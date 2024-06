Sabrina Carpenter: Ποια είναι η ανερχόμενη σταρ της ποπ -Από ηθοποιός της Disney, στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ - iefimerida.gr

Μπορεί το όνομα Sabrina Carpenter να μη σας λέει πολλά, ωστόσο για αυτούς που ξέρουν, είναι το επόμενο ανερχόμενο αστέρι της ποπ μουσικής.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποδεικνύεται η καλλιτέχνιδα του καλοκαιριού, αφού κατέκτησε την κορυφή των charts με το κομμάτι της με θέμα τον καυτό καφέ, πήρε μέρος στην περιοδεία Eras Tour της Τέιλορ Σουίφτ και αποθεώθηκε από την Adele.

Την προηγούμενη Κυριακή, την ώρα που η Αγγλία ξεκινούσε τον πρώτο της αγώνα στο Euro που διεξάγεται στη Γερμανία, εντυπωσίασε το κοινό στο Summertime Ball της Capital στο στάδιο Wembley και φόρεσε την μπλούζα των Three Lions.

Η Sabrina ακολουθεί τα χνάρια της Miley Cyrus, από γλυκιά παιδική σταρ της Disney σε ορμητική performer.

Στους στίχους της υπάρχει συχνά η λέξη που ξεκινά από F, μιλάει για το πόσο πολύ θέλει το σεξ και η γκαρνταρόμπα της είναι γεμάτη με μίνι φούστες.

Στο τελευταίο της βίντεο κλιπ, η 25χρονη κάθεται σε ένα καπό αυτοκινήτου με τιράντες, και τοποθετεί χειροπέδες στον ηθοποιό φίλο της Barry Keoghan σε μια άλλη καυτή σκηνή.

Η Sabrina έχει συνδεθεί ερωτικά με πολλούς διάσημους άνδρες, όπως ο τραγουδιστής Shawn Mendes, ο ηθοποιός του High School Musical, Joshua Bassett και ο πρώην ηθοποιός του Teen Wolf, Dylan O'Brien.

Η φημολογούμενη σχέση της με τον Joshua ήταν αυτή που έκανε τους θαυμαστές να πιστέψουν ότι υπήρχε διαμάχη με την πρώην συνάδελφό του, σταρ της Disney, Olivia Rodrigo.

Η Sabrina τραγουδάει από μικρή ηλικία / Φωτογραφία: Instagram/sabrinacarpenter

Πώς και πότε έγινε γνωστή

Η Sabrina, η οποία έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό σε ηλικία δέκα ετών αφού τερμάτισε τρίτη σε διαγωνισμό ταλέντων που διοργάνωσε η Miley Cyrus, απολαμβάνει τη νέα αίσθηση ελευθερίας που απέκτησε μετά την αποχώρησή της από τη Disney.

Η ίδια έχει δηλώσει σχετικά: «Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εμού πριν από δύο χρόνια και εμού τώρα. Τώρα διασκεδάζω, πράγμα που νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά».

Έχοντας μεγαλώσει από τη μαμά χειροπρακτικό Elizabeth και τον μπαμπά σεφ David στην Πενσυλβάνια, μυήθηκε στις παραστάσεις σε νεαρή ηλικία.

Ο μπαμπάς της ήταν μέλος σε γκαράζ συγκρότημα, η μαμά της ήταν χορεύτρια και η θεία της Sabrina, η Nancy Cartwright, είναι η γνωστή φωνή του Bart Simpson.

Αλλά κανένας από τους γονείς της δεν έγινε ποτέ αρκετά επιτυχημένος ώστε να γνωρίζει κάτι από τη σόουμπιζ.

Η Sabrina Carpenter κατά τη διάρκεια του Μουσικού Φεστιβάλ Governors Ball / Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP

Η Sabrina, η οποία έχει τρεις μεγαλύτερες αδελφές και παρακολουθούσε μαθήματα στο σπίτι, άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο YouTube με τον εαυτό της να τραγουδάει όταν ήταν δέκα ετών.

Το 2009 συμμετείχε στο The Next Miley Cyrus Project και ήταν η νεότερη φιναλίστ. Η μητέρα της Sabrina δήλωσε ότι η συνάντηση με την πρωταγωνίστρια της Hannah Montana, «πυροδότησε την επιθυμία της να θέλει να το κάνει αυτό».

Ακολούθησε μια σειρά από ρόλους, όπως στο Law And Order και μια εμφάνιση στην ταινία Horns του Daniel Radcliffe το 2013.

Η οικογένεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες ώστε η Sabrina να μπορέσει να κυνηγήσει τα όνειρά της στο Χόλιγουντ.

Η Disney εντόπισε το χάρισμά της στην οθόνη και της υπέγραψε συμβόλαιο για την κωμική σειρά Girl Meets World, ένα spin-off της σειράς Boy Meets World της δεκαετίας του '90, η οποια έτρεξε για τρεις σεζόν, ολοκληρώθηκε το 2017, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Sabrina κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα της άλμπουμ, Eyes Wide Open και Evolution.

Έκανε άλλα δύο άλμπουμ για την εταιρεία Hollywood Records της Disney, πριν μεταπηδήσει στην Island Records πριν από δύο χρόνια, ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι πιο ώριμο.

Η Sabrina βαρέθηκε επίσης να πρέπει να ταιριάζει στην εικόνα του οικογενειακού καναλιού για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια τέλεια νεαρή γυναίκα.

Η ίδια δήλωσε: «Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας ήταν άνθρωποι που μου έλεγαν τι μπορώ και τι δεν μπορώ να πω ή τι νομίζουν ότι θα έπρεπε να μπορώ να πω, επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να μεγαλώσω τα παιδιά τους ή κάτι τέτοιο».

Στα... χνάρια της Μάιλι Σάιρους

Και από τότε που έφυγε από την Ντίσνεϊ, αναδύθηκε μια πολύ πιο ενήλικη Σαμπρίνα. Οι στίχοι των τραγουδιών της γίνονται προκλητικοί, όπως και οι ίδια στις δηλώσεις και τις εμφανίσεις της, κάτι που είχε κάνει και η Μάιλι Σάιρους.

Πέρυσι, ενώ ερμήνευε το τραγούδι της Nonsense, είπε ότι θα ήθελε το "d" για δώρο γενεθλίων. Το Espresso, που έριξε την Taylor Swift από την κορυφή των charts τον Απρίλιο, περιέχει τον στίχο: "I can't relate to desperation, My give-a-f***s are on vacation".

Και το τελευταίο της τραγούδι Please Please Please, το οποίο έχει μεταδοθεί στο Spotify περισσότερες από 100 εκατομμύρια φορές από τότε που κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα, περιέχει τη βρισιά "motherf*".

Αλλά είναι το βίντεο για το τελευταίο της single που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.

Σε αυτό, ο 31χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Barry Keoghan, γνωστός από την ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν», υποδύεται έναν γκάνγκστερ που συναντά τον χαρακτήρα της Sabrina στη φυλακή.

Ο Barry φαίνεται να ποθεί την ελαφρά ντυμένη Sabrina, η οποία καταλήγει να του κολλάει κολλητική ταινία στο στόμα.

Το ζευγάρι δεν έχει μιλήσει δημοσίως για τη σχέση του, αλλά τους βλέπουν συχνά να βγαίνουν μαζί.

Τον είδαν στο πλάι της σκηνής όταν η Sabrina εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Big Weekend του Radio 1 στο Luton στα τέλη Μαΐου και πήγαν για φαγητό στο μοντέρνο Chiltern Firehouse στο Λονδίνο το Σάββατο.

Ο Barry πιστεύεται ότι άρχισε να βγαίνει με την τραγουδίστρια τον Δεκέμβριο, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από την νοσοκόμα Alyson Kierans, η οποία είναι η μητέρα του ενός έτους γιου του Brando.

Η Sabrina, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά με την Alyson, ισχυρίζεται ότι δεν έχει τύπο όταν πρόκειται για άντρες.

Η Σαμπρίνα, πέτρα του σκανδάλου

Ορισμένοι θαυμαστές του High School Musical αναστατώθηκαν όταν η 21χρονη Olivia Rodrigo και ο 23χρονος Joshua Bassett, που γνωρίστηκαν στην τηλεοπτική σειρά Disney Plus, χώρισαν.

Ήταν οργισμένοι με τη Sabrina, η οποία συνδέθηκε ερωτικά μαζί του αφού εθεάθησαν μαζί σε μια διαδήλωση Black Lives Matter τον Ιούλιο του 2020, και πίστευαν ότι οι στίχοι της πρώτης μεγάλης επιτυχίας της Olivia, «Drivers License» αναφέρονταν σε αυτήν.

Η Olivia, όμως, επέκρινε αυτή την υπόθεση: «Δεν υιοθετώ πραγματικά το μίσος για άλλες γυναίκες εξαιτίας των αγοριών. Νομίζω ότι αυτό είναι τόσο ηλίθιο».

Το πέμπτο άλμπουμ της, η Sabrina «Emails I Can't Send» το εμπνεύστηκε από μηνύματα, μεταξύ άλλων και από το τρολάρισμα των θαυμαστών της. Σχετικά με την κυκλοφορία του δίσκου το 2022, δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone: «Όταν είσαι νεότερος, είναι πολύ πιο εύκολο να αφήσεις τις λέξεις και τις ετικέτες που σου βάζουν οι άνθρωποι να σε επηρεάσουν και να γίνουν μέρος αυτού που είσαι. Όταν αρχίζεις να επαναστατείς ενάντια σε αυτό, αρχίζει να μοιάζει λίγο πιο τρομακτικό, αλλά και λίγο πιο απελευθερωτικό. Γι' αυτό και ένιωθα ότι ήταν σαν πόνος εξέλιξης καθ' όλη τη διάρκεια που το έφτιαχνα».

Το άλμπουμ βοήθησε να κερδίσει η Sabrina μια θέση στην περιοδεία δισεκατομμυρίων δολαρίων Eras της Taylor Swift, υποστηρίζοντας τη διάσημη τραγουδίστρια στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη.

Η Taylor την αποκάλεσε «γλυκιά πριγκίπισσα άγγελο» και, τον περασμένο μήνα, η Adele είπε σε ένα ακροατήριο ότι η «είναι το μαρμελαδάκι μου».

Τον Αύγουστο η άκρως παραγωγική Sabrina θα κυκλοφορήσει το τελευταίο της άλμπουμ, με τίτλο «Short n' Sweet», το οποίο θα περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα singles της.