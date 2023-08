ΗΠΑ: Διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών ραπάρει με Eminem [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο σταρ της ραπ Eminem ζήτησε επισήμως από τον υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ Βίβεκ Ραμασουάμι να σταματήσει να "ραπάρει" με τα τραγούδια του στην προεκλογική του εκστρατεία, σύμφωνα με επιστολή που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Βίντεο του επιχειρηματία Ραμασουάμι που διεκδικεί το χρίσμα, ο οποίος γνωρίζει ξαφνική άνοδο στην κούρσα για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, στο οποίο εμφανίζεται να "ραπάρει" με το τραγούδι "Lose Yourself" σε πολιτική εκδήλωση στην Άιοβα, κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο αμερικανικός οργανισμός προστασίας δικαιωμάτων των μουσικών BMI αναφέρει σε επιστολή που δημοσιεύτηκε από την DailyMail και η αυθεντικότητά της επαληθεύτηκε από το AFP, ότι έλαβε "επίσημο αίτημα" από τον Eminem, ο οποίος αξιώνει να μην χρησιμοποιεί πλέον τη μουσική του ο Ραμασουάμι.

Ο νεοεισερχόμενος στην πολιτική καταλαμβάνει προς γενική έκπληξη πλέον την τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών που θα γίνουν στις αρχές του 2024.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χάρβαρντ είχε διακριθεί για το ταλέντο του στην ραπ με το ψευδώνυμο "Da Vek". Αν θεωρείτε δυνατό τον ρήτορα Βίβεκ Ραμασουάμι είναι επειδή δεν έχετε γνωρίσει ακόμη τον Da Vek. σημείωνε χιουμοριστικά η φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου The Crimson το 2006.

Στις δύο τελευταίες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αρκετοί πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Φαρέλ Γουίλιαμς, Ριάνα, Aerosmith ή η Αντέλ, όπως και οι κληρονόμοι του Prince, διαμαρτυρήθηκαν για τη χρήση τραγουδιών τους στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το διάσημο βρετανικό ροκ συγκρότημα Rolling Stones είχε ακόμη απειλήσει τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο με προσφυγή στη δικαιοσύνη αν συνέχιζε να χρησιμοποιεί την επιτυχία τους "You Can't Always Get What You Want".

