Ο Ζούκερμπεργκ ζήτησε άδεια να χρησιμοποιήσει τραγούδι των Pink Floyd και ο Ρότζερ Γουότερς του απάντησε «άντε γ@#ου, αποκλείεται» | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

O Ρότζερ Γουότερς δεν είδε με καθόλου καλό μάτι την πρόταση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να ντύσει μια διαφήμιση του Instagram με ένα τραγούδι των Pink Floyd.

Ο ιδρυτής του Facebook σχεδίαζε μια νέα καμπάνια για το Instagram και θεώρησε ότι το Another Brick In The Wall, Part 2 είναι το καλύτερο soundtrack. Για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι θα έπρεπε να απευθυνθεί στους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή τους Pink Floyd.

Ο εκ των ιδρυτών και επί σειρά ετών τραγουδιστής του συγκροτήματος, αποκάλυψε ότι έφτασε στα χέρια του μια προσφορά με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Παρά τα χρήματα που ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ο Ζούκερμπεργκ, η απάντηση του Γουότερς δεν άφηνε κανένα περιθώριο «Άντε γ@#ου αποκλείεται».

Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο που ο γνωστός μουσικός μιλάει σε μια εκδήλωση για τα δικαιώματα του Τζουλιάν Ασάνζ. «Το αναφέρω μόνο γιατί αυτό είναι μία ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους, να κατακτήσουν τα πάντα. Δεν θα γίνω μέρος αυτής της αηδίας, Ζούκερμπεργκ», πρόσθεσε ο θρυλικός μουσικός.

Γιατί ο Ζούκερμπεργκ ήθελε το Another Brick In The Wall Part2

Στη συνέχεια ο Γουότερς διάβασε και ένα μέρος της επιστολής που του έστειλε ο ιδρυτής του Facebook. Σε αυτή εξηγούσε γιατί πιστεύει ότι το τραγούδι των Pink Floyd ταιριάζει σε αυτό που έχει στο μυαλό του για τη διαφήμιση. «Νιώθουμε ότι το βασικό συναίσθημα του τραγουδιού είναι ακόμα τόσο διαδεδομένο και τόσο αναγκαίο σήμερα, κάτι που εξηγεί πόσο διαχρονική είναι αυτή η δουλειά», ανέφερε στην επιστολή του.

Ο Ρότζερ Γουότερς συνέχισε την επίθεση προς τον Ζούκερμπεργκ λέγοντας ότι προσπαθεί να κάνει το instagram και το Facebook από πιο ισχυρά για να συνεχίσει να λογοκρίνει τον κόσμο. Παράλληλα ο μουσικός αναφέρθηκε στο FaceMash, την πρώτη απόπειρα του mr Facebook να δημιουργήσει κάτι δικό του. «Δείτε τον σήμερα, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους στον κόσμο».

Το τραγούδι που ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ

