Σε μαστεκτομή υποβλήθηκε η Σάρα Φέργκιουσον -Πώς ανακάλυψε τυχαία τον καρκίνο - iefimerida.gr

Σε μονή μαστεκτομή αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε η Σάρα Φέργκιουσον, μετά από μια τυπική μαστογραφία η οποία εντόπισε καρκίνο του μαστού.



Η 63χρονη δούκισσα του Γιορκ και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και δήλωσε ότι ανέβαλλε να κάνει τον έλεγχο ρουτίνας. Μάλιστα, η αδερφή της ήταν αυτή που επέμενε να πάει για τη μαστογραφία της, ενώ παροτρύνει τώρα όλους τους ανθρώπους να ελέγχονται και δηλώνει πως η διάγνωσή της ήταν ένα «κάλεσμα αφύπνισης».



Μιλώντας στο podcast της «Tea Talks with the Duchess and Sarah», είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ελέγχονται όλοι για καρκίνο και πως «τόσο πολλοί» στην οικογένειά της έχουν πεθάνει από καρκίνο.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία

«Δεν έχει σημασία εάν νομίζετε ότι νιώθετε καλά»

Όπως εξήγησε, ο πατριός της Έκτορ Μπαράντες πέθανε από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 50 ετών το 1990, ενώ ο πατέρας της, Ρόναλντ Φέργκιουσον, πέθανε επίσης από καρκίνο και χρησιμοποίησε τη διάγνωσή του για να παροτρύνει τον κόσμο να ελέγχεται.



«Είναι ζωτικής σημασίας να αφυπνίσουμε τους πάντες να πάνε να εξεταστούν, όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού, για όλους τους ελέγχους» είπε η Σάρα Φέργκιουσον. «Δεν έχει σημασία εάν βλέπετε ότι αισθάνεστε καλά. Ο καρκίνος μπορεί να είναι τόσο σιωπηλός, πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις, πηγαίνετε να εξεταστείτε» πρόσθεσε.

Σε μονή μαστεκτομή υποβλήθηκε η Σάρα Φέργκιουσον

H Σάρα Φέργκιουσον είχε γυρίσει το συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast της πριν πάει στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη επέμβαση. Όπως είπε: «Σήμερα γράφουμε το podcast και αύριο θα πάω για μονή μαστεκτομή. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι’ αυτό, όταν βγει στον αέρα, θα έχω περάσει από αυτό. Δεν με νοιάζει εάν κανείς δεν θέλει να με ακούσει, σας λέω ότι το κάνω αυτό και ζητώ από τον κόσμο να πάει να εξεταστεί».



Τι θα αλλάξει τώρα στη ζωή της

Η δούκισσα του Γιορκ και μητέρα της πριγκίπισσας Ευγενίας και της πριγκίπισσας Βεατρίκης αποκάλυψε επίσης τα σχέδια που έχει για το μέλλον, λέγοντας ότι μπορεί τώρα να «ταξιδέψει στην Αυστρία, στην Ουαλία ή στη Σκωτία».



«Το παίρνω αυτό ως ένα πραγματικό δώρο για να αλλάξω τη ζωή μου. Για να κακομάθω εμένα. Για να σταματήσω να προσπαθώ να διορθώνω όλα τα άλλα. Σκέφτομαι: "Θα πάρεις τον εαυτό σου στα σοβαρά τώρα, Σάρα;". Θα γυμναστώ. Θα καταλάβω το σώμα μου. Θα γίνω σούπερ fit, θα καταλάβω πραγματικά τι το προκάλεσε αυτό και θα κοιτάξω μπροστά».



«Αγαπώ τη χαρά, και αυτή είναι η ευκαιρία μου. Δεν μπορώ να βρω άλλη δικαιολογία, πρέπει να περάσω αυτή την εγχείρηση και να γίνω δυνατή και fit» τόνισε.



Παραλίγο να ακυρώσει το ραντεβού της



Η Σάρα Φέργκιουσον αποκάλυψε, επίσης, ότι παραλίγο να μην πάει στο ραντεβού για τη μαστογραφία της, καθώς, όπως είπε, το είχε κλείσει για μια μέρα που είχε πολλή ζέστη και δεν ήθελε να ταξιδέψει από το κάστρο Γουίνδσορ -όπου ζει με τον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Άντριου- για το Λονδίνο.



«Ήταν εύκολο να το αναβάλω» εξήγησε. «Η αδερφή μου μου είπε "όχι, πρέπει να πας". Μου είχε τηλεφωνήσει για κάτι άλλο και άρχισε να γίνεται πιεστική μαζί μου λέγοντάς μου ότι έπρεπε να πάω» συμπλήρωσε.



Η Σάρα Φέργκιουσον με τη συμπαρουσιάστριά της στο podcast

Όπως είπε, πήγε στο Royal Free Hospital στο Βόρειο Λονδίνο για την εξέτασή της, με τους γιατρούς να της εγχέουν μια χρωστική, η οποία εντόπισε τον καρκίνο. «Ήταν μόνο μια σκιά που δεν θα είχαν ανακαλύψει διαφορετικά» παραδέχθηκε.



Μιλώντας πριν την επέμβαση, η Σάρα Φέργκιουσον σημείωσε: «Πρέπει να περάσω από αυτή την επέμβαση και πρέπει να είμαι καλά και δυνατή. Και, ως εκ τούτου, καμία επιλογή δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Θα βγω εκεί έξω και θα γίνω σούπερ, σούπερ καλά, σούπερ δυνατή. Και θέλω να το φωνάξω πως είναι ζωτικής σημασίας να ξυπνήσουμε όλοι, γιατί πρέπει να ελεγχόμαστε συχνά, όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, αλλά να κάνουμε όλους τους ελέγχους».