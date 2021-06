«Μ@...@ς, από τους πιο ανόητους»: Γιατί ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd βρίζει τον Ζούκερμπεργκ και το Twitter τον αποθεώνει | ΖΩΗ | iefimerida.gr

«Ήρωα» χαρακτηρίζουν θαυμαστές του τον Ρότζερ Γουότερς μετά το εκκωφαντικό, αθυρόστομο «όχι», που είπε στο αίτημα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να επενδύσει με τραγούδι των Pink Floyd μια διαφήμιση του Instagram.

Στο βίντεο, που έχει γίνει viral, ο Γουότερς, υποστηρίζει ότι ο συνιδρυτής του Facebook, του ζήτησε να χρησιμοποιήσει το θρυλικό τραγούδι του 1979 "Another Brick in the Wall (Part 2)" έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού. Αλλά εκείνος, μιλώντας σε εκδήλωση υπέρ του Τζούλιαν Ασάνζ στη Νέα Υόρκη, απάντησε ορθά κοφτά: «Άντε γ@#ου αποκλείεται», καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Ο θρύλος της ροκ συνέχισε περιγράφοντας το αίτημα του Ζούκερμπεργκ ως «μία ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους, να κατακτήσουν τα πάντα. Όσοι από μας έχουν κάποια εξουσία – κι εγώ διαθέτω κάποια όσον αφορά τα δικαιώματα των τραγουδιών μου - δεν θα λάβω μέρος σ’ αυτή την αηδία, Ζούκερμπεργκ», είπε. Και συνέχισε την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στον mr Facebook: «Θέλει να κάνει το Facebook και το Instagram ακόμα πιο ισχυρά από ό,τι είναι ήδη. Ώστε να συνεχίσει να λογοκρίνει όλους μας».





Ο Γουότερς αναφέρθηκε και στο FaceMash, μια εφαρμογή στην οποία εργαζόταν ο Ζούκερμπεργκ όταν σπούδαζε στο Χάρβαρντ προτού δημιουργήσει το Facebook, και η οποία επέτρεπε στους χρήστες να «βαθμολογούν» τις φοιτήτριες με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση: «Πώς κατάφερες αυτός ο μικρός μ@...ας, που ξεκίνησε λέγοντας “αυτή είναι όμορφη, να της δώσουμε ένα τέσσερα με άριστα το πέντε, αυτή είναι άσχημη, ας της δώσουμε έναν άσο”, πώς κατάφερε να αποκτήσει εξουσία σε ο,τιδήποτε. Και να τον σήμερα, έχει γίνει ένας από τους ισχυρότερους ισχυρούς ανόητους στον κόσμο», είπε.

O Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να χρησιμοποιηθούν τραγούδια του για να γίνει ακόμη ισχυρότερος απ’ ό,τι είναι ο κολοσσός των social media / Φωτογραφία αρχείου: AP Photos

Ο Γουότερς είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι κατά τη γνώμη του το Facebook προσπαθεί να λογοκρίνει ρεπορτάζ αναφορικά με τον ιδρυτή της Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, που παραμένει κρατούμενος σε φυλακή στη Βρετανία εν αναμονή της πιθανής έκδοσής του στις ΗΠΑ για τη μαζική δημοσιοποίηση χιλιάδων εμπιστευτικών εγγράφων, κυρίως διπλωματικών και στρατιωτικών, από το 2009 και μετά.

«Αποθέωση» του Γουότερς στο Twitter

H στάση του Ρότζερς προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε οπαδούς του στο Twitter με την δημοσιογράφο Γκλεν Γκρίνγουολντ να σημειώνει: «Βάλτε τον Ρότζερ Γουότερς επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις ΗΠΑ».

«Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd είναι ήρωας», σχολίασε ο @birdlaw12.

«Άλλος ένας λόγος να αγαπούμε απόλυτα τον @rogerwaters. Αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας», συμπλήρωσε ο @Bosco4Indy.

Mετά την κυκλοφορία των σχολίων του, χθες, ο Γουότερες επανήλθε προωθώντας ένα βίντεο από την εκδήλωση στο Twitter με το σχόλιο «Ο Ζούκερμπεργκ ήταν ένας μικρός μ@...ας όταν βαθμολογούσε συμφοιτήτριες. Το να είσαι ζάπλουτος δεν αλλάζει τίποτε, πάντα μ@...ας θα είναι».

Εκπρόσωπος του Facebook επιβεβαίωσε ότι το τμήμα μάρκετινγκ του Instagram -χωρίς την εμπλοκή του Ζούκερμπεργκ - αποτάνθηκε στον Ρότζερς για τη χρήση του τραγουδιού του κι ότι η εταιρεία σέβεται την απόφαση οποιουδήποτε καλλιτέχνη.

