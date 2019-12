Roxette: Η ιστορία πίσω από το «It must have been love» -Ενας ύμνος για την αγάπη, «έντυσε» μουσικά το Pretty Woman

Το «It Must Have Been Love» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία των Roxette, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στα charts. Γνωρίζετε όμως την ιστορία πίσω από το τραγούδι;

Το τραγούδι εκτόξευσε την πορεία του ντουέτου και παρά το γεγονός ότι με τα χρόνια έγινε «mainstream» (ίσως επειδή αποτέλεσε και το soundtrack της ταινίας «Pretty Woman»), δεν έχασε ποτέ, μέχρι και σήμερα, την αξία του.

Το τραγούδι αρχικά κυκλοφόρησε ως χριστουγεννιάτικο single και ο τίτλος του ήταν «It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)». Στην αρχική του έκδοση υπήρχε και αναφορά στα Χριστούγεννα με τον στίχο «and it’s a hard Christmas day» , ο οποίος αργότερα άλλαξε σε «and it’s a hard winter’s day» για τις ανάγκες του Pretty Woman.

H ηχογράφηση του 1987

H ηχογράφηση του 1990 για το Pretty Woman

Γράφτηκε από τον Per Gessle το 1987, ωστόσο μέχρι να ηχογραφηθεί ξανά το 1990 για το σάουντρακ της ταινίας με την Τζούλια Ρόμπερτς δεν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

H επιτυχία της ταινίας απογείωσε και το τραγούδι

Μετά την τεράστια επιτυχία του Pretty Woman, το It must have been love, σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts, απέφερε κέρδη μισού εκατομμυρίου δολαρίων, με την soundtrack εκδοχή του να γίνεται 3 φορές πλατινένια. Οι στίχοι περιγράφουν τον πόνο ενός χωρισμού και τη σκέψη ότι θα μπορούσες να έχεις προσπαθήσει περισσότερο για να κρατήσεις δίπλα σου τον άνθρωπό σου.

Μπορεί η φωνή της Μαρί Φρέντρικσον να σίγησε για πάντα έπειτα από 17χρονη μάχη με τον καρκίνο, ωστόσο τα τραγούδια της θα συντροφεύουν πάντα τους ρομαντικούς, τους ονειροπόλους και τους ερωτευμένους.

Οι στίχοι του τραγουδιού: It Must Have Been Love

Lay a whisper on my pillow,

Leave the winter on the ground.

I wake up lonely,

there’s air of silence

In the bedroom and all around

Touch me now,

I close my eyes and dream away.

It must have been love but it’s over now.

It must have been good but I lost it somehow.

It must have been love but it’s over now.

From the moment we touched, ’til the time had run out.

Make-believing we’re together

That I’m sheltered by your heart.

But in and outside

I’ve turned to water

Like a teardrop in your palm.

And it’s a hard winter’s day, I dream away.

It must have been love but it’s over now.

It was all that I wanted, now I’m living without.

It must have been love but it’s over now,

It’s where the water flows, it’s where the wind blows.

It must have been love but it’s over now.

It must have been good but I lost it somehow.

It must have been love but it’s over now.

From the moment we touched, ’til the time had run out.

Yeah, it must have been love but it’s over now.

It was all that I wanted, now I’m living without.

It must have been love but it’s over now,

It’s where the water flows, it’s where the wind blows.