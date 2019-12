Η λαμπερή τελετή της απονομής των βραβείων Νόμπελ -Πολυτέλεια, πριγκίπισσες με φορέματα Χόλιγουντ και ένα ευτράπελο [εικόνες]

Στην λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ παραβρέθηκε χθες η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας, με τον βασιλιά Καρλ Φίλιπ να κάνει τις απονομές και τις πριγκίπισσες Βικτόρια, Σοφία και Μαντλέν να ξεχωρίζουν

Η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας έδωσε χθες ένα δείγμα του τι σημαίνει λάμψη και γοητεία όταν εμφανίστηκε με πανάκριβα κοσμήματα, μοναδικές τουαλέτες, λαμπερές τιάρες και κολλαριστά κοστούμια στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Στοκχόλμης. Ο βασιλιάς Κάρλ Γκουστάφ και η βασίλισσα Σίλβια, μαζί με τα τρία τους παιδιά, την πριγκίπισσα Βικτόρια, τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ και την πριγκίπισσα Μάντελιν, έδωσαν το παρών στην εκδήλωση, μαγεύοντας με τις εμφανίσεις τους.

Η τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ

Από το 1901, τα βραβεία Νόμπελ απονέμονται στους νικητές τους σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιείται στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ. Όπως ορίζεται από την διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη μετά τον θάνατό του το 1896, τα βραβεία Νόμπλε Φυσικής, Χημείας, Φυσιολογίας ή Ιατρικής και Οικονομικών Επιστημών απονέμονται στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, ενώ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στο Όσλο της Νορβηγίας. Την τελετή ακολουθεί ένα πλούσιο δείπνο στην μπλε αίθουσα του δημαρχείου της Στοκχόλμης, όπου η βασιλική οικογένεια είναι οι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Περίπου 1.000 καλεσμένοι παρακάθισαν στο δείπνο προς τιμή των νικητών των βραβείων Νόμπελ/Φωτογραφία: Instagram/

kungahuset



Τι περιλάμβανε το μενού της επίσημης δεξίωσης

Το μενού του φετινού δείπνου ήταν gourmet και οι 1.00 περίπου καλεσμένοι κάθισαν σε τραπέζια που στήθηκαν ειδικά για την βραδιά με λευκά τραπεζομάντιλα και σερβίτσια με χρυσή λεπτομέρεια. Το μενού περιελάμβανε ψάρι με αγγούρι, μαρούλι, κρεμώδη άνιθο και σάλτσα από χρένο, ενώ ακολούθησε πάπια γεμιστή με μαύρες κανθαρέλλες και θυμάρι, πατάτες με καραμελωμένο σκόρδο, πικάντικες πίκλες παντζαριού και ψητή πάπια. Όλα αυτά σερβιρισμένα με λάχανο με καπνιστό shiitake, ψητό κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Για επιδόρπιο, υπήρχε μους βατόμουρου, μους σοκολάτας, και σορμπέ σμέουρων.



Το επιδόρπιο του επίσημου δείπνου/Φωτογραφία: Instagram/ jennystromstedt

Τα ευτράπελα της φετινής απονομής βραβείων Νόμπελ



Από την λαμπερή εκδήλωση δεν έλειψαν και κάποια ευτράπελα. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Πέτερ Χάντκε παρέλαβε το βραβείο του από τον βασιλιά της Σουηδίας, Καρλ Γκουστάβ, με την Ακαδημία να τιμά τον Χάντκε για «το έργο του που με την γλωσσολογική επινοητικότητα έχει διερευνήσει την περιφέρεια και την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης εμπειρίας» ενώ τον αποκάλεσε ως έναν από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ο βασιλιάς Καρλ Γκουστάβ της Σουηδίας απονέμει το βραβείο Νόμπελ στον Αυστριακό συγγραφέα Πέτερ Χάντκε/Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βραβείο όμως αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ένα μέλος της επιτροπής Νόμπελ παραιτήθηκε από την θέση του, ενώ την χθεσινή τελετή μποϊκόταραν ένα μέλος της Ακαδημίας καθώς και οι εκπρόσωποι των πρεσβειών της Αλβανίας, της Βοσνίας, της Κροατίας, του Κοσσόβου και την Τουρκίας. Την ώρα που ο Χάντκε παραλάμβανε το βραβείο, εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί σε δύο σημεία της πόλης για να αντιταχθούν στην βράβευσή του, με κάποιους να κρατάνε πανό ζητώντας του να ζητήσει συγνώμη από τα θύματα της Σρεμπρένιτσα.



Το 1997, ο Χάντκε είχε κατηγορηθεί πως ελαχιστοποιεί τα σερβικά εγκλήματα πολέμου στο βιβλίο του «A Journey to the Rivers: Justice for Serbia», ενώ είχε μιλήσει και στην κηδεία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτ το 2006, που πέθανε ενώ βρισκόταν σε δίκη αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



Οι λαμπερές εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας

Η πριγκίπισσα Σοφία και η πριγκίπισσα Μαντλέν κατά την είσοδό τους στην τελετή απονομής βραβείων Νόμπελ

Πριγκίπισσα Βικτόρια



Η κληρονόμος του θρόνου ντύθηκε σαν πραγματική μελλοντική μονάρχης, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο, ασύμμετρο φόρεμα της σχεδιάστριας Selam Fessahaye με καταγωγή από την Σουηδία και την Ερέτρια, με puffy μανίκια και μακριά ουρά. Η πριγκίπισσα Βικτόρια ολοκλήρωσε το λουκ με τις βασιλικές καρφίτσες, ένα ζευγάρι λαμπερά σκουλαρίκια και ένα διμαντένιο κολιέ. Φυσικά, τα βλέμματα τράβηξε η διαμαντένια τιάρα της που ανήκει στην βασιλική οικογένεια της Σουηδίας από το 1881.



Η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας με ασπρόμαυρο ασύμμετρο φόρεμα/Φωτογραφία: Getty Images

Πριγκίπισσα Σοφία



Η αδερφή της Βικτόριας, η πριγκίπισσα Σοφία, που πρόσφατα έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση με animal print φόρεμα σε επίσημη δεξίωση, έλαμπε μέσα στην μπλε τουαλέτα της, που ταίριαζε απόλυτα με τα μάτια της. Για την περίσταση, φόρεσε και πάλι την τιάρα του γάμου της, αλλάζοντας, για άλλη μία φορά, τους πολύτιμους λίθους που φέρει επάνω της, με τιρκουάζ λίθους. Το μπλε, έξωμο φόρεμά της κολάκευε ιδιαίτερα την σιλουέτα της, με τα ελαφρώς φουσκωτά μακριά μανίκια και τα κουμπιά στο τελείωμά τους να κλέβουν τις εντυπώσεις.



Η πριγκίπισσα Μαντλέν με φούξια τουαλέτα, η πριγκίπισσα Βικτόρια με ασύμμετρη ασπρόμαυρη και η πριγκίπισσα Σοφία με τυρκουάζ μακρύ φόρεμα/Φωτογραφία: Instagram/ kungahuset



Πριγκίπισσα Μαντλέν



Η μικρότερη αδερφή της πριγκίπισσας Βικτόριας και του πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, η πριγκίπισσα Μαντλέν, παρόλο που ζει στην Αμερική, ταξίδεψε μέχρι την Σουηδία για να παραβρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ, επιλέγοντας για την εμφάνισή της ένα τολμηρό ροζ φόρεμα. Κι ενώ η τουαλέτα της, έδειχνε από μακριά σαν να ήταν στράπλες, είχε τελικά μια διαφάνεια στο πάνω μέρος, όπως αποδεικνύεται από τα φούξια κουμπιά που φαίνονται στην πλάτη της. Όπως και οι άλλες πριγκίπισσες, έτσι και η Μαντλέν επέλεξε να εμφανιστεί με βασιλικά κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένης της τιάρας Kokoshnik, που είναι εμπνευσμένη από ένα δημοφιλές ρωσικό βασιλικό ντιζάιν και ανήκει στην οικογένεια από τα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με το People.



Βασίλισσα Σίλβια



Τελευταία αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντική είναι η βασίλισσα Σίλβια, η μητέρα της πριγκίπισσας Βικτόριας και της Μαντλέν, επέλεξε για την περίσταση ένα μπεζ φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και διαφάνεια στο πάνω μέρος. Όσο για την τιάρα της, φόρεσε την Nine Prong, που κατασκευάστηκε το 1860.



Ο βασιλιάς Καρλ Γκουστάφ και η βασίλισσα Σίλβια με την κόρη τους και μελλοντική μονάρχη, πριγκίπισσα Βικτόρια/Φωτογραφία: Instagram/kungahuset



Η βραδιά αυτή έρχεται μόλις λίγες ώρες πριν από μια παρόμοια λαμπερή δεξίωση για την βρετανική βασιλική οικογένεια. Η βασίλισσα Ελισάβετ συνοδεία άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της Κέιτ Μίντλετον, θα παραθέσει επίσημη δεξίωση σήμερα το βράδυ στα μέλη του διπλωματικού σώματος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου αναμένεται να εμφανιστούν επίσης, με τιάρες.