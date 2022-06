Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τα κρυμμένα μηνύματα πίσω από τις ενδυματολογικές επιλογές της -Ειδικός αποκαλύπτει - iefimerida.gr

Οι πιο εμβληματικές εμφανίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα έκρυβαν μυστικά νοήματα πίσω τους, σύμφωνα με μία ειδικό σε θέματα μόδας.

Μιλώντας στην εκπομπή Lorraine του ITV, η δημοσιογράφος μόδας Eloise Moran μίλησε για μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα ρούχα της Νταϊάνα και πώς αυτά υπονοούσαν το πώς ένιωθε εκείνη τη στιγμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας εντόπισε κρυμμένα μηνύματα σε ρούχα όπως το μαύρο πουλόβερ της πριγκίπισσας και το διαβόητο «φόρεμα εκδίκησης» που φόρεσε την ίδια νύχτα που ο πρίγκιπας Κάρολος ομολόγησε δημόσια τη μοιχεία του.

Η Eloise, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου The Lady Di Look Book: What Diana Was Trying to Tell Us Through Her Clothes, εντόπισε επίσης πως σύγχρονες royals έχουν αποτίσει φόρους τιμής προς την εκλιπούσα πριγκίπισσα. Μιλώντας στην παρουσιάστρια Lorraine Kelly, είπε: «[Η Νταϊάνα] ήταν καινούργια στη βασιλική σκηνή και νομίζω ότι ένιωθε κάπως περίεργα».

Αφού η Lorraine διερωτήθηκε αν το πουλόβερ με τα πρόβατα ήταν ένα σκόπιμο μήνυμα, η Moran πρόσθεσε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε ξανά το πουλόβερ όταν βγήκε βόλτα με τη Σάρα Φέργκιουσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νταϊάνα, η οποία παρακολουθούσε τον νέο της αγαπημένο πρίγκιπα Κάρολο να παίζει στον αγώνα πόλο, φορούσε το πουλόβερ Warm & Wonderful που είχε αποτυπωμένα λευκά πρόβατα - αλλά απεικόνιζε ένα μόνο μαύρο πρόβατο στο κέντρο.

Η Νταϊάνα, φορώντας μάλλινο πουλόβερ 'Black sheep' του οίκου Warm and Wonderful (Muir & Osborne) στο Windsor Polo, Ιούνιος 1981 /Φωτογραφία: Getty Images

Μιλώντας για μια άλλη εμβληματική εμφάνιση της Νταϊάνα όταν ήταν έγκυος στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, η Lorraine σημείωσε ότι η πριγκίπισσα είχε πει ότι «έβρισκε ακόμα τα πατήματά της».

Σύμφωνα με την Eloise, οι επιλογές της στη μόδα ενώ ήταν έγκυος έδιναν και πάλι μια ματιά στον εσωτερικό της τρόπο σκέψης εκείνη την εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγγραφέας εξήγησε: «Αντιμετώπιζε μια διατροφική διαταραχή εκείνη την εποχή και ήταν κάπως αγχωμένη. Ήταν γνωστή ως "Shy Di" (η ντροπαλή D) επειδή είχε πάντα το κεφάλι της κάτω».

Δείχνοντας μια φωτογραφία της πριγκίπισσας με ένα πράσινο φόρεμα εγκυμοσύνης με λευκό γιακά και λευκά πουά, η Eloise σημείωσε ότι ήταν μια «τυπική» εμφάνισή της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φορώντας ένα πράσινο και λευκό πουά φόρεμα μητρότητας σχεδιασμένο από την Catherine Walker ενώ ήταν έγκυος στον πρίγκιπα Γουίλιαμ / Φωτογραφία: Getty Images

Η Lorraine σημείωσε τον αντίκτυπο που είχε η πριγκίπισσα Νταϊάνα στη γυναικεία μόδα καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 ως είδωλο του στυλ. «Όταν φορούσε κάτι, αυτό απλά εξαφανιζόταν, έτσι δεν είναι;», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Eloise σημείωσε ότι η ενδυματολογική αίσθηση της πριγκίπισσας Νταϊάνα εισήλθε σε μια εποχή «εκδίκησης» μετά τον χωρισμό της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Εστιάζοντας στο «φόρεμα εκδίκησης» που φόρεσε το 1994 το βράδυ που ο πρίγκιπας Κάρολος ομολόγησε για πρώτη φορά δημόσια ότι διέπραξε μοιχεία, η Eloise σημείωσε ότι η πριγκίπισσα δεν είχε ποτέ αρχικά την πρόθεση να το φορέσει.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φορώντας το «φόρεμα εκδίκησης» Ελληνίδας σχεδιάστριας / Φωτογραφία: ΑΡ

Το εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με την ιδιαίτερη λαιμόκοψη σχεδιάστηκε από την όχι και τόσο γνωστή τότε Ελληνίδα σχεδιάστρια Christina Stambolian. Ωστόσο, η Νταϊάνα αρχικά σκόπευε να φορέσει Valentino.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μετά από μια διαρροή στον Τύπο που περιγράφει λεπτομερώς το ντύσιμό της, η πριγκίπισσα, που «αγαπούσε το στοιχείο της έκπληξης», βγήκε με το φόρεμα Stambolian αντί για αυτό.

Δεδομένης της χρονικής στιγμής του εκπληκτικού ρούχου, η Lorraine δήλωσε: «Ήταν ένα μήνυμα προς [τον Κάρολο] και προς τον κόσμο».

Μετά την αποχώρησή της από τη βασιλική οικογένεια, η Νταϊάνα εθεάθη να βγαίνει με περισσότερα ρούχα σχεδιαστών που δεν είχαν έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ο Versace - και εκμεταλλεύτηκε την ελευθερία της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με μωβ βραδινό φόρεμα σχεδιασμένο από τον Versace / Φωτογραφία: Getty Images

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βγαίνοντας με ένα μοβ φόρεμα Versace με ασορτί μοβ τακούνια Jimmy Choo, η Eloise είπε ότι η Diana είχε αναπτύξει μια «διεθνή εμφάνιση».

«Είναι πολύ βελτιωμένη, μπορείτε να δείτε ότι δεν φοβάται να αναδείξει περισσότερο το σώμα της», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος σημείωσε επίσης ότι η Νταϊάνα εθεάθη με ψηλά τακούνια πιο συχνά μετά τον χωρισμό της με τον Κάρολο - καθώς κατά τη διάρκεια του γάμου τους δεν ήθελε να φαίνεται ψηλότερη από εκείνον.

«Δεν νομίζω ότι ήθελε να πληγώσει τον εγωισμό του» είπε η Eloise προσθέτοντας πως «Είναι η απόλυτη κίνηση εκδίκησης».