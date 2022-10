Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με αυτή την εμφάνιση επιβεβαίωσε γιατί είναι το απόλυτο fashion icon -Η τσάντα-περιστέρι - iefimerida.gr

Τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο του «And just like that» βρίσκονται σε εξέλιξη, και ήδη, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει αποδείξει ότι η Κάρι Μπράντσο είναι εξίσου στιλάτη στην δεκαετία των 50, όπως ήταν στα 30 της κατά τη διάρκεια του Sex and the city.

Πιο συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες παπαράτσι με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Κριστίν Ντέιβις να γυρίζουν σκηνές για τη δεύτερη σεζόν της σειράς του HBO Max «And Just Like That…» κάνοντας θραύση στο διαδίκτυο.

Στο ρόλο της ως Κάρι Μπράντσο, η Πάρκερ απαθανατίστηκε ντυμένη με μια γκρι ολόσωμη φόρμα, vintage πέδιλα Dior και κρατώντας με χάρη ένα περίεργο πλάσμα: ο λόγος για ένα περιστέρι.

Οι λάτρεις της μόδας στα social media φυσικά κατάλαβαν ότι πρόκειται για μια iconic τσάντα αξίας 854 δολαρίων από τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022 του σχεδιαστή JW Anderson. Η τρισδιάστατη, σε φυσικό μέγεθος περιστεριού, τσάντα ανοίγει μέσω του δεξιού φτερού και έχει έναν χώρο αρκετά μεγάλο για να χωρέσει ένα iPhone και ίσως ένα πορτοφόλι.

Μπορεί κάποιοι να τρόλαραν τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και να τη σύγκριναν με τον «άνθρωπο με τα περιστέρια» από το παιδικό καρτούν «Hey Arnold» της δεκαετίας του '90, οι περισσότεροι ωστόσο - συμπεριλαμβανομένων των ειδικών της βιομηχανίας της μόδας - αποθέωσαν την εμβληματική τσάντα της ηθοποιού. «Η SJP που κουβαλάει την τσάντα - περιστέρι με κάνει ευτυχισμένη lol», έγραψε ένας χρήστης του Twitter. «Η σεζόν τώρα ξεκινάει και το περιστέρι είναι ήδη εμβληματικό», πρόσθεσε ένας άλλος θαυμαστής στο Instagram.

Και για τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς «Sex and the City», η τσάντα είναι μια ακόμη απόδειξη της φήμης της Κάρι Μπράντσο ως fashion icon. Ενώ κάποιοι φοβούνται να συσσωρεύσουν πάρα πολλούς ενδυματολογικούς συνδυασμούς, επιδιώκοντας αντ' αυτού διαχρονικά και safe κομμάτια, η Μπράντσο πάντα τολμά και έχει μια δική της αίσθηση του στυλ.

Και αυτή είναι μόλις η αρχή! Στην πρώτη φευγαλέα εικόνα από τα γυρίσματα, η Πάρκερ δεν κουβαλάει μόνο την τσάντα - περιστέρι, αλλά έχει και μια μικροσκοπική τσάντα Fendi γύρω από τον αστράγαλό της. Γιατί κανένα ντύσιμο δεν είναι πλήρες χωρίς δύο μικρές τσάντες!

Μέχρι στιγμής, τα πλάνα από τα γυρίσματα έχουν απαθανατίσει μόνο την

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Κριστίν Ντέιβις , η οποία υποδύεται τη Σάρλοτ. Η Ντέιβις εθεάθη στα γυρίσματα με την Parker φορώντας μια μαύρη pencil φούστα, ένα διάφανο μαύρο πουκάμισο με κουμπιά και έναν έντονο ροζ φιόγκο στο λαιμό της. Δεν είχε, ωστόσο, μαζί της το δικό της περιστέρι...

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι γνωστή για το μοναδικό της στιλ και την απαράμιλλη φινέτσα της και αυτές οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν

Ξέρει από μόδα καθώς αγαπά τα ρούχα, τα παπούτσια και τις τσάντες, σαν την ηρωίδα που την έκανε γνωστή στο κοινό.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αγκαλιά με την τσάντα - περιστέρι

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κριστίν Ντέιβις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν του «And just like that».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με μοναδικό στιλ και απαράμιλλη φινέτσα.

Φωτογραφίες: Getty Images