Πέθανε ο Ρέι Στίβενσον -Ήταν ο «Volstagg» στις ταινίες «Thor» - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Ιρλανδός ηθοποιός, Ray Stevenson.

Ο 58χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Punisher: War Zone», το «King Arthur», «Thor» πέθανε την Κυριακή (21/05), όπως αναφέρει το Variety.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γνωστά. Να σημειωθεί ότι ο Stevenson πέθανε τρεις ημέρες πριν τα 59α γενέθλιά του ενώ έκανε γυρίσματα για το Cassino In Ischia στην Ιταλία, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Η καριέρα του Ρέι Στίβενσον

Γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία στις 25 Μαΐου 1964 ξεκίνησε την καριέρα του εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικές εκπομπές τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια άρχισε να παίρνει ρόλους δράσης σε ταινίες του Χόλιγουντ από τη δεκαετία του 2000. Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήρθε το 2004 στην περιπέτεια του Antoine Fuqua «King Arthur», όπου υποδύθηκε έναν από τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης.

Το 2008, ο Στίβενσον απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Marvel, «Punisher: War Zone», όπου υποδύθηκε τον ομώνυμο μισθοφόρο, γνωστός και ως Frank Castle. Η ταινία διανεμήθηκε από τη Lionsgate στη Βόρεια Αμερική, πριν η Disney αποκτήσει τα δικαιώματα του σύμπαντος της Marvel και αργότερα επαναφέρει τον χαρακτήρα στη σειρά του Netflix "Daredevil". Ο Στίβενσον ήταν ο τρίτος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Punisher στην οθόνη. Ο Ντολφ Λούντγκρεν υποδύθηκε για πρώτη φορά τον εκδικητή σε μια ταινία straight-to-video το 1989, ενώ ακολούθησε ο Τόμας Τζέιν στην ταινία "Punisher" του 2004 με την κατηγορία R-rated.

Η παρουσία του Ρέι Στίβενσον ως «Volstagg» στις ταινίες «Thor»

Στη δεκαετία του 2010, ο Στίβενσον εμφανίστηκε σε ταινίες δράσης όπως το «The Book of Eli», το «G.I. Joe: Retaliation», «The Three Musketeers» και σε franchise όπως το «Thor» της Marvel και η προσαρμογή του «Divergent» της Lionsgate. Στη δεύτερη συμμετοχή του στη Marvel, ο Stevenson υποδύθηκε τον Asgardian ήρωα Volstagg, έναν από τους Τρεις Πολεμιστές που ήταν σύμμαχοι του Thor του Κρις Χέμσγουορθ. Εμφανίστηκε στις τρεις πρώτες ταινίες «Thor» πριν χτυπηθεί από την κακιά Hela (Κέιτ Μπλάνσετ) στο «Thor: Ragnarok». Στη σειρά "Divergent", ο Stevenson υποδύθηκε τον Marcus Eaton, τον επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της παράταξης Abnegation και πατέρα του Four (Theo James).

Ο ρόλος του ηθοποιού στο «σύμπαν» του «Πολέμου των Άστρων»

Πρόσφατα, ο Stevenson εμφανίστηκε στο υποψήφιο για Όσκαρ blockbuster «RRR» ως ο κακός κυβερνήτης Σκοτ Μπάξτον. Θα εμφανιστεί επίσης αυτό το καλοκαίρι στη σειρά «Star Wars» της Disney+ «Ahsoka» ως ένας Jedi ονόματι Baylan Skoll, ο οποίος στρέφεται στη σκοτεινή πλευρά και είναι σύμμαχος του διαβολικού Μεγάλου Ναυάρχου Thrawn. Στο παρελθόν είχε εκφράσει τον χαρακτήρα Gar Saxon στο «Star Wars Rebels» και στο «Star Wars: The Clone Wars».