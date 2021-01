«Ο γάμος μου ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: Οταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα αποκάλυπτε και συγκλόνιζε

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα χαρακτήρισε τον βασιλικό γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο «τη χειρότερη μέρα στη ζωή της» σε κασέτες ήχου που περιλαμβάνονται σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μίλησε ειλικρινά για τη βασιλική οικογένεια, την ψυχική υγεία και την κατάρρευση της σχέσης της με τον πρίγκιπα της Ουαλίας σε μια σειρά από μυστικές κασέτες που ηχογραφήθηκαν το 1991. Η ίδια η Νταϊάνα έδωσε σε μια φίλη, άδεια να ηχογραφήσει την ομιλία της εκ μέρους του δημοσιογράφου Αντριου Μόρτον για ένα βιβλίο για τη ζωή της, με τίτλο «Νταϊάνα: Η αληθινή ιστορία της».

Δεν αποκαλύφθηκε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα συμμετείχε στη βιογραφία μέχρι και τον θάνατό της, όταν ο Μόρτον κυκλοφόρησε μια αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου. Στη συνέχεια, το 2017 το National Geographic παρουσίασε τις κασέτες στο ντοκιμαντέρ, «Diana: In Your Own Words», το οποίο έκτοτε διατίθεται στο Netflix και το Disney Plus.

Στις κασέτες, ακούγεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα να μιλά για την ημέρα του γάμου της: «Δεν νομίζω ότι ήμουν χαρούμενη. Ποτέ δεν προσπάθησα να τον αναβάλω, με την έννοια ότι θα το έκανα πραγματικά, αλλά νομίζω ότι ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου». Περιέγραψε επίσης τον εαυτό της ως «αρνί στη σφαγή».

Η πριγκίπισσα εξήγησε στις κασέτες πώς αισθάνθηκε αμφιβολίες για τη σχέση της με τον Κάρολο πριν από τον βασιλικό γάμο.

Είπε ότι όταν ήταν αρραβωνιασμένοι, ανακάλυψε ένα βραχιόλι που ο πρίγκιπας είχε χαράξει ειδικά για την Καμίλα, οπότε είπε στις αδελφές της ότι δεν ήθελε να τον παντρευτεί.

«Κακή τύχη Duch», απάντησαν, σύμφωνα με την Νταϊάνα. «Το πρόσωπό σου είναι ήδη στις χαρτοπετσέτες για το τσάι, έτσι είσαι πολύ αργά για να δειλιάσεις».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 1981 / Φωτογραφία: ΑΡ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο στις 29 Ιουλίου 1981. Την τελετή παρακολούθησε ένα τηλεοπτικό κοινό 750 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το BBC.

Ήταν το πρώτο βασιλικό ζευγάρι που μοιράστηκε το πρώτο τους φιλί μπροστά στο κοινό, στο μπαλκόνι στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, μια παράδοση που ακολούθησε από τότε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον το 2011, και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έξω από το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρου Ουίνδσορ το 2018.

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996. Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε την Καμίλα το 2005 και της δόθηκε ο τίτλος της δούκισσας της Κορνουάλης.

Η σχέση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας ήταν το επίκεντρο της τέταρτης σεζόν του "The Crown" που προβλήθηκε στο Netflix πριν από λίγες εβδομάδες. Το ιστορικό δράμα διηγείται την αρχή του γάμου του Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τη σχέση του πρίγκιπα με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Η απεικόνιση του ερωτικού τριγώνου στη σειρά έχει οδηγήσει τους οπαδούς της πριγκίπισσας Νταϊάνα να ενοχλούν τους κοινόχρηστους λογαριασμούς των social media του Καρόλου και της Καμίλα. Μάλιστα, σε μια ανάρτηση στο Instagram της δούκισσας της Κορνουάλης, οι θαυμαστές της Νταϊάνα, γέμισαν τα σχόλια με το όνομα της. Το ζευγάρι έκτοτε απενεργοποίησε τις απαντήσεις στις δημοσιεύσεις του στο Twitter.