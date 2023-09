Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υιοθέτησε το γατάκι από το «And just like that» -Ποιο είναι το όνομά του [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έφυγε με άδεια χέρια από τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «And just like that».

Η εμβληματική «Κάρι Μπράντσο» υιοθέτησε το αδέσποτο γατάκι που πρωταγωνίστησε δίπλα της στα τελευταία επεισόδια του δεύτερου κύκλου τού spin-off τού «Sex and the City».

Η 58χρονη ηθοποιός αποκάλυψε μέσω Instagram ότι υιοθέτησε το γατάκι που στην πραγματικότητα ακούει το όνομα «Lotus». Στη σειρά, η αξιολάτρευτη γάτα ονομαζόταν «Shoe», δηλαδή «Παπούτσι», ένα όνομα που ταιριάζει ιδανικά στο κατοικίδιο μιας fashion icon.

«Το όνομά του εκτός κάμερας είναι Lotus. Αυτός και τα αδέλφια του πήραν όλα ονόματα φυτών όταν διασώθηκαν ως νεογέννητα από την @cthumanesociety. Υιοθετήθηκε επίσημα από την οικογένεια Parker/Broderick τον Απρίλιο του 2023. Ενώνεται με τον Rémy και τη Smila που υιοθετήσαμε τον Μάιο του 2022. Αν σας φαίνεται γνωστός, είναι επειδή είναι!», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το πανέμορφο γκρι τιγρέ γατάκι με το κουδουνάκι στο λαιμό ήρθε στο πλατό της σειράς του HBO Max από την Connecticut Humane Society.

«Μερικά κατοικίδια αποκτούν συναρπαστικά ανάδοχα σπίτια όσο βρίσκονται εδώ στην Connecticut Humane Society. Ο μικρός Lotus βρέθηκε στο πλατό της σειράς And Just Like That με τη SarahJessicaParker στο Μανχάταν! Είδατε το αξιολάτρευτο ντεμπούτο του; Και #spoileralert, στον Lotus άρεσε τόσο πολύ το φως της δημοσιότητας, που αποφάσισε να παραμείνει στη σειρά!» έγραψε η Connecticut Humane Society για το νέο σπίτι του πανέμορφου αιλουροειδούς.

Η σειρά πήρε το «πράσινο φως» για τρίτη σεζόν. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα περάσουμε περισσότερο χρόνο στο σύμπαν του Sex and the City, αφηγούμενες νέες ιστορίες για τις ζωές αυτών των φιλόδοξων χαρακτήρων που υποδύονται αυτοί οι καταπληκτικοί ηθοποιοί», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Michael Patrick King. «Και κάπως έτσι… έρχεται η τρίτη σεζόν».

