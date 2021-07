Οι viral αντιδράσεις του πρίγκιπα Τζορτζ στον τελικό του Euro -Από τα χοροπηδητά στην αρχή, στο κατσούφιασμα στο τέλος [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τη διάθεση που επικράτησε χθες σε όλη την Αγγλία εξέφρασε μέσα από τις γκριμάτσες και τα πανηγύρια του, ο πρίγκιπας Τζορτζ, με την χαρά να δίνει τη θέση της στην λύπη καθώς η Αγγλία έχασε από την Ιταλία στον τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ.



Ο 7χρονος πρίγκιπας συνόδευσε τους γονείς του, Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπα Γουίλιαμ, στον τελικό της διοργάνωσης και και παρακολούθησε τον αγώνα από τις θέσεις IP. Φορώντας ένα μπλε σακάκι και γραβάτα – ταιριαστά με αυτά του πατέρα του, όπως ακριβώς στον αγώνα της Αγγλίας στα προημιτελικά, με την χώρα να τον θεωρεί το «τυχερό του γούρι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασιλική οικογένεια τραγούδησε με πάθος τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας λίγο πριν αρχίσει το ματς και στη συνέχεια, πήρε τη θέση της στα καθίσματα για να παρακολουθήσει τον αγώνα.



Αμέσως μετά το πρώτο γκολ της Αγγλίας στο 2ο λεπτό του αγώνα, η κάμερα κατέγραψε τους τρελούς πανηγυρισμούς του νεαρού πρίγκιπα, που σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να χειροκροτεί, σπεύδοντας να αγκαλιάσει τον πατέρα του και την μητέρα του, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να τινάζει την γροθιά του στον αέρα από την χαρά του. Ο ενθουσιασμός του συνεχίστηκε για κάποια δευτερόλεπτα, με τον πρίγκιπα Τζορτζ να ξεσπά σε γέλια και να συνεχίζει τους έξαλλους πανηγυρισμούς του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς, όμως η χαρά του κόπηκε με την ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία στα πέναλτι, με τον πρίγκιπα Τζορτζ να δείχνει θλιμμένος και τον πατέρα του, να σπεύδει να τον αγκαλιάσει. H προσωπική απογοήτευση του πρίγκιπα Γουίλιαμ ήταν έκδηλη σε μια ανάρτηση στο Instagra, που μοιράστηκε λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα, η οποία ανέφερε: «Σπαρακτικό. Συγχαρητήρια Azzuri για τη μεγάλη νίκη. Για εσάς, Αγγλία, φτάσατε πολύ μακριά, αλλά δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν ήταν η μέρα μας. Μπορείτε να περπατάτε με ψηλά το κεφάλι και να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το ξέρω πως θα έρθουν πολλά ακόμη».



Ο πρίγκιπας Τζορτζ πανηγυρίζει το γκολ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρελά γέλια του πρίγκιπα Τζορτζ

Από τον απόλυτο ενθουσιασμό στη λύπη για την ήττα -Viral οι αντιδράσεις του

Οι εκφράσεις του πρίγκιπα Τζορτζ, πάντως, έγιναν viral στα social media, με πολλούς να γράφουν: «Ο πρίγκιπας Τζορτζ αντικατοπτρίζει τη διάθεση όλων στην Αγγλία αυτή τη στιγμή». «Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι ο μέσος Άγγλος οπαδός αυτή τη στιγμή – από την ξεκάθαρη έκσταση μετά το γκολ, στη σπαραξικάρδια στιγμή της ήττας του αγώνα» πρόσθεσε κάποιος άλλος. Κάποιοι άλλοι πάντως, είδαν μια πιο αστεία πλευρά της κατάστασης, αστειευόμενοι πως ο Τζορτζ μπορεί να πάρει εκδίκηση από την Ιταλία όταν γίνει βασιλιάς.

Η λύπη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πρίγκιπα Τζορτζ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κρατά τον γιο του μετά την ήττα της Αγγλίας στον τελικό του Euro 2021

Awwww I feel sad for them. Prince George looks sad😕😕 well, Prince William and The Duchess of Cambridge too 😕😕 pic.twitter.com/OHitiTnBVN— Isa (@isaguor) July 11, 2021

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θλιμμένος πρίγκιπας Τζορτζ μετά την ήττα της εθνικής Αγγλίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr