυτόν τον μήνα, ωστόσο, η Paramount είπε ότι η παραγωγή καθυστέρησε λόγω των απεργιών από τους ηθοποιούς και τους σεναριογράφους.

Το πρώτο μισό της πέμπτης σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2022, αλλά οι θαυμαστές θα περιμένουν περίπου ένα χρόνο ακόμη για την τελευταία δόση.

Το Yellowstone υπήρξε φαινόμενο για την Paramount Network. Το πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν παρακολούθησαν 12,1 εκατομμύρια τηλεθεατές, περισσότεροι από κάθε άλλη σειρά που προβλήθηκε εκείνη την εποχή.

Το Yellowstone είναι ένα σύγχρονο δυτικό δράμα που ακολουθεί τους Duttons, μια πλούσια οικογένεια στη Μοντάνα που κατέχει το μεγαλύτερο ράντσο στις ΗΠΑ. Πατριάρχης της οικογένειας είναι ο John Dutton III, τον οποίο υποδύεται ο Κέβιν Κόστνερ.

It Ends With Us

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Τελειώνει με εμάς» της Coleen Hoover μπήκε στον πάγο λόγω των απεργιών.

Η ρομαντική κωμωδία, όπου θα πρωταγωνιστεί η Μπλέικ Λάιβλι, σταμάτησε τα γυρίσματα στο Νιού Τζέρσεϊ τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το Deadline, λιγότερο από το μισό της ταινίας είχε ολοκληρωθεί.

Η πλοκή ακολουθεί μια νέα απόφοιτη κολεγίου που ονομάζεται Λίλι, την οποία υποδύεται η Λάιβλι, αφού μετακομίζει στη Βοστώνη και αποφασίζει να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση.

Μετά το νέο ξεκίνημα, γνωρίζει έναν όμορφο νευροχειρουργό που ονομάζεται Ράιλ (Justin Baldoni) και τον ερωτεύεται παρά την απέχθειά του για τις σχέσεις.

Καθώς το ειδύλλιό τους ξετυλίγεται, συναντά τον πρώτο της έρωτα, τον Atlas (Brandon Sklenar) και η επανεμφάνισή του την κάνει να αρχίσει να αμφισβητεί τα πάντα.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας για το ρομαντικό δράμα δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη, καθώς η παραγωγή ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο, πριν σταματήσει.

Captain America: Brave New World

Σε αντίθεση με τις άλλες blockbuster κυκλοφορίες, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των απεργιών, εικάζεται ότι η κυκλοφορία του Captain America: Brave New World θα μπορούσε να γίνει όπως έχει προγραμματιστεί. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουλίου 2024 αλλά φαίνεται πώς θα πάει το 2025.

Στην ταινία ο Sam Wilson του Anthony Mackie παίρνει τον ομώνυμο ρόλο μετά την παραίτηση του Κρις Έβανς ως Captain America στο Avengers: Endgame. Ο βετεράνος των Avengers, που μπήκε στο franchise ως Falcon, δέχτηκε την ασπίδα στη σειρά Disney+, The Falcon and the Winter Soldier.

Ο Χάρισον Φορντ θα μπει επίσης στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel καθώς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ως Thaddeus «Thunderbolt» Ross, ενώ η Λιβ Τάιλερ επιστρέφει ως Betty Ross.

Blade

Τα Marvel Studios σταμάτησαν την προπαραγωγή του θρίλερ με βρικόλακες Blade τον Μάιο, όταν ξεκίνησαν οι απεργίες των σεναριογράφων.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Mahershala Ali, επρόκειτο να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Ιούνιο στην Ατλάντα, αλλά αναβλήθηκε.

Δεν έχει γνωστό αν η παραγωγή έχει ξαναρχίσει σύντομα, αλλά ο σκηνοθέτης Yann Demange είπε ότι το Blade θα είναι η δεύτερη ταινία R-rated του MCU μετά το Deadpool.