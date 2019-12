ΖΩΗ

ΙΤ MUST HAVE BEEN LOVE ΚΑΙ LISTEN TO YOUR HEART

Roxette: Αυτά είναι τα δύο τραγούδια που έσπασαν τα κοντέρ στο Youtube [βίντεο]

ΖΩΗ 10|12|2019 | 20:51 Roxette: Τα δύο τραγούδια που έσπασαν τα κοντέρ στο Youtube -Φωτογραφία: AP