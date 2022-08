Οταν ο πρίγκιπας Χάρι έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα στον αδερφό του - Η κόντρα για τη Μέγκαν, τι έκανε ο Γουίλιαμ - iefimerida.gr

Οι σχέσεις των δύο αδερφών, δηλαδή του πρίγκιπα Χάρι και του πρίγκιπα Γουίλιαμ, είναι τεταμένες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, διάστημα στο οποίο υπήρχαν εντάσεις και νεύρα.

Αυτό υποστηρίζει ένα νέο γαλλικό ντοκιμαντέρ, λέγοντας πως ο πρίγκιπας Χάρι έκλεισε το τηλέφωνο στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, όταν ήρθε αντιμέτωπος με καταθέσεις μαρτύρων που παρουσίαζαν την Μέγκαν Μαρκλ ως μοχθηρό νταή του γυναικείου προσωπικού.



Με τη σειρά του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «που ήδη δεν συμπαθούσε και πολύ την νύφη του», θύμωσε τόσο πολύ με την επιμονή του αδερφού του να προστατεύει τη σύζυγό του από την κριτική, που πήγε να βρει και να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον Χάρι.



Νέο ντοκιμαντέρ «καίει» τη Μέγκαν Μαρκλ- Έκανε bullying στο προσωπικό της

Οι εκρηκτικοί αυτοί ισχυρισμοί περιέχονται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του δημοφιλούς τηλεοπτικού ειδησεογραφικού πρακτορείου BFM TV στη Γαλλία, το οποίο θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα, στην 25η επέτειο του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνας, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «Red Line:William and Harry, the enemy brothers», προβάλλει τα email – τα οποία αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο της αγωγής της Μέγκαν Μαρκλ κατά της Mail on Sunday για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα πάντα με το ντοκιμαντέρ, το προσωπικό που είχε εμπλακεί σε όλο αυτό, παραιτήθηκε από το βασιλικό οίκο και δημιούργησε μια ομάδα WhatsApp με την ονομασία «The Sussex Survivors’ Club» (Λέσχη Επιζώντων των Σάσεξ).



Η σειρά κατηγορεί «την συμπεριφορά της Μέγκαν, λέγοντας πως αυτή ευθύνεται για την απομάκρυνση του Χάρι από τον αδερφό του Γουίλιαμ. Αναφέρει πως η δούκισσα του Σάσεξ χρησιμοποίησε τη θέση της στη βασιλική οικογένεια για να εκφοβίζει και να τρομοκρατεί το προσωπικό, ενώ ζούσε στο παλάτι του Κένσινγκτον με τον Χάρι».



Γιατί έκλεισε το τηλέφωνο ο Χάρι στον αδερφό του

Ένα mail το φθινόπωρο του 2018 που γράφτηκε από τον Τζέισον Κνάουφ, πρώην γραμματέα επικοινωνίας του Χάρι και της Μέγκαν, προς τον Σάιμον Κέις, τον τότε προσωπικό γραμματέα του δούκα του Κέιμπριτζ, έριξε για πρώτη φορά φως στο σκάνδαλο. Ο Κνάουφ ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν είχε «εκφοβίσει» δύο προσωπικές βοηθούς. Η μία από αυτές αναφέρεται με το γράμμα Υ.

«Η δούκισσα φαίνεται να έχει σκοπό να έχει πάντα κάποιον ως στόχο. Εκφοβίζει την Υ και προσπαθεί να υπονομεύσει την αυτοπεποίθησή της. Είχαμε τη μία αναφορά μετά την άλλη από ανθρώπους που έχουν γίνει μάρτυρες αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς απέναντι στην Υ». Και συνεχίζει στο email: «Ανησυχώ πολύ για το γεγονός ότι η Δούκισσα εκφόβιζε και παρενοχλούσε δύο προσωπικούς βοηθούς, σε βαθμό που προκάλεσε την παραίτησή τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους».



Και το ντοκιμαντέρ συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια του 2018 υπήρξε πράγματι ένα κύμα παραιτήσεων μεταξύ της ομάδας της Μέγκαν Μαρκλ. Πρώην μέλη δημιούργησαν μάλιστα μια άτυπη ομάδα μεταξύ τους, την Λέσχη Επιζώντων των Σάσεξ».



Ο Πιέρικ Τζέις, ένας βασιλικός συγγραφέας που έχει γράψει βιβλίο για τον δούκα του Κέιμπριτζ, δήλωσε στην εκπομπή: «Ο Γουίλιαμ, που ήδη δεν συμπαθούσε πολύ την νύφη του, έγινε έξαλλος. Τηλεφώνησε απευθείας στον Χάρι και ο Χάρι του έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Χάρι δεν ήθελε να μάθει τίποτα και έτσι ο Γουίλιαμ μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και πήγε στο παλάτι του Κένσινγκτον προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πρίγκιπα Χάρι».



Υπενθυμίζεται πως το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι δεν θα έδινε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες μιας εσωτερικής έρευνας σχετικά με τους ισχυρισμούς για τον εκφοβισμό της Μέγκαν, και αυτό οδήγησε σε κατηγορίες για βασιλική συγκάλυψη.

Εκπρόσωπος των Σάσεξ δήλωσε προηγουμένως, απαντώντας στους Times που αρχικά ανέφεραν τους ισχυρισμούς, ότι ήταν θύματα μιας υπολογισμένης εκστρατείας σπίλωσης που βασίστηκε σε παραπλανητική και επιζήμια παραπληροφόρηση.