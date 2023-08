Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Παραγγέλνει δύο κοκτέιλ σε άπταιστα ελληνικά -Δείτε τη σκηνή από το And Just Like That - iefimerida.gr

Συνεχίζεται για τρίτη σεζόν η σειρά «And Just Like That» με τους fans να προσμονούν.

Οι τηλεθεατές που αγάπησαν τη παρέα του Sex and the Sex, παρακολούθησαν αρκετές εκπλήξεις στη δεύτερη σεζόν τουAnd Just Like That.

Εκτός από την επιστροφή του Τζον Κορμπέτ και της Κιμ Κατράλ, υπήρξαν κι άλλες στιγμές που ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό.

Σε μια σκηνή, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μιλά άπταιστα ελληνικά, στο φινάλε του δεύτερου κύκλου.

Η «Κάρι» βρίσκεται σε κάποια ελληνική παραλία, ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα και παραγγέλνει στον σερβιτόρο δύο κοκτέιλ.

Το απόσπασμα ανέβηκε στο TikTok από θαυμαστή της σειράς.

«Συγγνώμη, μπορούμε να έχουμε άλλα δύο Cosmopolitans;», ακούγεται να λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.