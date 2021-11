Αποκαλύψεις: Ο Κάρολος έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για το χρώμα του γιου της Μέγκαν Μαρκλ | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ποιο ήταν άραγε το μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας που έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για το χρώμα του γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι; Ο πρίγκιπας Κάρολος, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.



Μάλιστα, σύμφωνα με μια καλά τοποθετημένη πηγή στο νέο βιβλίο του συγγραφέα Κρίστοφερ Άντερσεν, «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» που κυκλοφορεί αύριο, οι εικασίες του πρίγκιπα Καρόλου σχετικά με τον τόνο του δέρματος των μελλοντικών παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν ήταν αυτές που άθελά του πυροδότησαν τη ρήξη μεταξύ του ζευγαριού και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ

Το σχόλιο του πρίγκιπα Καρόλου: Αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα παιδιά τους

Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε πως στις 27 Νοεμβρίου 2017- την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα ο αρραβώνας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ- ο πρίγκιπας Κάρολος είπε στη σύζυγό του Καμίλα: «Αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα παιδιά τους». Η πηγή πρόσθεσε πως η Καμίλα «αιφνιδιάστηκε κάπως» από την ερώτηση και απάντησε: «Λοιπόν, απολύτως υπέροχα, είμαι σίγουρη». Χαμηλώνοντας όμως τη φωνή του, ο Κάρολος συνέχισε ρωτώντας: «Αυτό που θέλω να πω είναι, πώς νομίζεις ότι θα είναι το χρώμα των παιδιών τους;».



Φυσικά, μετά την αποκάλυψη αυτών των λεπτομερειών, ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Καρόλου έσπευσε να αρνηθεί τα πάντα στη New York Post: «Αυτό είναι αποκύημα φαντασίας και δεν αξίζει περαιτέρω σχόλιο».

Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι με τον γιο τους, Άρτσι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ στην εκρηκτική της συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον περασμένο Μάρτιο είχε δηλώσει πως υπήρχαν «ανησυχίες και συζητήσεις για το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το δέρμα του γιου της Άρτσι, όταν γεννήθηκε. Αυτές ήταν συζητήσεις που έκανε η οικογένεια του Χάρι».



Παραποιήθηκαν τα λόγια του Καρόλου;

Ο συγγραφέας όμως του νέου αυτού βιβλίου, θέλοντας να υποβιβάσει το γεγονός, αναφέρει πως τα λεγόμενα του πρίγκιπα Καρόλου, τα οποία ειπώθηκαν από περιέργεια, διαστρεβλώθηκαν από δόλιους αυλικούς, οι οποίοι έδωσαν ρατσιστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Άντερσεν, τη στιγμή που τα λόγια αυτά είχαν φτάσει στα αυτιά του Χάρι και της Μέγκαν, είχαν πάρει τοξικές διαστάσεις.



Μάλιστα, ο συγγραφέας κατηγορεί για όλα αυτά μια ομάδα υψηλού επιπέδου συμβούλων του παλατιού, τους γνωστούς ως «Άνδρες με τα γκρι». «Το ερώτημα που έθεσε ο Κάρολος απηχούσε με λιγότερο αθώο τρόπο σε όλες τις αίθουσες του παλατιού του Μπάκιγχαμ», γράφει ο Άντερσεν, περιγράφοντας τους ψιθύρους μιας ελιτίστικης κλίκας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απογοήτευση του Χάρι - Τι του απάντησε ο πατέρας του

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης την απογοήτευση του πρίγκιπα Χάρι όταν παραπονέθηκε για όσα ακούστηκαν στον πατέρα του, Κάρολο, ο οποίος, σύμφωνα με ένα άλλο άτομο, είπε στον πρίγκιπα πως ήταν «υπερβολικά ευαίσθητος σχετικά με το θέμα».



Η διαστρεβλωμένη αυτή αλήθεια έφτασε μέχρι και τα αυτιά του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος φέρεται να χαρακτήρισε το σχόλιο του πατέρα του για τον τόνο του δέρματος «απρεπές», αλλά «όχι σημάδι ρατσισμού εντός της βασιλικής οικογένειας». Πράγματι, μετά τις δημόσιες κατηγορίες του πρίγκιπα Χάρι στην τηλεόραση, ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, δήλωσε δημόσια: «Δεν είμαστε μια ρατσιστική οικογένεια».