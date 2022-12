«Ήταν μια μεγαλύτερη»: Όλοι ψάχνουν ποια ήταν η πρώτη του Χάρι στο σεξ -Ποια πασίγνωστη ηθοποιός... καρφώθηκε - iefimerida.gr

Νέες αποκαλύψεις ετοιμάζει ο πρίγκιπας Χάρι στην επερχόμενη βιογραφία του. Και μία από αυτές αφορά στην πρώιμη σεξουαλική του ζωή και στη γυναίκα με την οποία έκανε για πρώτη φορά σεξ.



Το πρώτο κύμα αποκαλύψεων ήρθε με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan». Μέσα σε 6 επεισόδια, το πρώην βασιλικό ζευγάρι περιγράφει τη γνωριμία του, δείχνει άγνωστα στιγμιότυπα από τη ζωή του, και μιλά για την ζωή στο παλάτι και την νέα πραγματικότητα στην οποία έπρεπε να συνηθίσει η Μέγκαν.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα καρφιά. Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγόρησε το παλάτι πως «φυτεύει» ιστορίες για την σύζυγό του, πως λένε ψέματα για να προστατεύσουν τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ενώ αναφέρθηκε και στην σύνοδο κορυφής στο Σάντριγχαμ για να συζητήσουν την αποχώρησή του από την βασιλική οικογένεια. Σαν να μην έφτανε η ολομέτωπη επίθεση ενάντια στον Γουίλιαμ, ο Χάρι αποκάλυψε ότι όταν ο ίδιος πρότεινε να είναι «μισό μέσα, μισό έξω», δηλαδή να εγκαταλείψουν τη βασιλική οικογένεια αλλά να συνεχίσουν να υπηρετούν την βασίλισσα Ελισάβετ και το στέμμα, ο αδερφός του, πάντα σύμφωνα με τον Χάρι, άρχισε να του φωνάζει και να ουρλιάζει.



Οι αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ ήταν ως επί το πλείστον αρνητικές και όχι μόνο στη Βρετανία που η αγάπη για την βασιλική οικογένεια θυμίζει πίστη σε θρησκεία, αλλά και από το γεγονός ότι οι Βρετανοί δεν αποδέχτηκαν ποτέ την Μέγκαν Μαρκλ – εξάλλου ο βρετανικός Τύπος φρόντιζε να την «θάβει» σε κάθε της βήμα και εμφάνιση.



Το παλάτι βέβαια, τήρησε σιγή ιχθύος – αυτή είναι ούτως ή άλλως η εντολή - (Keep calm and carry on), με τον βασιλιά Κάρολο να μην θέλει ακόμη να κλείσει την πόρτα στο γιο του και την νύφη του. Μάλιστα λέγεται ότι τους έχει καλέσει και στην στέψη του στις 6 Μαΐου, αν και είναι άγνωστο εάν το ζευγάρι θα παραβρεθεί. Κρατάει επίσης μια στάση ουδετερότητας, αναμένοντας την βιογραφία του γιου του, πρίγκιπα Χάρι.



Η αποκάλυψη του πρίγκιπα Χάρι στη βιογραφία του

Και ερχόμενοι σε αυτό το θέμα, η βιογραφία του πρίγκιπα Χάρι που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες για την βασιλική του ζωή.



Το εξώφυλλο των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι

Μία από αυτές αφορά στην πρώιμη σεξουαλική του ζωή και στην γυναίκα από την οποία έχασε την παρθενιά του. Σύμφωνα με τους Saturday Times, ο πρίγκιπας Χάρι στα απομνημονεύματά του λέει ότι ως έφηβος έχασε την παρθενιά του από μαι «όμορφη μεγαλύτερη γυναίκα στην εξοχή».



Περισσότερες λεπτομέρειες δεν αναφέρει, αλλά μόλις έγινε γνωστή η λεπτομέρεια αυτή, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες και εικασίες για το ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η γυναίκα.



Οι φήμες θέλουν να είναι η Λιζ Χάρλεϊ - Τι απαντά η ηθοποιός

Οι υποψίες κάποιον πήγαν στην Λιζ Χάρλεϊ – όντως μαι όμορφη μεγαλύτερη γυναίκα- η οποία είχε στο παρελθόν ένα σπίτι στο Γκλουτσεστερσάιρ, μια αγροτική κομητεία στη νοτιοδυτική Αγγλία. Το Gloucestershire Live ανέφερε ότι μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Άννα, έχουν ακίνητα στην περιοχή.



Η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ

Ακούγοντας τις φήμες αυτές, η Λιζ Χάρλεϊ θέλησε να απαντήσει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.



Σε συνέντευξή της λοιπόν στο περιοδικό Saturday Times, η 57χρονη Βρετανίδα ηθοποιός (ο πρίγκιπας Χάρι είναι 38 ετών), απάντησε: «Δεν είμαι εγώ. Δεν είναι ένοχη. Χα!» και πρόσθεσε: «Όχι δεν είμαι εγώ. Απολύτως όχι».