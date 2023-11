Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του σταθμού St. Pancras στο Λονδίνο -Φτιαγμένο από 3.800 βιβλία [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει σιγά-σιγά το Λονδίνο με τα πρώτα χριστουγεννιάτικά δέντρα να παίρνουν τη θέση τους σε περίοπτα σημεία της πόλης, τραβώντας την προσοχή των Λονδρέζων.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του St. Pancras, του μεγαλύτερου και πιο κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού στο Λονδίνο, αποκαλύφθηκε και είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα, είναι η χαρά των βιβλιόφιλων καθώς είναι φτιαγμένο από 3.800 βιβλία!

Σε συνεργασία με το Hatchards, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σταθμός St. Pancras δημιούργησε ένα υπέροχο, χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 12 μέτρων που διαθέτει μια ελικοειδή σκάλα, η οποία τυλίγεται γύρω από 270 ράφια βιβλίων και είναι φωτισμένη με φωτάκια.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του St. Pancras /Φωτογραφία: Instagram

Τα σχεδόν 4.000 βιβλία στο δέντρο έχουν ζωγραφιστεί στο χέρι και περιλαμβάνουν εμβληματικούς χριστουγεννιάτικους τίτλους, όπως το «A Christmas Carol» του Charles Dickens και το «The Lion, The Witch and the Wardrobe» του C.S. Lewis.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του St. Pancras /Φωτογραφία: Instagram

Το εκπληκτικό, γιορτινό δέντρο είναι εμπνευσμένο από τη μαγική ικανότητα των βιβλίων και των ταξιδιών με τρένο να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε συναρπαστικά νέα μέρη, είτε κυριολεκτικά είτε νοερά.

Στη βάση του δέντρου υπάρχουν οκτώ φιλόξενες «φωλιές», καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα σημείο, έναν αναπαυτικό, βελούδινο καναπέ σε μπορντώ ή πράσινο χρώμα, με ξύλινη επένδυση, όπου οι βιβλιόφιλοι μπορούν να σταματήσουν, να καθίσουν και να διαβάσουν.

Σε κάθε περίπτερο, οι επισκέπτες μπορούν να ακούσουν από τα ηχεία ένα πεντάλεπτο απόσπασμα ενός audiobook της Penguin Books από εμβληματικούς συγγραφείς όπως οι Charles Dickens, Beatrix Potter, Zadie Smith, Robin Stevens, Gabrielle Zevin, Alice Winn, Rick Riordan, Michael Morpurgo, Richard Osman και Tom Fletcher. Κάθε περίπτερο έχει δύο επιλογές και οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν από 16 διαφορετικούς ήχους.

Η Wendy Spinks, Εμπορική Διευθύντρια των St. Pancras and HS1 Ltd, δήλωσε: «Το φετινό Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του St. Pancras είναι μια ωδή στον πλούτο της λογοτεχνίας που μας μεταφέρει σε συναρπαστικούς και μυθιστορηματικούς κόσμους. Από τις πραγματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες μέχρι τις φανταστικές χώρες της φαντασίας μας, ελπίζουμε οι εορταστικοί επισκέπτες να νιώσουν τη μαγεία και να εμπνέονται να πάρουν ή να δωρίσουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα το πιο διαχρονικό δώρο από όλα, τα βιβλία».

Αυτή η εορταστική έκθεση όχι μόνο γιορτάζει τη λογοτεχνία, αλλά ενθαρρύνει τους περαστικούς να κάνουν ένα διάλειμμα από τις οθόνες και να δημιουργήσουν μια βαθύτερη σύνδεση με τη χαρά της ανάγνωσης. Σε έναν κόσμο όπου οι τάσεις του BookTok και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν πυροδοτήσει μια αύξηση 25% στις αναγνωστικές συνήθειες των νέων, οι St. Pancras και Hatchards ελπίζουν να εμπνεύσουν μια επιστροφή στη μεταμορφωτική δύναμη των βιβλίων.

Μέσα όλη τη φασαρία της εορταστικής περιόδου, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ένα ήσυχο μέρος για να απολαύσουν ένα βιβλίο, ακούγεται υπέροχο!